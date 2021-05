Kohta nelikymppisen ulkonäkömietintöjä

Toukokuu! Olemme nikkaroineet kasvihuonetta tämän viikonlopun, melkein valmis! :) Ihan kevätfiilis siis. Näette kohta. Siitä tulee ihana.

Mutta meinasin sanoa pari sanaa no, vanhenemisesta. Tai no, ajan kulumisesta. Tai ulkonäön muutoksista. En tiedä. Mulla on aika välitön suhde ikääntymiseen; en ole koskaan pelännyt ulkonäön muuttumista tai pitänyt vanhenemista huonona juttuna, mutta se tuntuu jotenkin todellisemmalta nyt kun 40 vuotta ihan kohta tulee täyteen. 40 kuulostaa aikuiselta, mutta en toisaalta koskaan ole ollutkaan mikään kovin babyface; olen kai jo aika kauan ollut aikuinen. :D

Tykkään kuitenkin näistä ulkonäköasioista ja halusin jutella näistä mulle tärkeistä ulkonäkötoimenpiteistä ja -tuotteista. Kuten tiedämme, tehokkain ja kenties ainoa tietellisesti tutkittu ja todistettu toimiva ryppyvoide on A-vitamiini. Se on jokaisen ikääntyvän naisen must. Tai tarkemmin sanottuna retinoli ja vielä tehokkaampi tretinoiini, joka on reseptitavaraa. Ne häivyttävät ikääntymisen merkkejä (siis oikeasti), stimuloivat kollageenin ja elastaanin tuotantoa sekä normalisoivat talirauhasten toimintaa ja pigmentin muodostumista. A-vitamiini onkin mulla käytössä iltaisin ja tykkään tosi paljon esimerkiksi tosta Paulas Choisen Retinol-Bakuchiol -yhdistelmästä! Retinoli ja etenkin tretioiini ovat iholle aika kuluttavaa tavaraa, mutta Bakuchiol sen sijaan on melkeinsä luonnontuote jolla on retinoidien hyvät vaikutukset mutta ei juuri mitään haittavaikutuksia! Bakuchiol ei siis kuivata ihoa kuten retionoidit eikä sen kanssa tarvitse varoa aurinkoa. Jollet siis vielä ole kuullut bakuchiolista, niin nyt. Jos yhden antiage -voiteen tarvitset niin se on retinoli tai bakuchiol.

Olen myös paljon tarkempi suojaamaan ihoa auringolta kuin ennen. Tykkään tosi kovasti LavaArtin helposta meikkipohjasta, jossa on sisäksi suojakerroin 50. Loistojuttu. Tykkään meikistä, jossa on suojakerroin niin ei tarvitse muistaa aurinkovoidetta erikseen.

Ja koska tähän aikaan vuodesta helposti on muuten aika kuollut ihonväri, on mulla käytössä joku (mieto) itseruskettava lähes joka ilta.

Niin ja olen myös luvannut itselleni syödä paremmin proteiinia. En ole koskaan laskenut mitään ruokamääriä ja syönyt oikeastaan juuri mitä huvittaa - onneksi aika terveellisesti ja monipuolisesti. Nyt kuitenkin - ja koska treenaan aika paljon, olen päättänyt panostaa noihin protskuihin. Tiedämme, että proteiinia pitäisi syödä gramma omaa painokiloa vastaan – eli jos painat 60kg pitäisi sun saada 60g proteiinia päivässä. Ja jos treenaat niin vielä enemmän, jopa 1,5 kertainen määrä. Hyvä nyrkkisääntö treenaavalle naiselle on painosta riippuen 20-30g jokaisella aterialla; aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala. Mulle on tosi helppo saada kaikkia vitamiineja ja kasviksia ja hedelmiä ja vaikka mitä, mutta noi protskut ovat vaikeita. Iän myötä kun lihasmassakin vähenee (vaikkei tässä nyt ihan vanhuksia vielä ollakaan :D) kannattaa etenkin treenaavan naisen oikeasti välittää proteiineistaan. Ja tietysti kaiken muunkin uuden kasvun – ei pelkästään lihasmassan vuoksi.

Sellaisia ajatuksia. Enimmäkseen note to myself mutta ihan hyödyllisiä ajatuksia jakaa ääneenkin.

Ehkä ensi kerralla sitten kasvihuonetta. :)

Hyvää viikon alkua!