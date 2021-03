Perjantaineule DIY (easy peasy)

Heip – tässäpä olisi ihan megahelppo ohje ihan megaihanaan kevät- ja kesätakkiin. Tämä tulee olemaan niin ihana viileinä kesäiltoina ja ihan varmasti piristää tunnelman kuin tunnelman. En laita ohjetta tarkaan väriyhdistelmään tai -järjestykseen, sen saat päättää itse jotta takista tulee just sun ainutlaatuinen. <3

Mutta mullakin oli tosi helpottavaa etsiä inspiraatiota väreihin; kokeile vaikka instagramissa #lestricotsdo tai #rainbowknit tai @sistaknit #millejakken – löytyy paljon inspiraatiota!

Tarvitset pyöröpuikot nr 10 ja 8. Tai jos tiedät neulovasi tiukkaan, 12 ja 10. Lopputuloksesta saa tulla ilmava!

Lankana käytin Line Langmon Påfugl -lankaa, mutta voit myös käyttää mitä tahansa harjattua alpakkaa tai mohairlankaa, joiden puikkosuositus on 5–7 (tai näiden kahden yhdistelmää). Mulla valkoiset raidat esimerkiksi ovat harjattua alpakkaa. Takki neulotaan tuplalangalla. Mulla oli 11 eri väriä, mutta vain koska lankakorista löytyi vähän jämälankoja. Et tarvitse 11 kerää. Veikkaan, että Påfuglia riittää mainiosti 8 kerää ja harjattua alpakkaa 6. Påfulg on vähän kallista ja ostin langat tähän takkiin itseasiassa kerran, kun löysin puoleen hintaan.

Nyt mulla on suunnitelmissa tehdä vielä toinen, lähes vain punasävyinen takki. Paljon raitaa ihan vaaleanpunaisesta tummanlilaan ja eniten sellaista ruusun/korallinpunaista. Olivat värit mitkä tahansa, suosittelen että suurin osa raidoista on kaksi kerrosta samaa väriä. Yhden kerroksen raidat ovat kivoja välissä, mutta pelkästään yhden kerroksen raidoista tulee helposti sellainen värisotku, että se näyttää vähän tunkkaiselta.

Paidan yläosassa vaihdetaan pienempään puikkoon ja silloin raidat voivat hyvin olla jopa kolme kerrosta samaa väriä.

Okei, takki aloitetaan helmasta neulomalla 90 (koko S), 100 (M) tai 110 (L) silmukkaa puikolla nr 8. Työ neulotaan tasona. Neulo ensimmäiset neljä kerrosta samalla värillä joustinneuletta 1 oikein 1 nurin ja vaihda sitten puikkokokoon 10, vaihda väriä ja jatka neulomalla sileää neuletta vähintään 30 kerrosta (mun neuleen mitta, noin lantiolle). Jätä työ lepäämään ja aloita hihat.

Hiha: Luo 24 silmukkaa puikolle nr 8 ja neulo ensimmäiset neljä kerrosta joustinneuletta. Viidennellä kerroksella tuplaa silmukkamäärä lisäten uusi silmukka jokaisen silmukan väliin. Vaihda sitten väriä ja jatka neuloen sileää neuletta puikolla nr 10. Neulo 15 kerrosta raitaa omavalintaisilla väreillä ja sitten seuraa jo neulomasi paidan värejä. Samat raidat kuin paidan helmasta siis hihan kerrokselta 16.

Kun molemmat hihat on neulottu, yhdistetään ne paitaosaan neulomalla puikolla nr 10. Jaa paitaosa kahteen etukappaleeseen niin, että kukin etukappale on 25 (28) 30 silmukkaa ja loput 40 (44) 50 silmukkaa jäävät takakappaleeksi. Neulo etukappale ja jatka neulomalla hiha suoraan etukappaleen jatkoksi. Kun olet neulonut hihan 44 silmukkaa, jatkat suoraan takakappaleeseen ja sen jälkeen neulot toisen hihan takakappaleen jatkoksi ja lopuksi vielä viimeisen etukappaleen. Nyt olet tullut kainaloihin asti, koko neule on kasassa ja puikolla paljon neuletta! :D

Neulo kainalosta 18 (20) 22 kerrosta ja aloita hartioiden kavennukset. Vaihda puikkoko pienempään, sillä neuleen yläosa tulee muuten helposti "harvemman" näköiseksi. Yläosa pysyy siis kauniimpana ja tiiviimpänä, jos neulot sen pienemmällä puikolla. Hartiota kavennetaan joka toisella kerroksella niin, että neulot yhteen joka 5. ja 6. silmukan.

Kun päätiellä on jäljellä noin 60 silmukkaa (tämä ei ole tarkkaa, voi olla 50–70, mulla oli 60), neulo samaa väriä kuusi kerrosta. Päättele silmukat, taita värikerros kahtia työn nurjalle puolelle ja kiinnitä reuna langalla ja neulalla.

Päättele kaikki lukuisat langanpätkät :) Työ on valmis. Ja haluat ehkä neuloa toisenkin. <3 Koska se on niin easy peasy ja koska on niin paljon ihania värejä!

Hyvää viikonloppua!