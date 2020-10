Helpoin sämpyläohje, uusi liivi ja keittiön hyllyt

Heippa, nyt on saatu vanhoista tammilankuista itsetehdyt hyllyt seinille! Kirjoittelin jo aiemmin miten poistimme keittiön yläkaapit ja maalasimme seinän mikrosementillä. Ihan seinän yläosasta puutuu vielä listoja ja maalia, mutta vähitellen valmiiksi.

Keittiösaarekkeen otimme hieman erilaiseen käyttöön ja laitoimme tammilankkuiset hyllyt senkin kylkeen. Nyt sopii hyllyt ja pöytä yhteen – tai jotenkin sitoo keittiötä vähän yhteen. Ja vitsi että tykkään saada esille kaikki kauniit astiat!

Olen muuten neulonut liivinkin - kuten mainitsin. :) Laitan tähän ohjeen ihan pian, on sen verran helppo pieni projekti että voisin tehdä vaikka usemman. Ehkä toisen vähän pidemmän. Liivi on kyllä (paitsi super trendikäs just nyt) kivan lämmittävä vaatekappale näihin kylmeneviin ilmoihin.

Ja sämpyläohjeen haluan jakaa; se on superhelppo ja superhyvä! Tästä tulee 12 kpl:

3 dl vettä

3 dl maitoa

1 pussi kuivahiivaa

2 rkl hunajaa

2 rkl chiasiemeniä

3 tl suolaa

10 dl (puolikarkeita) vehnäjauhoja

3 dl kaurahiutaleita

Lämmitä nesteet ja sekoita hunaja lämpimään nesteeseen.

Sekoita kuivat aineet yhteen (chian puuttuminen ei ole kriisi; ne tuovat vain sämpylöihin ekstrana omega3:a ja mehevyyttä) ja yhdistä sitten kuivat ja neste. Sekoita ja vaivaa kiinteäksi taikinaksi. Anna taikinan kohota lämpimässä noin tunti.

Jaa taikina kahdeksitoista sämpyläksi mutta pyöritä niitä mahdollisimman vähän jotta sämpylöihin jää "ilmakuplia" ja ilmava koostumus.

Paista uunin keskitasolla 220 asteessa noin 15 min; tai seuraa kunnes sämpylöiden pinta alkaa olla kullanruskea.

Nauti!

Nähdään. :)