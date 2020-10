Kolme kauneudenhoidon kausisuosikkia

Heippa ja hyvää perjantaita! <3

Perjantai on varmasti monen suosikki viikonpäivä – mulle on lähinnä siksi, että saan aloittaa aamun jumpalla. Jumppaamalla itseäni ja muita. :) Odotan sitä aina tosi innolla. Tykkään niin saada liikuttaa kroppaa, käyttää lihaksia ja väsyttää itseäni. :D Ihan paras fiilis. Voin oikeasti väittää että jumppaan ihan pelkästään siksi, että se on niin kivaa. Olen niin mukavuudenhaluinen ja omapäinen tyyppi ettei minua helposti saa tekemään mitään mistä en tykkää.

Ajattelin myös mainita kolme kauneudenhoitotuotetta, jotka ovat mulle ihan must tällä hetkellä. Pienin purkeista on IsaDoran matta huulipuna (sävyssä PoshPink 03). Punan koostumus on kiva, se ei kuivata yhtään ja on lisäksi kauniisti kunnolla matta. Toinen must on ruskettava voide. Tiedätte että tykkään näistä; ne tuovat kasvoille terveen hehkun ja sävyn - kunhan käyttää maltilla ja oikeaa tuotetta. Kolmas tuote kuvassa on kookosöljy. Tätähän voi käyttää vaikka mihin, mutta itse otin taas tauon jälkeen käyttöön vanhan kunnon (oikeasti satoja vuotta vanhan Auyrveda-) öljypurskuttelun. Kookosöljyä lusikallinen suuhun ensimmäiseksi aamulla ja purskuttelu niin kauan kuin viitsit; ehkä 5-10 minuttia. Puhdistaa suuta bakteereista; Auyrvedan mukaan puhdistaa kai vähän koko elimistöä. Pitää huulet pehmeinä. Joidenkin mukaan vaalentaa hampaita (munkin mielestä) eikä mun hammaslääkäri ole koskaan ollut niin tyytyväinen mun syyhygieniaan ja hammaslihan(!) kuntoon kuin edellisen kunnon oilpulling -kuurin jälkeen! :D Eikä tietty reikiä. Googleta "oilpulling" niin ymmärrät mistä puhun.

Annoin itselleni luvan ostaa ensimmäistä kertaa Faithfull the Brandin mekon (olen ihan heikkona näihin) ihan uutena ja normihintaisena – paitsi että norjalainen nettiputiikki, josta ostin mekon tarjosikin prosentteja ensimmäisestä ostoksesta. Joten ei se ihan normihintainen ollut mutta kallis kuitenkin. En jotenkin raaski ikinä ostaa näin kalliita juttuja muuten kuin käytettynä. Mutta siis, tykkään niin kovasti näistä; sopivan arkinen ja down-to-earth ja silti niin mielettömän kaunis mekko. Kiva illanistujaisiin, sopivan syksyinen ja silti kevyt.

Ja sitten perjantaista nauttimaan! <3