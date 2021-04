Pääsiäistä kuvina

Pääsiäinen on jo hyvin takana, huhtikuu hyvässä vauhdissa ja kevät käsillä! Olen varma, että yhtäkkiä pamahtaa kesäkin päälle – vielä kun ei oikein ole ollut yhtään sellaista kunnon lämmintä kevätpäivää. Lämpö antaa odottaa itseään ja kertyy tiivistyy suuremmaksi paketiksi.

Meidän pääsiäinen koostui ihan rennosta menosta ja pienistä lenkeistä. Meinasin kirjoittaa, että jos käy lenkillä, voi myös herkutella, mutta jotenkin en vain saanut sitä ulos. Kuulosti väärältä. Niin kuin lenkki olisi joku velvoite ja herkut palkinto. Nautin kai molemmista yhtä paljon ja sekä liikunta että herkuttelu ovat sellasia juttuja, joita aina odotan innolla ja jotka tuovat elämään niitä arjen pieniä iloja. Liikunnasta ja ulkoilusta saa energiaa ja päivä on ihana päättää sohvalle hyvän sarjan, käsityön ja pienen herkun kera. Sellaiset pienet asiat lisäävät mulle elämänlaatua ja saavat arjen tuntumaan melkein ylelliseltä. Tai ainakin siltä, että jotain hyvää on odotettavissa, että elämä on hyvää. Ja kai jo se itsessään, että elämä tuntuu hyvälle, on pieni ylellisyys.

Toivottavasti teilläkin on kaikki ok. Pysykää liikkeellä. Parempaa mielialalääkettä ei ole. <3

Meillä on muuten kamalasti suunnitelmia pihalle. Voi olla että tulee joku kaivinkone ja kaivaa koko pihan ylösalaisin ennen kuin haaveet toteutuvat. Voi olla että tontin rantaan tulee pieni uima-allas josta voi katsella merelle. Ja lisää kukkia. Tarvitsen lisää kukkia. En tiedä mitä keksimme. Ja mitä tänä kesänä ehdimme – mutta kerron jos saamme suunnitelmia ja piirustuksia.

Nähdään pian!