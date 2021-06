Viikonloppu veneellä

Lähdimme perjantaina ulos veneelle. Palasimme sunnuntai-iltana. Yksi yö kaksin ja toinen yö Hilden perheen ja Ollin kolmen kaverin kanssa. Olli ja kaverit nukkuivat teltassa, niin myös Hilden perhe. Aino nukkui mun ja Olavin kanssa veneessä. Täytyy muuten sanoa, että veneessä on aika paljon parempi nukkua kuin teltassa. En halunnut aluksi lainkaan "nukkumavenettä" mutta nyt olen kyllä iloinen että sekin ominaisuus löytyy. Vaikka sit taas riippumatto on vähän veneen ja teltan välistä. Tai oikeasti kaikki riippuu siitä saako nukkumapaikan kunnolla viileään varjoon (älä valitse paikkaa aamuauringossa) ja jos mukana on kunnon ilmapatja ja peitto (ei makuupussi), saattaa mikä vaan olla ihan yhtä hyvä kuin kunnon sänky. Että kyllä aika monella tavalla saa mukavia kokemuksia ulkona nukkumisesta. Ei tekosyitä.

Ja kuten todettu, osaa taas arvostaa suihkua ja kylppäriä ja omaa sänkyä vähän lisää. Eli jos kivasta retkiviikonlopusta saa vielä bonuksena kiitollisuuden ja tyytyväisyyden tunnetta (= onnellisuutta) arkeen, voisi sanoa että onnen tunne on tuplattu pienellä luontolomailulla! Kumma vaikutus tolla luonnolla.

Nyt vaan toivotaan että säät pysyvät. Että koko kesä on suunnilleen tällaista! <3