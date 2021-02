Perjantain pilvineule – DIY!

Heippa ja kiitos että toivotte parin postauksen takaiseen patenttineuleeseen ohjetta. Se on helppo, tässä tulee. :)

Tarvitset Sandnes Garnin Silk Mohair lankaa 250 g (viisi kerää á 280 m) sekä nr 7 pyöröpuikot 60 cm sekä 40 cm.

Silk Mohair -langalla neulotaan tuplana, mutta voit valita myös toisen langan, joka sopii nr 7 puikoille. Vähän paksummasta langasta saa tietysti vähän tiiviimmän lopputuloksen jos toivoo paksumpaa talvineuletta. Tämä mun Silk Mohair on pilven kevyt, hyvin kesäänkin sopiva neule.

Työ neulotaan suljettuna neuleena ja aloitetaan helmasta. Luo 150 silmukkaa pyöröpuikolle 60 cm (tosi oversize S–M-koolle). Neulo 1 oikein 1 nurin joustinneuletta kolme kerrosta ja aloita sitten patenttineule. Patenttineuleeseen löydät tosi hyvän ohjevideon Petite Knit -sivustolta: Video -> Patent/Brioche -> Patentstrikk på rundpind/Brioche in the round. Opit sen videolta varmasti paljon paremmin kuin mun tekstistä ja patentti on niin kaunis ja klassinen että se on syytä opetella. Neulo patenttia 45–50 cm kainaloon asti ja jätä työ sivuun. Neulo sitten hihat.

Hiha neulotaan 40 cm pyöröpuikolla. Luo 30 silmukkaa ja neulo 1 oikein 1 nurin joustinneuletta noin 3 cm tasona. Sitten lisäät silmukoita jokaisen silmukan väliin niin että silmukkamäärä tuplaantuu 60 silmukkaan ja hihaan muodostuu kaunis pussimalli. Aloita patenttineule suljettuna neuleena ja neulo hiha noin 60–70 cm pitkäksi kainaloon asti. Kun hihan pituus on 30 cm (noin kyynärpäähän asti), ala kaventamaan silmukoita joka neljännen kerroksen alusta 1 silmukka joka 2. kerros kunnes hihalla on 50 silmukkaa. Ota hiha pois puikolta ja neulo toinenkin hiha samoin.

Hihat yhdistään samalle pyöröpuikolle kuin paita neulomalla ensimmäinen hiha kerroksen alkuun; takakappaleen jatkoksi, taka- ja etukappaleen väliin. Neulo sitten 75 silmukkaa (etukappale) ja siirry suoraan neulomaan toinen hiha etukappaleen jatkoksi. Jatka näin pyöröpuikolla kolme kerrosta 250 silmukalla. Sitten aloitetaan raglankavennukset. Ensimmäinen raglankavennus tulee etukappaleella hihan ja etukappaleen välissä. Nyt täytyy olla tarkkana missä menee hihan ja etukappaleen raja. Tarkoituksena on neuloa yhteen kaksi viimeistä silmukkaa hihakappaleesta sekä kaventaa etukappaleen kaksi ensimmäistä silmukkaa niin, että nostat ensimmäisen puikolle neulomatta, neulot toisen ja nostat ensimmäisen sen yli. Etukappaleen lopulla toisen hihan kohdalla kavennetaan päinvastoin: paidan kaksi viimeistä silmukkaa neulotaan yhteen ja hihakappaleella ensimmäinen simukka nostetaan puikolle, toinen neulotaan ja ensimmäinen nostetaan sen yli. Ja samat kavennukset takakappaleella. HUOM. Hihan puolen kavennukset tehdään vain joka toisella kerroksella. Paitaosaa kavennataan joka kerroksella, hihan puolelta vain joka toisella. Jatka kavennuksia noin 30 kerrosta kunnes puikolla on noin 70 silmukkaa jäljellä.

Pääntie: Päättele puikolla olevat noin 70 silmukkaa löyhästi. Poimi ne sitten takaisin puikolle ja neulo 1 oikein, 1 nurin joustinneuletta noin 10 cm. Neulo takakappaleelle pari ylimääräistä kerrosta niin, että kerroksen lopussa käännyt, neulot takaisin puoliväliin ja käännyt takaisin. Neulo muutama kerros ja toista. Näin saat paksumman/korkeamman pääntien takakappaleelle kuin etuosaan. Päättele silmukat, taita kaulus kaksinkerroin ja kiinnitä ompelemalla neulalla ja langalla työn sisäpuolelle.

Viimeistele hihat neulomalla hihansuiden joustinneuleet kiinni ja päättele langat. Neule on vamis. :) Eikä tarvitse mitään käsittelyä. Tämä lankatyyppi ei pitänyt kauheasti vedestä. :)

Lykkyä tykö <3