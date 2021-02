Viikonloppufiiliksiä ja alevinkki

Perjantai on viikon paras päivä, ihan varmasti. Meillä se alkaa aina jumpalla: yksi tunti vanhaa kunnon stepaerobicia (kuulostaapa niin kasikytluvulta) ja yksi tunti lihaskuntoa tabata-tyyliin. Ja Olav on aina mukana meidän naisten kanssa. :) :) Tänään kulutin (pieni minä!) Applewatchin mukaan melkein tuhat kaloria, hyvä alku päivään! Voi taas herkutella. :D Unohdan tosi usein ottaa älykellon mukaan treeniin ja silloinkin kun se on ranteessa, unohdan aina laittaa treeniasetuksen päälle. Joten mainitaan nyt kun kerrankin muistin.

Haluan myös vinkata vaatemerkistä, josta tykkään kovasti ja jolla on nyt hyviä alennuksia: tanskalainen Moss Copenhagen. Tilasin sieltä tämän kukkapaidan ja tosi mukavat farkut – plus toisenkin paitiksen ja vielä yhden samettimekon. Puolustuksekseni voin sanoa että siellä on hyvät alet. :)

Ja kuvissa (taas) meidän ruokia. Yksi maailman helpoimpia päivällisiä on kanan reisipalat uunissa. Reilusti oliiviöljyä ja pikkasen vähemmän soijakastiketta; suolaa ja pippuria, valkosipulia ja chiliä sekä vihanneksia omaan makuun. Meillä vakiona on brokkoli ja sipuli, mutta myös porkkana ja kukkakaali ovat ihania. Uunissa 200 asteessa ensin puoli tuntia ja sitten vielä 250 asteessa viimeiset minuutit; saat rapean kuoren reisipaloille. Tarjoilemme joko riisin, risoton tai lohkoperunoiden kera. Passaa niin kiireisiin arkipäiviin kuin viikonlopun herkutteluunkin!

Mukavaa rentoa perjantai-iltaa! <3