Ulkoyöpymiskausi avattu!

Retkeilyssä – kuten kaikissa lomissa – parasta on se, että retkellä on ihan mahtavaa olla, mutta sitten on ihan mahtavaa tulla kotiinkin. Winwin. Sen sijaan, että olisit mukavasti kotona koko viikonlopun, saat ensin loistofiiliksen retkeilystä ja sitten vielä bonuksena loistofiiliksen kotona olemisesta. Tuntee taas vähän paremmin elävänsä.

Olimme ihan vain tossa lähimmässä saaressa, jonka näemme ikkunasta aamupalaa syödessämme. Olemme seuranneet miten sinne on talven aika rakennettu tollainen lavo ja hakattu metsää. Uteliaina menimme testaamaan yöpymisenkin. Meloimme meiltä pienellä kanootilla yli veneväylän – aika monta kertaa toki. Ensin pari rundia meidän porukkaa ja tavaraa ja sitten Hilden. Ja Olli tuli synttärijuhlista vähän myöhässä jättäen jälkeensä monta kateellista kaveria. Lupasimme ottaa enemmän poikia mukaan seuraavalla kerralla.

Istuimme nuotion äärellä, kalastimme ja pelasimme mölkkyä. Lapset vastaan aikuiset ja tytöt vastaan pojat.

Nukuimme kaikki katoksen alla. Paitsi Hilde, sillä oli uusi riippumatto kokeilussa.

Taas tuli muistutus siitä, mikä ulkona nukkumisessa on tärkeintä. Lämmin alusta. Eristys maan kylmyyttä vastaan. Ei auta kaikkein lämpimin talvimakuupussikaan jos alusta on liian kylmä. Taljat ovat kullan arvoisia. Lampaan- tai porontalja hyvän makuualustan päälle niin ei tarvitse herätä ja palella. Ja aamulla puettavat vaatteet sinne makuupussiin. :) Kylmiä vaatteita on kurja alkaa etsimään jostain repun pohjalta.

Kummasti uni tulee helpommin ja ruoka maistuu paremmin ulkona. Kahvi ja letut aamulla. (Lettutaikina on megahelppo tehdä kotona ja ottaa mukaan vaikka 1,5 litran limsapullossa – siitä riittää just kahdelle perheelle!) Kummasti mieli lepää, hartiat laskeutuvat ja hymy nousee huulille paremmin.

Mihin TE voisitte lähteä yöpymään tänä viikonloppuna? <3