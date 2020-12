Pipareita ja parhaita kermakaramelleja

Olemme yöpyneet viikonloppuna Hildellä. Meillä on joulukuussa ollut aina tapana yöpyä yhdessä, askarrella joulujuttuja ja leipoa pipareita. Tänä vuonna teimme myös kermakaramelleja; helppo juttu ja aivan vaarallisen suussasulava herkku! (Laitan helpon ohjeen loppuun.)

Kotiin ajellessamme Aino totesi, että meidän pitää yökyläillä enemmän. Teimme sitä ennen niin paljon, viime vuodet ovat vaan laittaneet monet vanhat tavat vähän uusiksi. Niin pitää. Olemme kai kaikki vähän ikävöineet toisiamme arjen kiireissä. On kiva aina nähdä, miten lapsetkin tykkäävät toistensa seurasta; ne ovat melkein kuin perhettä. Mietin että Hilde on lähinnä perhettä mulle (ja varmasti lapsillekin) täällä kun kaikki omat ovat niin kaukana. Hartiat putoavat aina yhdessä ollessa.

Yökyläily teki siksikin hyvää, että juuri sitä ennen Suomen joululahjoja paketoidessani ja pakatessani tajusin kunnolla ettemme pääse kotiin Suomeen jouluksi. Oli oikeasti vähän surullinen ja yksinäinen olo. Joulu ei ole sama täällä kotona. Siitä tulee varmasti hyvä, mutta ei kuitenkaan sellainen kunnon joulu. Mutta veikkaan että tänä jouluna vähän samassa tilanteessa on muitakin. Tai muuten vain erilaisissa huolissa. Ehkä yleensäkin useammalla on huolia. Kauniisti herkkä, haikea vai surullinen joulutunnelma - ero on oikeasti hienon hieno.

Älkää ymmärtäkö väärin; odotan joulua tänäkin vuonna innolla. Joulukuusta, jouluruokaa ja tunnelmaa. Jos se tunnelma vähän haikea ja surullinen onkin, niin onpahan jotain ajattelemisen aihetta. Jotain, mistä olla onnellinen ja kiitollinen ja jotain, mitä kaivata.

Ja niin, niitä herkkuja. Jotakuta voi ilahduttaa vaikkapa kermakaramellillä:

3 dl kuohukermaa / 2 dl sokeria / 1 dl vaaleaa siirappia / 100 g voita kuutioina

1) Mittaa ainekset leveään paksupohjaiseen kattilaan - kaikki paitsi ei voita. Kiehauta ja keitä kevyesti kuplien (noin 120 asteessa) noin puoli tuntia sekoittaen. Jos tuplaat annoksen, keitä noin 45 min.

2) Kun puoli tuntia (tai 45 min) on kulunut pitäisi seoksen olla paksumpi ja tummempi. Voit testata tiputtamalla pisaran seosta vesilasiin; jos pisara jähmettyy vedessä ja on helppo muotoilla palloksi, on seos valmis.

3) Lisää seokseen voi ja sekoita kunnes voi on sulanut seokseen.

4) Kaada seos leivinpaperille vuokaan ja anna jäähtyä ulkona tai jääkapissa. Jaa seos veitsellä sopivan kokoisiin kuutoihin kun se on alkanut hieman jäähtyä.

5) Säilytä jääkaapissa.

6) Yritä olla syömättä liian monta palaa vaikka kermakaramellit sulavat suussa. :P Yritä antaa lahjaksi.

HYVÄÄ UUTTA JOULUVIIKKOA. <3 Leppoisaa elämän tempoa.