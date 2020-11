Marraskuu on ruokaa kynttilän valossa

Hei, niin se on marraskuu alkanut. Vuoden pimein aika. Se masentava kurja aika vuodesta. Eikä se sit kuitenkaan tämän pahempi ole. On vain vähän pimeämpää, vähän tylsempää ja vähän yksinäisempää. Vähän vähemmän iloa, aurinkoa ja ulkoilmaa. Mutta onko se sittenkään niin kamalaa? Saa käpertyä omiin oloihin sohvalle. Saa kutsua vieraan (jopa näin korona-aikaan, ehkä ei niin monta vierasta) muttei ole pakko. Kahvikupin voi nauttia yksin ihan hyvällä omallatunnolla. Kesän kaunein heinäkuu kaikkine odotuksineen saattaa olla paljon pahempi kuin marraskuu. Marraskuulta ei voi odottaa mitään muuta kuin kurjuutta. Kaikki muu on kai plussaa.

Ja pimeydestä ja syysmyrskyistä on ihana nauttia sisällä kynttilän valossa. Tehdä ekstrahyvää ruokaa. Viihdyn hyvin keittiössä ja tykkään syödä kunnon ruokaa. Siis ruokaa, jossa on makuja ja kunnon raaka-aineita. Tykkään niistä rakennuspalikoista; että kroppa saa hyvää rakennusmateriaalia.

Viikonloppuna söimme Kon Bao -kanaa. Tää on melko tulinen ohje; ota servietti tai käsipyyhe viereen! :D

4 hengelle, kolme kanan rintafilettä tai neljä reittä

Marinadi: 2 rkl Ketjap Manis (makea soijakastike) / 2 rkl soijakastiketta / 2 rkl riisietikkaa / 1 tl pippuria / 2 tl leivinjauhetta

Kastike: 5 rik Ketjap Manis / 1 rkl soijakastiketta / 2 rkl (tummaa) etikkaa / 1 krl riisietikkaa / 2 rkl maizenaa / 1 rkl sokeria / 2 dl kanalientä

Paistoon: kanafileet / 5-6 valkosipulinkynttä / 1 tuore inkivääri / 1 chili / 3 kevätsipulia / brokkolia ja kukkakaalia / 1 sipuli / 2,5 maapähkinöitä / tuoretta korianderia / 1 rkl Sambal Oelek (chilipastaa) / 2 rkl neutraalia öljyä

1) Pilko kanafileet ja sekoita marinadi. Käännä kanapalat kunnolla marinadissa ja anna marinadin muhia 15 min - 2 tuntia jääkaapissa.

2) Kiehauta kanaliemikuutio ja tarkista määrä (2dl) - lisää kastikkeen muut aineet kanaliemeen ja kiehauta.

3) Paista pannulla chilipasta, öljy ja vihannekset sekä mausteet (kaikki paitsi pähkinät ja korianderi) sekä kanapalat. Kun kanapalat ovat kypsiä, lisää kastike ja muhia viisi minuttia miedolla lämmöllä. Lisää viimeisiksi 2 minuutiksi maapähkinät ja tuore korianderi. Maista kastike ennen tarjoilua. Jos se kaipaa makeutta, lisää hieman Ketjap Manisia.

4) Tarjoile riisin kera.

Superhyvää :P Ekstrahyvä ruoka lämmittää kummasti marraskuisia iltoja. Nyt jos koska on ainakin aikaa laittaa hyvää musiikkia soimaan ja viettää muutama minuutti enemmän keittiössä. Hyvä mieli perheelle, hyvä mieli mulle, hyvä mieli kropalle. <3

(Neule on omatekemä. Tein ensin Olavin tytölle sen toiveesta ja päätin sitten tehdä myös itselleni. Mallihan on täällä ollut viime vuosina supersuosittu kopio Gannin Faucher -neuleesta vaikka missä väreissä. Jos norja taittuu, löytyy ohje nimellä "Kristianes høstgenser", mutten tiedä löytyykö ohjetta muilla kielillä.)

Hyvää keskiviikkoa ja kynttilänvaloa. <3