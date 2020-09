Mihin ovat vanhat blogipostaukset kadonneet? (Oslossa)

Vanhat blogipostaukset eivät ole joutuneet Osloon, mutta minä olen. Olin ensin kurssilla loppuviikon; aina yhtä mielenkiintoiset ja hyvinjärjestetyt Nuorisoterveyspäivät, jossa nostetaan esiin ajankohtaisia aiheita seksuaalisuudesta; kaikkea ehkäisystä mielenterveyteen, poliiseista uusimpaan kirjallisuuteen.

Kurssin päätteksi Olav tuli Osloon ja kuljeskelimme ympäriinsä. Nyt ei ole mikään paras aika mainostaa matkailua tai suositella kohteita, mutta sanonpa sanasen seuraavaa Oslon vierailua silmälläpitäen. Jos joudut lähiaikoina Osloon, harkitse The Hub -hotellia. Nyt voi näitä kalliimpiakin hotelleja saada edullisin hinnoin. Aivan mahtava aamupala ja rentouttava saunaosasto. Ylellinen, mutta lapsiystävällinen, Ihan keskellä kaikkea.

Me kuljimme hotellilta pääshoppailukatua Karl Johania pitkin Aker Bryggalle, joka on tunnettu vähän parempi rantabulevardi täynnä ravintoloita ja aina täynnä ihmisiä. The Hubilta on vain kivenheitto myös Operalle (tuo valkoinen tunnettu maamerkki veden rajassa) ja Operalta jatkuu suoraan toinen rantabulevardi ihan upouuteen kaupunginosaan nimeltään Sørenga, josta tulee varmasti yhtä suosittu ravintola-alue kuin Aker Brygga. Sørengan pitkä rantakatu on niinikään täynnä ravintoloita, mutta myös uimarantoja ja jopa Drop-in saunoja!

Ja Grunnerløkkan kaupunginosa on kai se kaikkein vilkkain ja trendikkäin; siellä on eniten ihmisiä, eniten erikoisia putikkeja, eniten värejä ja eniten näkemistä. Se on ihan must, siellä mulla on paras olo ja viihdyn parhaiten.

Oslossa on yksinkertaisesti tosi paljon nähtävää ja siellä voi kuljeskella ympäriinsä helposti useamman päivän. Voin muuten suositella myös Olivia -ravintolaketjun ravintoloita; niitä on Oslossa useampi. Hyvää italialaista ruokaa, rento ilmapiiri, aina ystävällinen ja nopea palvelu eikä hullummat hinnat.

Sitten kun taas voi reissata. :)

Niin ja ne blogipostaukset. Kaikki vanhat latautuvat kalastajanvaimo.comiin. Se on wordpressin blogi, jonka olen perustanut vanhoille postauksille. Niitä on kamalan paljon ja hommassa kestää, mutta voin vaikka vinkata kun lataus on valmista. Moni kyselee vanhojen neuleohjeiden perään; ne tulevat sinne. :) Pikkusen kärsivällisyyttä vain. :)

Nähdään pian!