Aulis uudessa talossa

Täällä on ollut ihan kevät. Siis niin lämmintä (auringossa, talon seinällä) että teepaidassa meinaa tulla kuuma. Neuleliiviä ei tarvinnut. Ihan kevätfiilis. Kaikki jäät ja lumet ihan yhtäkkiä poissa. Mut onhan nyt jo maaliskuu. Ja hyvin ehtii vielä pari takatalvea tulemaan. Mutta kaikesta auringosta ja lämmöstä pitää nauttia.

Parolan rottingin riipputuolin olen aikoinaan saanut yhteistyön kautta ja nyt saimme sen ripustettua tänne uuteen kotiinkin. Tiesittekö, että riipputuoli on saanut nimen Aulis ja siksi sitä saa juuri nyt 20 % alennuksella? Uuden nimen kunniaksi. Huomasin ihan sattumalta itse. Olen ihaillut juuri tätä riipputuolia lapsesta asti ja täällä Norjassa kuljettanut sitä kodista toiseen. Myös lasten toisessa kodissa on ihan sama Aulis.

Ainiin ja miten kävi viime viikolla kun sain AstraZenecan koronarokotteen? Kuumehan siitä nousi illalla ja jatkui seuraavaan iltapäivään. Parasetamoli auttoi hyvin viluun ja kuumeiluun, mutta kropan totaali vetämättömyys pakotti peruuttamaan aamun jumpat. Ja Instagramissa huomasin, että aihe herätti paljon tunteita ja kommentteja. Puolesta ja vastaan. Mun näkökulmasta lähes kaikki rokottamista vastustavat kommentit ovat liian heikkoja. Ymmärrän vastustuksen oikeastaan vain allergiatapauksissa (tiedossa oleva riski anafylaktiselle sokille); ja ne ovat tosi harvassa. Muuten en voi ymmärtää perusteluja että rokotteesta tiedetään liian vähän, sillä itse viruksesta ja sen haitta- ja jälkivaikutuksista tiedetään aivan varmasti vielä vähemmän. Rokote on kontrolloidusti valmistettu ja sisältää hyvin pienen komponentin virusta, itse virus on kaikkea muuta kuin tutkittu ja kontrolloitu. Lisäksi tässä maailman tilanteessa on ehkä pakko yrittää ajatella kollektiivisesti ja ottaa sen ehkä epämukavaltakin tuntuvan rokotteen yhteisen hyvän puolesta - ja lisäksi ehkä säästää oman henkensä tai ainakin terveytensä.

Mun tehtävä ei kuitenkaan ole edes työni puolesta yrittää taivutella ketään ottamaan rokotetta enkä juuri lähde keskusteluihin puolesta tai vastaan; se on tietysti ihan vapaaehtoinen ja jokaisen oma valinta.

Ja hei, vinkkaanko yhden hyvän, lämpimän, sympaattisen norjalaissarjan? Sopii hyvin jos haluat katsoa jotain yhdessä nuorison kanssa, ikärajaksi on laitettu 12 ja meillä niin aikuiset kuin kuin Olli ja Ainokin tykkäävät katsoa. Rådebank - Ihan romuna on ilmeisesti katsottavissa Yle Areenalla. Suosittelen. Aikuisille tai nuorille tai yhdessä. <3

Ja huomenna olis hiusten leikkaus, jee! :)