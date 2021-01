Viime päivien valinnaisia kuvia

Kiva että kyselitte viime postauksen neuleen ohjetta, kiva! Se on aika helppo; siis sekä ohje kirjoittaa että neule neuloa, joten laitan pian tänne.

Ja huomasin, että eteisen joulutähti on kai jo aika ottaa pois. :)

Olemme olleet aika ahkeria tekemään hyviä koulueväitä (täällä kun ei sitä kouluruokaa ole) – yksi helpoimpia eväitä on pitsapuikot. Voi toki tehdä pitsataikinan itse, mutta jos haluaa megahelpolla päästä, ostaa täysjyvätaikinalevyn valmiina, levittää halutut täytteet päälle ja kiertää taikinalevyt rullalle! :)

Viime päivinä olemme myös juhlineet Ainon synttäreitä, se täytti jo 11. Kaikki luokan 15 tyttöä olivat juhlimassa. Se on hassua miten lapset kasvavat. Yhtäkkiä ovat omissa huoneissaan eivätkä halua enää nukkua vieressä (no Aino haluaa, mutta Olli ei) ja sitä miettii vanhempana että mitä nyt olen tehnyt väärin, eikö se enää tykkää minusta. Kunnes muistaa, että ne alkavat olemaan isoja. Se on ihan normaalia. Niistä alkaa tulemaan itsenäisiä ihmisiä. Ajatella miten tärkeää kaikki se mitä vanhempana tähän asti tehnyt on ollut. Kaikki ne sylit ja rakkaus ja rajat ja turvallisuus. Ja tietysti vieläkin, mutta sitä pikkulapsiajan vuorovaikutuksen merkitystä ei voi liikaa korostaa, se antaa pohjan kaikelle hyvälle kasvulle. Vähitellen niiden pitää osata tehdä hyviä ratkaisuja yhä enemmän itse eikä vanhemmilla enää olekaan niin suurta vaikutusmahdollisuutta.

Super tärkeää että pidämme huolta itsestämme. Jaksamme olla parempia vanhempia ja tehdä parempia valintoja. Lapsiin(kaan) kun harvemmin tehoaa käskyttäminen; nehän eivät käyttäydy niin kuin sanot vaan niin kuin teet ja olet. Ja jos rakastat, oppivat lapsetkin rakastamaan. :) Mietin vaan ääneen, koska joskus asiat on parasta päästä ulos päästä jotta niistä tulee todellisempia. Eiväthän nämä kai mitään kasvatusohjeita ole, vaan ihan sitä elämän menoa jota ei ihan aina voi itse ohjata, mutta ainakin olla tietoinen ja yrittää vaikuttaa omaan käyttäytymiseen.

Leppoisaa hyvää keskiviikkoiltaa, nähdään pian!