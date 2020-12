Joulutervehdys ja viime hetken vinkit

Pieni nopea joulutervehdys. Minä ja Olav olemme ihan nuhaisia – tietysti kun loma alkoi niin tauti tuli. Aloittelemme joulun siis koronatestauksella. Onneksi kaikki jouluostokset on tehty ja iso kasa jumppatunteja vedetty just ennen nuhaa niin nyt voi ottaa ihan rauhassa.

Paketit Suomestakin ehtivät juuri ajoissa. <3

Leivoin muuten Sami Kurosen saaristolaisleipää jouluksi - googleta ohje ja tee helppo ihan älyhyvä leipä! Meinasin viedä parille ystävällekin, mutta nyt täytyy kai laittaa Olli juoksupojaksi.

Toinen viime hetken vinkki on Hjem til Jul -sarja Netflixillä. Norjalainen sarja siis, jonka löydätte nimellä Home for Christmas. Katsoitko ensimmäisen kauden viime jouluna? Jos et, katso se ensin. Me katsoimme tämän tokan kauden jaksot putkeen yhtenä iltana. Siinä on niin hyvä leppoisa joulutunnelma.

Sitten vaan rentoilua ja halailua. Hyvää joulua. Pysykää terveinä. <3