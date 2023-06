Paula, Ida ja Heidi näyttävät hampaansa, joita he häpeävät  – nyt puhuvat suomalaiset, jotka kärsivät hammashäpeästä

Hammashäpeä on jatkuvasti olkapäältä kurkkiva ilonpilaaja. Nyt suomalaiset kertovat, miltä tuntuu, kun nauruntäyteistä hetkeä varjostaa epävarmuus omasta hymystä.

Aiemmin hammaslääkärin penkkiin istahdettiin kivun, säryn tai purentavian vuoksi. Nykyään hammashoitoja tehdään yhä enemmän ulkonäkösyistä.

Yhtä syytä ilmiön taustalla on vaikeaa nimetä, mutta Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija Lucas Camposin mukaan medialla on muutoksessa näppinsä pelissä.

Sitä ei ole vaikeaa uskoa, kun katselee hetken ympärilleen. Tv-ohjelmissa, lehdissä ja sosiaalisessa mediassa jokaisen suusta tuntuu löytyvän valkoisena välkkyvä, täydellisen suora hammasrivistö. Harvemmin näemme ruudussa kellertäviä, vinoon kasvaneita tai muutaman hampaan menettäneitä hymyjä.

Campos teki kyselytutkimuksen, jossa noin 3 500 suomalaista arvioi omaa hammassuhdettaan.

Vastausten perusteella 80 prosenttia suomalaisista on ainakin jossain määrin ylpeitä hymystään tai suhtautuu hampaisiinsa jokseenkin neutraalisti.

Jäljelle jää kuitenkin iso määrä ihmisiä, joilla hampaisiin liittyy kielteisiä ajatuksia, häpeää ja huonommuudentunnetta.

Noin 35 prosenttia Camposin kyselytutkimuksen vastaajista kertoo pidättäytyvänsä hymyilemästä peittääkseen hampaansa. Suunnilleen yhtä moni kertoo, ettei tahdo nähdä hampaitaan peilistä. Yli 20 prosenttia on ainakin jossain määrin huolissaan siitä, mitä uudet tuttavat ajattelevat heidän hampaistaan.

Me Naiset pyysi suomalaisia kertomaan omia kokemuksiaan hammashäpeästä ja kertomaan hammasrivistöistä, joita ei mediassa juuri näy.

Sellaisista, joissa näkyvät eletyn elämän jäljet: sairastettu bulimia, kesken jäänyt oikomishoito, haaverin seurauksena irronnut hammas, rankemmat elämänvaiheet tai pelon vuoksi kaihdetut hammaslääkärikäynnit. Toisilla hampaat ovat myös luonnostaan kellertävät tai vinot.

”Tunnen hampaistani huonoa itsetuntoa lähes koko ajan ja odotan proteesien saamista kovasti. Voisin sanoa, että korona-ajan ainoa positiivinen puoli minulle oli se, että maski peitti hampaattomuuteni. Maskin takana pystyin hymyilemään ilman häpeää. Peiliin katsoessa hymyni muistuttaa menneisyydestäni ja vuosista, jolloin olin sekakäyttäjä. Nyt päihteet ovat menneisyyttä eikä elämä ole koskaan maistunut näin hyvälle. Hymyilyttää, vaikka hymyni on mitä on.” Miki, 39

Hukatut hymyt

”Minulle on ollut ennen normaalia, että hymyilen paljon, mutta nyt yritän huulilla tai kädellä peitellä ylähampaitani –– se on vaikeaa, kun kaikessa kanssakäymisessä pitää muistaa ettei liikaa naura. Huomaan, kun ihmiset jäävät tuijottamaan hampaitani ja se vaivaa minua.” Tanja, 44

Saman kokemuksen jakaa moni Me Naisten kyselyyn vastannut. Pitää muistaa hymyillä hieman vähemmän ja pienemmin, käsi suun edessä tai mieluiten ei ollenkaan.

Paula, 52: ”Välttelen kuvissa hymyilemästä hampaat näkyvillä. Hammasrivistöni on epätasainen ja keltainen.”

”Olen tuntenut aina huonoa itsetuntoa hampaistani. En juurikaan hymyile niin, että hampaani näkyvät. Olen sairastanut 40 vuotta sekä bulimiaa että anoreksiaa ja tässä lopputulos.” Marja, 60.

”Minulta jäi pysyviä hampaita tulematta, joten koulussa olin harvahammas ja häpesin sitä suuresti. Itsetuntoni oli nollassa. Yläasteella minulla oli raudat ja suuret hammasvälit puuttuvien hampaiden vuoksi. Opettelin puhumaan niin, etteivät hampaani näy ja nauroin aina käsi suun edessä.” kertoo Ida, joka sai tekohampaat vain 20-vuotiaana.

27-vuotias Ida: ”Olo on kuin luovuttajalla. Jälleen minulta puuttuu hammas. Tekohampaat ovat rumat. Hymyni on ruma. Olen pettynyt hampaisiini ja ne ovat määrittäneet identiteettiäni ihan liikaa.”

Campos sanoo olevansa huolissaan median tarjoamasta yksipuolisesta hammaskuvastosta.

– Se johtaa siihen, että kauneusihanteet liikkuvat jatkuvasti harhaanjohtavampaan ja saavuttamattomampaan suuntaan. Se puolestaan johtaa esteettisten hammashoitojen lisääntyneeseen kysyntään, Campos kertoo.

”Luultavasti moni työpaikkakin on mennyt ohitse huonojen hampaideni takia. Hampaat vaikuttavat ulkonäkööni negatiivisesti. En halua puhua paljoa, etteivät hampaani näkyisi.” Jaana, 58.

Suomalaiset pelkäävät epätäydellisten hammasrivistöjensä viestivän vähävaraisuudesta, huonoista elintavoista, hammashoidon laiminlyönnistä ja yleisestä laiskuudesta.

”Minulla puuttuvat kulmahampaat ja hampaani ovat muutenkin aivan vinkin vonksin. Se tuo mieleeni köyhyyden. Osaltani syytän myös julkista hammashoitoa. Aikuinen ihminen saa ajan vasta, kun hammas on kipeä ja silloinhan siinä on jo jotain epäkunnossa.” Virpi, 52

Monen ihmisen kohdalla esteettiset hoidot ovat kaukainen haave. Julkinen terveydenhuolto on pahoin ruuhkautunut eikä yleensä kata esteettisiä hoitoja. Yksityisellä puolella hoitoon pääsee nopeammin, mutta toimenpiteille saattaa kertyä mojova hintalappu. Esimerkiksi vuosia kestävä oionta voi maksaa tuhansia euroja.

Jatkuva murhe

Hampaiden ulkonäköön liittyvällä huolella on tutkitusti negatiivisia vaikutuksia hyvinvointiin ja elämänlaatuun.

Vaikka hampaat ovat tavallisesti suussa muiden katseilta suojassa, on silti vaikeaa elää niitä jatkuvasti piilotellen. Hammashäpeästä kärsivä taitaa hillityn hymyn, ja pitää puhuessakin huulet usein hampaiden peittona.

Omia ajatuksia on hankalampaa hallita. Hampaat pyörivät mielessä uusia ihmisiä tavatessa, peiliin katsoessa ja kavereiden kanssa keskustellessa.

Heidi, 43: ”Hymyni on kaunis, mutta häpeän hampaitani. Hammaslääkäripelko ja raskaudet ovat tuhonneet hampaani. Rahallisesti ei ole mahdollisuutta uusia hampaita.”

Hampaisiin saattaa liittyä myös muita itsetuntoon vaikuttavia vaivoja, kuten kovia kipuja tai puheentuoton vaikeuksia.

”Alarivi on keskeltä todella vino, ja useampi iso hammas puuttuu. Se vaikuttaa puheen tuottamiseen ja aiheuttaa pientä sössötystä. Se syö itsetuntoani.” Sauli, 43

”Suhteeni hampaisiini on ristiriitainen. Haluaisin pelastaa sen, mitä pelastettavissa on, mutta hammaslääkärissä en ole saanut siihen apua. Olen laittanut näihin hampaisiin useita tuhansia euroja, mutta suurin osa niistä on jo poistettu. Toisaalta inhoan hampaitani jo niin paljon, että olisin valmis luopumaan niistä.” kertoo mystisistä hammaskivuista jo 14 vuotta kärsinyt Tanja, 44. Ainoa helpottava hoito kipuun on ollut hampaiden poistaminen.

Anu, 37: ”Nykyään mieheni on vallannut minuun uskoa, että hampaani ja hymyni ovat kauniit. Sitä on vaikea uskoa, mutta enää hampaat eivät ole minulle ’elämää suurempi asia’. ”

Hymyillään kun hymyilyttää

Hammashäpeä ei ole vain yhden sukupuolen juttu. Naiset hakeutuvat kuitenkin Camposin mukaan esteettisiin hoitoihin miehiä useammin. Eroa voi selittää teoria, jonka mukaan tytöt oppivat kulttuurissamme jo lapsina kiinnittämään huomiota ulkonäköönsä ja vertailemaan itseään vallitseviin kauneusihanteisiin. Esteettiset hoidot ovat varsin luonnollinen askel kulloistenkin ihanteiden mukaista ulkonäköä havitellessa.

Vastaus ongelmiin ei aina kuitenkaan löydy hammaslääkärin penkistä. Camposin mukaan kaikki eivät koe elämänlaatunsa parantuneen hoitojen myötä.

Syy tähän on se, että toiset ihmiset ovat alttiimpia tuntemaan tyytymättömyyttä omaa ulkonäköään kohtaan ja muokkaamaan sitä kauneusihanteiden mukaiseksi. Silloin esteettiset hammashoidot ovat vain lyhytvaikutteinen lääke elämän mittaiseen ongelmaan.

Myös sosiaalisella ympäristöllä on vaikutusta. Camposin mukaan yksilö voi hakeutua esteettisiin hoitoihin tunteakseen yhteenkuuluvuutta ympärillä olevien ihmisten kanssa tai saadakseen hyväksyntää. Tässäkään tapauksessa hammashoidot eivät aina auta parantamaan koettua elämänlaatua.

Jos taas ihminen kärsii yksinomaan hampaiden aiheuttamista itsetunto-ongelmista, auttavat hoidot todennäköisemmin.

Jenni, 29: ”Hymyni on kaunis, vaikkakin kellertävä. Nuorempana hammaslääkärit antoivat aina ymmärtää, että vikaa on ja paljon. Nykyisin yksikään ei ole sanonut mitään poikkipuolista, päinvastoin.”

Jos omien hampaiden ulkonäkö arveluttaa, olisi mielekästä miettiä, mistä negatiiviset tunteet kumpuavat. Ovatko omat tyytymättömyyden tunteet korjattavissa hammashoitojen avulla, vai onko itse kenties altis ympäristön vaikutuksille?

Myös muutamat Me Naisten kyselyyn vastanneista kertoivat, miten he olivat onnistuneet selättämään hammashäpeään liittyviä tunteita:

”Tärkeintä on hampaiden toimivuus ja terveys. Arvostan itseäni siitä, että olen tehnyt kaikkeni hampaideni eteen. Sen, mitä omalla budjetillani olen pystynyt.” Kirsi, 62

”Enää en jaksa niin paljon välittää mitä muut ajattelevat. Oma hyvä olo on tärkeintä. Hymyillään, kun hymyilyttää” Anu, 50

Anu, 50, ei enää jaksa välittää mitä muut ajattelevat.

