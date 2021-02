Kävellen töihin

Viikon viimeinen työpäivä (tai siis -paikka) oli poikkeuksellisesti vajaan neljän kilometrin päässä, joten kävelin työmatkat - miten ihanaa. Olen tavallisesti melkein 20 kilometrin ja vaikean mutkittelevan tien päässä (en uskalla esim. pyöräillä) joten tosi luksusta saada kävellä töihin. Muutenkin kiva tehdä taas välillä jotain vähän muuta –rokotella ja etenkin sekoitella koronarokotteita. Tapaa vähän vanhempaa väestöä. Vitsi miten paljon nykyään on reippaita yli ysikymppisiä, jotka ajavat autoa ja tulevat rokotuksiin itsekseen! Oli ainakin yksi yli satavuotiaskin.

Viime viikko on mennyt Bubbleroomin neulemekossa, jota mietin varmaan koko talven että ostaisiko. Se kai usein ilmestyi mainoksiin mun feediin kun sitä joskus olin katsonut niin lopultansa tilasin. Ja olen ollut tosi tyytyväinen. Samoin Cantun Custardiin - laitan sitä suihkussa ihan litimärkiin hiuksiin, puristelen kuivaksi ja annan kuivua. Ehkä mun paras kihara-aine, joka tuo hyvin myös kiiltoa. Näillä hiuksilla on nukuttu ja tosiaan oltu töissä ja kävelty ja vaikka mitä. Olen muutenkin niin laiska laittaja etten kauheasti huolehdi että yöllä olisi suojattu tai silkkityynyliinoja tai mitään, joten lopputulos voisi olla parempi jos huolellisemmin panostaisi yksityiskohtiin. Mutta noin yleisesti curlymetodin suunnilleen noudattaminen on tuonut paitsi enemmän/helpommin kiharaa, myös paljon parempi kuntoiset hiukset, joita ei tarvitse niin usein esim. leikata. Noudatan siis metodia tuotteiden ja hoidon kannalta, mutta stailaamisen suhteen en ole niin tarkka. Mutta ei se haittaa, luonnonkihara saa mun puolesta ollakin vähän villi.

EIlen meillä oli yhtä lastenkin suosikkia; taimenta, riisiä ja salaattia. Mmmm. Taimen (tai lohi) uuniin ja suolaa, pippuria ja reilusti valkosipulia ja korianderia päälle! Riisin sijasta toimii tosin hyvin myös (kotitehdyt) lohkoperunat ja salaattina erilaisia kaaleja ja salaatteja ja kurkkua ja pähkinää. Mmm.

Sit jotain herkkua perjantai-iltaan. <3 Hyvää viikonloppua!