Remppa jatkuu tapetilla!

Olohuone on saanut uudet seinät. Täällä oli sellainen valkoinen pystyraitainen tapetti; ihan ok, ihan neutraali, mutta vähän kylmä ja ehkä persoonaton mun makuun. Halusin muuta.

Mietin maalia. Mietin vaikka mitä tapettivaihtoehtoja; suurimmaksi osaksi jotain kukkaista ja jotain epäsäännöllisempää. Ei siis selkeää tiukkaa kuviomuodostelmaa. Tapettitalon Kukkatarha oli ihan alusta alkaen yksi suosikkeja, mutta mietin jos nyt kuitenkin löytäisi jotain vähän lähempää ja säästäisi hurjat postikulut.

En löytänyt. Olen aiemmin käyttänyt mm. Tapettitalon "Lukkoa" ja "Vanhan Ahteen Salia" viimeisimmissä kodeissa enkä jotenkin oikein pystynyt valitsemaan mitään muuta. Olen ollut niin tyytyväinen Tapettitaloon ja lämmittäähän jo pelkkä ajatuskin siitä, että seinillä on pala Suomea. <3

Mietin muuten tälläkin kertaa hieman Lukkoa (se on vaan niin kaunis!), mutta sitä ei ollut tarpeeksi varastossa heti lähetettäväksi, joten päädyin tilaamaan Kukkatarhan molemmat värit. Vaalea menee sitten yläkertaan! Sain tapeteista alennusta, mutta olisin tietysti joka tapauksessa valinut Tapettitalon.

Neule on viimeisin omatekemä, mutta sen olen neulonut muiden ohjeilla, joten en voi laittaa siihen ohjetta (löytyy nimellä Olivia genser jos joku haluaa etsiä ohjetta :)). Mutta puikoilla on tulossa liivi - ovatko ne yhtä pop Suomessa kuin täällä? Mun on vaan pakko tehdä yksi liivi, koska se on nyt niin poppis. Ja se on helppo ja nopea, joten ohje tulee pikana! :D

Nähdään!