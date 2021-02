Yksi talvilomapäivä

Mulla piti olla kaksi talvilomapäivää. Tai melkein kaksi, toisena niistä lupasin ohjata yhden aamutunnin salilla. Mutta sitten saammekin odotettua suuremman lähetyksen rokotteita, joten lupauduin jumpan jälkeen taas rokottamaan. Joten tänään on se mun yksi talvilomapäiväni. Tai melkein. On mulla tänäänkin jumppatunti. Ja jos tarkkoja ollaan niin kirjoitan tätä blogiakin. Silti tuntuu, että mulla on lomaa. Melkein kaksi päivää talvilomaa. Mitä nyt vähän teen blogia, käyn jumppaamassa ja rokottamassa. Mutta kaikki se on vain kivaa.

Huomenna saan itsekin rokotteen. Sen AstraZenecan, josta on raportoitu aika paljon sairausoireita sivuvaikutuksena. Sormet ristiin ja peukut pystyyn, että vältyn sivuvaikutuksilta ja olen hyvässä kunnossa perjantaiaamun kahteen jumppatuntiin. Apua, ne täytyy peruuttaa jos en kykene. Kerron sitten miten kävi!

Paitis on samaa aleshoppailua josta mainitsin viime postauksessa eli Moss Copenhagenin. Tykkään niin näistä pehmeistä vihreän jaden- ja merensävyistä, tosi raikkaita ja kauniita. Ja vanhat vintage 501 Levikset. <3 Ja hiuksissa sellainen kangaspötkö jonka sisällä on ohut rautalanka tiedättekö? Voi solmia koko pään ympärille pannaksi tai kiepsauttaa helposti nutturalle. Love it.

Nyt pikkasen lomapäivää (ehkä siivousta kotona heh) ennen jumppaa. Hyvää keskiviikkoiltaa teillekin! <3