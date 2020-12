Pari päivää töitä enää

Mulla on niin kunnon loma kohta. Joulukuusi odottaa ulko-ovella ja fiilis on jo ihan valmis. Ei siis mitenkään ylistressaantunut loman tarpeessa oleva fiilis, vaan ihan niin joulufiilis että nyt kuuluukin jo rauhoittua jouluun. Tiistaina oli yksi joululounas ja torstaina toinen. Sitten alkaa loma. Tai no perjantaiaamuna on jumppatunti ja niin on lauantainakin, mutta eipä vapaa-aikaa ja lomaa paremmin voi käyttää kuin treenaten! Aloittaa aamut treenillä niin voi lopun päivää löhöillä ja herkutella. :P Täytyy tehdä joku hyvä kotitreeni joulun pyhiksi.

Tänään Aino sai joulukalenterista piparkakkutalojen leivontaa. Päädyimme miniversioihin. Ajattelin että niitähän voi tehdä vaikka kuinka monta, melkein kylän. Kolmatta kun kasasin, kaatui ensimmäisen seinät ja kun ne sain taas pystyyn, kaatuivat seuraavat. Teimme vain neljä. Eikä niistä saanut kamalan edustavaa kuvaa millään. Mutta kyllä ne kasassa pysyvät, jotain hyvää.

Mun paita on vanha Odd Molly - se sopii niin kauniisti jouluun värinsä puolesta. Ja tupsukorvikset kaveriksi. Arkinenkin asu joulustuu kivasti pienillä yksityiskohdilla.

Nyt teen meille lämpimät glögit. <3