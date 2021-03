Neule ja frozen yogurt

Viikossa on syntynyt taas yksi pirteä kevätneule; laitan tähänkin vaikka joskus ohjeen. Se oli niin helppo. Voi olla että neulon sen vielä yksivärisenä ja saatanpa testata toista lankatyyppiäkin niin kuulette sitten kokemuksia vähän laajemmin.

Huomaan että kun muuten on kiireistä tai on vähän väsynyt tai stressiä niin neulon tosi paljon. Se on rentouttavinta ja rauhoittavinta mitä tiedän. En oikein tiedä mikä tällä hetkellä olisi minua stressanut, mutta se on ehkä vaan tämä koko tylsä, väsyttävä koronatilanne ja kevät. Olen aina ollut vähän sellainen ”kevätväsymys”-tyyppi. Syksyä ja pimeyttä kestän jostain syystä paremmin kuin kevättä, jonka kuuluisi olla niin elinvoimainen. Ehkä juuri siksi. Jos odottaa kauheasti voimaantuvansa kevätauringosta saattaa pettyä kun mitään ihmettä ei tapahdukaan. Ehkä siksi. Ja ehkä vähän introverttinä tyyppinä saan enemmän energiaa syksyn rauhasta kuin kevään valosta. Ehkä.

Meillä on parina iltana ollut jälkkäriksi Frozen Yogurtia. Eli ihan tavallista jääkaappikylmää naturellia jugurttia tai rahkaa sekoitettuna pakastemarjoihin. Ja jotain makeutusta; sokeria tai jotain muuta maun mukaan. Nämä soseeksi sauvasekoittimella ja tarjoiluun. Tai ihan hetkeksi pakastimeen, sillä herkku sulaa nopeasti jollei sitä syö heti. Mutta megahyvä ja terveellinen jälkkäri, mmm.

Hyvää viikonloppua sinulle. <3