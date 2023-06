Hoitajaopiskelija Anastasia, 23, tekee 18-tuntisia työpäiviä, jotta rahat riittäisivät – nyt hän avautuu yhdestä alan vääryydestä

Yövuoro kotihoidossa alkaa yhdeksältä illalla. Potilaskäyntien välillä ehtii tehdä vähän kouluhommia ja lepäämään. Työvuoro on ohi seitsemältä aamulla. Seuraavaksi hän lähtee suoraan työharjoitteluun, joka alkaa puoli kahdeksalta. Vuorojen välissä on puolisen tuntia, joka kuluu lähinnä siirtymisessä. Kahdeksantuntinen työharjoittelu päivystyksessä loppuu puoli neljältä iltapäivällä.

Tällaista Anastasia Pessin, 23, arki on pahimmillaan. Anastasia on opiskellut ensihoitajaksi runsaat kaksi vuotta Lappeenrannassa LAB-ammattikorkeakoulussa. Ennen ensihoitajaksi erikoistumista opiskelijat käyvät sairaanhoitajan opinnot, ja saavat siitä myös ammattipätevyyden. Myös kätilö- ja terveydenhoitajaopiskelijat valmistuvat sairaanhoitajiksi.

Sairaanhoitajan koulutukseen kuuluu 7–8 työharjoittelujaksoa, jotka kestävät noin viidestä kahdeksaan viikkoa. Anastasia suorittaa nyt kuudetta työharjoitteluaan. Yhdestäkään harjoittelusta hän ei ole saanut palkkaa. Siksi hän käy opintojen ja harjoittelun ohella töissä.

– Minulla ei ole juurikaan vapaa-aikaa. Harmittaa, kun en voi käydä kavereiden kanssa ulkona, koska olen aina töissä, Anastasia kertoo.

Anastasia elättää itsensä palkkatuloilla. Hän tekee koulun rinnalla keikkatöitä lähihoitajana niin paljon kuin mahdollista. Niin työt kuin harjoittelutkin ovat kolmivuorotyötä.

Palkattomuus on yleinen käytäntö

Palkattomat työharjoittelut ovat normaali käytäntö hoitoalan opinnoissa, vahvistaa Tehyn tutkimuspäällikkö Juha Kurtti. Hänen mukaansa keskeinen syy harjoittelujen palkattomuuteen on se, että ne ovat kiinteä osa varsinaisia opintoja. Sairaanhoitajaopiskelijan oppiminen tapahtuu käytännössä koko opintojen ajan ja vaatii tiivistä ohjausta.

Kurtin mukaan palkattomuuteen liittyvistä ongelmista ollaan Tehyssä tietoisia ja hän kertoo itse ymmärtävänsä opiskelijoiden huolia. Asia liittyy hänen mielestään isompaan yhteiskunnalliseen kysymykseen opiskelijoiden toimeentulosta.

Vaihtoehto palkkatyön tekemiselle on elää pelkällä opintotuella tai -lainalla. Niin Anastasia kuin myös Tehyn opiskelijayhdistyksen puheenjohtaja Akseli Eskolin ovat kuitenkin sitä mieltä, ettei opintotukea voi rahallisesti verrata palkkaan.

– Palkan maksaminen helpottaisi opiskelijoita paljon, eikä heidän tarvitsisi tehdä tupladuunia, Akseli Eskolin toteaa.

Harjoittelupaikan perässä matkustetaan pitkällekin

Harjoittelupaikan saaminen voi olla vaikeaa. Anastasia kertoo, että paikat tulevat kerralla varattaviksi, ja ne loppuvat sekunneissa.

– Ei ole edes kerta tai kaksi, kun olen jäänyt ilman harjoittelupaikkaa. Silloin se täytyy etsiä itse, ja se voi olla todella vaikeaa.

” Jouduin olemaan kuukauden ajan ilman mitään tuloja.

Anastasia on aiemmin joutunut lähtemään työharjoittelupaikan perässä Lappeenrannasta Ouluun. Vieraalla paikkakunnalla hänellä ei ollut mahdollisuutta tehdä töitä, vaan harjoittelua varten piti säästää rahaa puoli vuotta etukäteen.

– Olin varautunut siihen, että jouduin olemaan kuukauden ajan ilman mitään tuloja. Pääsin onneksi kaverini luokse asumaan, joten asumiseen ei mennyt rahaa.

Juha Kurtti ehdottaa, että hyvinvointialueet käsittelisivät mahdollisuuksia tarjota majoitusta ja maksutonta ruokailua opiskelijoille, jotka tekevät harjoittelujakson kaukana kotipaikkakunniltaan. Myös opiskelijat toivovat Anastasian mukaan tukea asumiseen tällaisissa tilanteissa.

Suurissa kaupungeissa, joissa on yliopistollinen sairaala, on Anastasian mukaan helpompi saada harjoittelupaikka. Pienemmillä paikkakunnilla niitä on huomattavasti vähemmän tarjolla.

Anastasia harmittelee, ettei tiennyt siitä ennen kouluun hakemista. Muuten hän olisi hakenut opiskelemaan suurempaan kaupunkiin, jossa harjoittelupaikkoja on enemmän.

Harjoittelua vai työntekoa?

Anastasia kertoo, että hänen kokemuksensa mukaan työn määrä ja vastuullisuus vaihtelevat eri harjoittelupaikoissa ohjaajasta riippuen. Ainoa varma asia on se, että harjoitteluvuoroissa täytyy jatkuvasti oppia ja pohdiskella uusia asioita.

” Väsyneenä oppiminen jää tosi vähäiseksi.

Pitkän työvuoron jälkeen sitä ei välttämättä jaksa enää tehdä.

– Väsyneenä oppiminen jää tosi vähäiseksi, kun aivot eivät jaksa enää prosessoida uusia asioita, Anastasia sanoo.

Vaikka työharjoittelu on suureksi osaksi oppimista ja ohjattavana olemista, on se opiskelijoiden mielestä myös oikeaa työn tekoa.

– Ymmärrän, että opintojen alussa opiskelijat ovat ikään kuin ankanpoikasia, jotka kulkevat ohjaajan perässä. Mutta tässä vaiheessa opintoja meidän annetaan kuitenkin jo hoitaa potilaita täysin itsenäisesti alusta loppuun, Anastasia kertoo.

Anastasian mukaan opiskelijat esimerkiksi haastattelevat ja tutkivat potilaita, valmistelevat ja antavat potilaiden lääkkeitä ja ohjaavat heitä tutkimuksiin. Anastasia on myös laittanut potilaille kanyylejä ja avustanut haavojen ompelemisessa.

Opiskelijat vaativat muutoksia

Juha Kurtin mukaan Tehy suhtautuu myönteisesti siihen, että loppuvaiheen opiskelijoille maksettaisiin harjoittelupalkkaa, ja mahdollisuutta tällaiseen muutokseen olisi hyvä selvittää. Palkanmaksu voisi lisätä myös hoitoalan opiskelun vetovoimaa.

” Voisin olla harjoittelussa ja töissä samassa paikassa samaan aikaan.

Myös Akseli Eskolin vaatii, että opiskelijoille maksettaisiin harjoittelusta.

– Palkkaa pitäisi maksaa kaikille. Se olisi tasavertaista kaikkia kohtaan. Lääkäriopiskelijatkin saavat palkkaa harjoittelun ajalta, hän kertoo.

Anastasia sanoo, että opiskelijoita auttaisi paljon jo pelkän lounaan tarjoaminen tai muu vastaava rahallinen apu. Kunnon harjoittelupalkan maksaminen olisi hänestä myös hyvin perusteltua.

– Voisin olla harjoittelussa ja töissä samassa paikassa samaan aikaan, mutta siitä toisesta vuorosta ei makseta edes pientä palkkaa. Minusta se tuntuu hassulta.

Sairaanhoitajaopintojen työharjoittelu Sairaanhoitajaopintoihin kuuluu työharjoittelua 90 opintopisteen verran. Yksi opintopiste vastaa 27 työtuntia. Harjoittelujaksoja on yhteensä 7–8, ja niiden pituus vaihtelee noin viidestä kahdeksaan viikkoon. Sairaanhoitaja-, terveydenhoitaja-, ensihoitaja- ja kätilöopiskelijat suorittavat samoja työharjoitteluja. Työtehtävät harjoittelujaksoilla vaihtelevat aina jaksosta riippuen. Harjoitteluja on esimerkiksi niin lähihoitajatyöstä kuin päivystystyöstäkin. Harjoittelussa työaika on tyypillisesti 40 tuntia viikossa. Työvuorot voivat sijoittua aamuun, iltaan tai yöhön. Harjoittelujen tarkoituksena on, että opiskelija saa ohjausta ja oppii uusia taitoja työelämään. Lähde: Opintopolku.fi ja haastateltavat

