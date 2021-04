DIY mohairneule

Täällä on aloitettu ulkoaamupalakausi! Tykkäämme tosi paljon syödä ulkona ja etenkin aamupala on ihanan raikas aloitus päivälle ulkona. Tänään ihan rauhassa jo ennen lasten heräämistä. Alkaa veneilykausikin jo heräillä ja lokit touhuilemaan pesähommia.

Mun uusin neule tulee olemaan ihana kesämekkojen päällä ja vyötäröllä. Kesäiltojen lämmike. Pilven kevyt. Ja nythän on jo huhtikuu! Voi hyvin aloittaa mekkokauden.

Neuloin oman neuleeni Line Langmon Påfugl -langasta, mutta mikä tahansa nr 8 puikoille sopiva moharilanka käy. Tykkään Påfuglista tosi paljon juuri sen keveyden ja pörröisyyden vuoksi, mutta se on samalla kauniisti laskeutuva lanka; ei sellainen liian höttö. Mulla meni neuleeseen viisi kerää, koko oversize S. Varaa yksi lisäkerä ja muutaman silmukan lisäyksiä jos haluat kokoa suuremman.

Tarvitset pyöröpuikot nr 8 ja 6.

Työ aloitetaan alhaalta luomalla 100 silmukkaa ja neulomalla kaksi kerrosta 1o 1n joustinneuletta suljettuna neuleena. Kolmas kerros neulotaan sileää neuletta lisäämällä yksi silmukka joka kymmenennen silmukan jälkeen (10. ja 11. väliin) niin että puikolla on noin 110 silmukkaa. Sitten neulotaan sileää neuletta kainaloihin asti, kunnes työn mitta on noin 25 cm. Voit toki neuloa helmasta pidemmän jos haluat, mutta varaa hieman lisää lankaa sitä varten. Kainaloista ylöspäin työ jaetaan etu ja takkakappaleeseen niin että kullakin kappaleella on noin 55 silmukkaa. Takakappale suoraa pötköä 24 kerrosta (noin 20cm) ja hartiasauman kaikki 55 silmukkaa päätetään. Etukappaleella pysähdytään pääntiellä kun olet neulonut 18 kerrosta. Neulo kerroksen ensimmäiset 25 silmukkaa, poimi etukappaleen keskimmäiset 5 silmukkaa ja pujota niihin oma puikko tai lanka, jätä odottamaan. Neulo pääntien viimeiset 6 kerrosta niin, että ensimmäisen kerroksen alusta päättelet 3 silmukkaa pääntieltä, kolmannella kerroksella 2 ja viidennellä yhden. Seitsemäs kerros on hartiasauman päättely.

Hihat neulotaan poimimalla kaikki silmukat etu-ja takakappaleen kädenteiltä puikolle, kummaltakin kappaleelta 24 silmukkaa (48 yhteensä). Neuloin hihat tasona ja 30 cm neulottuani 48 silmukalla, lisäsin joka toisen kerroksen alkuun ja loppuun yhdet silmukat neljä kertaa eli yhteensä kahdeksan silmukkaa lisää.

Nyt hihalla on 56 silmukkaa. Neulo seuraava kerros kaventaen niin, että neulot *kaksi silmukkaa oikein, kaksi oikein yhteen* ja toista tätä koko kerros, samoin seuraava kerros. Jäljelläolevat silmukat neulotaan hihansuuksi pienemmällä puikolla (nr 6) 1 o 1 n joustinneuletta kahdeksan kerrosta, taita joustinneule kahtia hihan sisäpuolelle ja ompele kevyin pistoin yhteen.

Pääntie tehdään vähän kuten hihansuu, pyöröpuikolla nr 6 ja joustinneuletta. Poimi paääntien etuosan 5 silmukkaa sekä tiheästi silmukoita niin taka kuin etukappaleelta, noin 70 - 80 silmukkaa yhteensä. Neulo joustinneuletta 20 kerrosta ja taita sitten työn sisäpuolella, ompele kiinni kevyin pistoin.

Päättele loput langat. :)

Hei muuten, moni kyselee vanhojen neuleohjeiden perään; nyt niitä on jonkin ajan kuluttua tulossa tänne... :) :) jeejee.

Ja nyt, ulos neulomaan :) Hyvää pääsiäistä!