Pääsiäisvalmisteluja, pääsiäisnoita (?) ja jättimuna

Olen luvannut itselleni pukeutua paremmin pääsiäisen mittaan. Siis muutakin kuin verkkaria. Mulla on nyt ollut muutama päivä pääsiäislomaa ja olen tykästynyt ihan liikaa tähän (Cubuksen) lilaan verkkapukuun. :D Pyhiksi jotain muuta, lupaan. Itselleni, itseni takia. Mietin tossa aamiaisella ulkona istuessani (tai itseasiassa sisällä vahingossa peiliin vilkaistuani) etten ole kai pitkään aikaan näyttänyt noin hurjalta. Papiljotit, nopeet lasit (sanotaanhan noita urheilulaseja suomeksikin nopeiksi?) ja jotain hassua lilaa ja sinistä päällä. Ja tietty puikot käsillä, oikein sopiva yhdistelmä. Mut fiilis tossa aurinkoseinämällä neuloessa oli ihana.

Ja olen saanut valmisteltua pääsiäistä. Vähän vielä olisi siivousta jäljellä. Huomenna käyn rokottamassa ja jumpan ohjaamassa, mutta sitten on ihan täysin loma. Norjassahan on pyhäpäivä jo kiirastorstaina ja kouluista lomaa koko viikko. Täällä pääsiäisloma tuntuu muutenkin olevan isompi juttu kuin Suomessa – ja pidempi loma kuin hiihtoloma. Lapsille täytyy tehdä vielä pääsiäismunien etsintää ja jahtia ja perjantaina voisin laittaa blogiin ton juuri valmistuneen neuleen ohjeen. Se on unelma!

Niin ja tietysti tein yhden jättimunan, jota voi käyttää kulhona pääsiäisherkuille tai vaikka vain munille. Paperia, vettä ja liimaa ilmapallon ympärille, oletteko kokeilleet? Revittyjä paperinpaloja ja vesi-liimaseosta siis. Tän osaa vaikka lapset, jos haluaa keksiä niille tekemistä! Käytin sekä vessapaperia että tavallista kopiopaperia; vessapaperi on ihanan pehmeää muotoilla, mutta melkein liian pehmeää yksin. Kun paperimassa alkaa tuntua kuivalta, poksautetaan pallo tyhjäksi ja laitoin viinipullon painoksi tekemään tasaista pohjaa kuivumisprosessin loppumetreille. Valmista tuotetta ei tietenkään tarvitse edes maalata; sehän on valkoisena ihan munan näköinen! Maalasin kuitenkin sisäpuolen kultamaalilla ja ulkopuolen sellaisella luunvalkoisella maalilla. Mitään kosteaa tämä ei kestä, mutta muuten on kaunis moneen pääsiäismenoon.

Rentoja pääsiäishetkiä. <3