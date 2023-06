Kolumni: Nuorilla on paljon vaikeampaa kuin ennen, ja syy on aivan nenän edessä

Keväinen lukiovierailuni eliittilukiossa avasi silmäni sille, kuinka vaikeaa nykyään on olla nuori, kirjoittaa Wilma Ruohisto.

Kävin noin kuukausi sitten entisessä lukiossani puhumassa lukiolaisille. Kyseessä on ”eliittilukioksi” tituleerattu lukio, johon päästäkseen lukuaineiden keskiarvon tuli olla yhdeksän paremmalla puolella. Minua oli pyydetty koululle puhumaan urastani ja ”oman polun löytämisestä”. Ironista oli, etten koskaan valmistunut sieltä.

Kerroin täydelle auditoriolle lukiolaisia, kuinka olin kymmenen vuotta sitten istunut samoilla penkeillä. Olin ollut eliittilukion stereotyyppi, insecure overachiever eli epävarma ylisuorittaja, jolle menestyminen kaikilla elämän osa-alueilla oli jonkinlainen tapa paikata epävarmuutta ja sitä, ettei kuitenkaan ollut missään paras.

Lukion alku meni sumussa, kun yritin suoriutua kaikista velvollisuuksistani: opiskeluista, osa-aikatöistä, harrastuksista ja sosiaalisesta elämästä. Kun viimeinen henkireikä, urheilu-ura päättyi loukkaantumiseen, aloin purkaa ahdistustani kontrolloimalla sitä, miten söin ja liikuin.

Sairastuin syömishäiriöön ja vietin ensimmäiset pari lukiovuotta enemmän tai vähemmän sairaalassa. En palannut auditorioon kymmeneen vuoteen.

Selviytymiskeinona suorittaminen

Kasvatuksen ja koulutuksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon professori Kristiina Brunila kertoi Me Naisille keskiviikkona, kuinka yksilökeskeisyys luo illuusion siitä, että jokaisella olisi yhteneväiset mahdollisuudet menestyä – kun vaan yrittää tarpeeksi kovaa. Nuorten tulisi olla ensisijaisesti mahdollisimman hyödyllisiä (eli tuottavia) yhteiskunnalle. Jos et ole tuottava, et ole arvokas.

On myös tutkittu, että pelkästään palkinnon jahtaaminen on palkitsevaa. Jos siis elämä on täynnä erilaisia suoritteita ja pakkoja, niistä tulee eräänlainen ansaintalogiikka.

Suorittamisessa on myös se huono puoli, ettei koskaan voi olla tyytyväinen siihen, mitä on saanut aikaan. Se ei ole kestävää.

Paineita suoriutua on toki ollut niin kauan kuin ihmisiäkin. Mutta siinä missä ennen ihanteellista oli olla niin kuin kaikki muutkin, 2020-luvulla on oltava paitsi täydellinen, myös erityinen. Vertailukohtana on kotikoulun sijaan koko maailma.

Se on raskas reppu kantaa.

Oma paranemisprosessini alkoi vasta, kun uskalsin päästää irti suorittamisesta ja kontrollista. Hain vähin äänin välitodistukseni eliittilukiosta ja ilmoittauduin aikuislukioon. Kirjoitin ylioppilaaksi neljällä aineella. Pidin välivuoden ja matkustin, kun muut lukivat pääsykokeisiin. Keskinkertaisesta todistuksesta huolimatta pääsin opiskelemaan ensin ammattikorkeakouluun ja sitten yliopistoon. Urapolku urkeni jossain määrin kokeilemalla ja varsinkin fiilistelemällä.

Aikaa löytää oma juttu

On monenlaisia tapoja löytää oma juttu, painotin auditoriossa istuville lukiolaisille – ja mietin, kuinka totta se nykyään on, näin kymmenen vuotta myöhemmin. Vaikka korkeakoulujen yhteishaun todistusvalintaan on tulossa jälleen muutoksia, tulisi nuoren tietää yhä aikaisemmassa vaiheessa, mitä haluaisi oikeastaan tehdä isona.

Virheiden tekemiselle ei tunnu olevan enää tilaa, ja moni nuori jää sen paineen kanssa yksin. On vaikeaa saada nuoret uskomaan, ettei meidän aina tarvitsisi olla niitä ihmisiä, joita ympäristö, muut ihmiset tai jopa me itse haluaisimme olla.

Esitykseni jälkeen jäin keskustelemaan lukion opettajien kanssa. Heitä oli siellä edelleen monia. Moni heistä muisti minut, vaikka minulla oli vaikeuksia muistaa heitä.

”Miten sinua olisi voinut auttaa”, yksi kysyi.

Se on hyvä kysymys. Siitä voi aloittaa.

Tällä viikolla Me Naiset pureutuu nuorten asioihin verkossa, somessa ja lehdessä. Nuoret eli 15–29-vuotiaat pääsevät itse ääneen, ja julkaisemme heihin liittyviä juttuja joka päivä 12.–18.6.2023.

