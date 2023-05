8 lapsen äiti Mary oli nelikymppinen, kun hänen miehensä kuoli – näin suomalaisten Minnan ja Marin oivallus auttaa häntä tienaamaan

Winfred, Mary, Franciscah ja monet muut ovat palanneet Nairobin slummeista kotikyläänsä punomaan koreja. Suomalainen Mifuko kääntää muuttoliikkeen suuntaa.

Karibuni wageni wetu – tervetuloa vieraamme… stemmalaulu kuuluu kaukaa, kun lähestymme Emma Muthungin pihalle kokoontuneita naisia pienessä Mavindun kylässä. Jokaisella on sylissään paperinarukori, joka kasvaa solmu solmulta.

On kevätpäiväntasaus. Eilen satoi jo, ja ilmassa tuoksuu lupaus. Koko Makuenin lääni odottaa sadekautta.

Täällä, Makuenin ja Machakoksen kylissä, parin tunnin ajomatkan päässä Kenian pääkaupungista Nairobista, yli 1 350 naista punoo koreja suomalaiselle Mifukolle. Täältä lähtee joka vuosi yli 40 000 koria myytäväksi ympäri maailman.

Mifuko on yksi pieni vastaus maailmanluokan kysymykseen.

Kun kylissä ei ole työtä eikä toivoa, pääkaupunki paisuu nopeammin kuin kukaan ehtii laskea. Kaupunki tarjoaa mahdollisuuksia pieniin tienesteihin, mutta elämä slummeissa on kovaa. Slummeista pyritään tarujen länteen, mutta useimmat perille pääsevistä pettyvät. Elämä ulkopuolisena Euroopassa voi olla vielä ankarampaa kuin köyhänä kotikylässä.

Entä jos kotikylästä ei olisikaan pakko lähteä? Makuenin ja Machoksen kylissä Mifuko kääntää muuttoliikkeen suuntaa.

”Toivottavasti intohimo välittyy”

– Tämähän on ihanaa! En enää koskaan lähde Nairobiin, nauraa pari vuotta sitten Emma Muthungin ryhmään liittynyt Winfred Mwende.

Kolmen teinitytön äiti palasi kotikylään, kun koronasulku vei työt pääkaupungissa. Hän oli työskennellyt kotiapulaisena ja asunut työnantajan perheessä. Omat lapset oli ollut pakko jättää kylään isoäidin hoiviin.

Iloa paluusta häiritsi vain huoli lasten koulumaksuista.

– Sitten Emma kertoi Mifukosta ja opetti punomaan. Nyt ei ole enää mitään tarvetta lähteä.

” Elämä on parempaa täällä.

”Korien vuoksi voin luottaa siihen, että rahat riittävät tyttöjen koulumaksuihin. Ei ole enää mitään syytä palata Nairobiin ja se on ihanaa”, Winfred Mwende sanoo.

Winfred herää arkisin aamuneljältä ja punoo aurinkokennolampun valossa tunnin verran. Kun tytöt heräävät, hän valmistaa aamiaisen, lähettää lapset kouluun ja punoo taas, kunnes aloittaa kasvimaatyöt ja muut askareet. Iltaruuan jälkeen lapset tekevät läksyt ja Winfred punoo.

– Elämä on parempaa täällä. Polttopuut ja kaivovesi ovat ilmaisia, ja kasvimaa antaa maissia ja papua, jos Luoja suo sateen.

Winfred Mwendeä hymyilyttää ajatus siitä, että jonain päivänä jossain Pariisin, Tokion tai Helsingin kaduilla kulkee nainen, jonka käsivarrella keikkuu sama kori, jota hän nyt punoo.

– Toivottavasti se nainen tuntee minun intohimoni.

Kuivuus näyttää rahan arvon

Mavindun korinpunojat asuvat pienten, toisiaan lähellä sijaitsevien savitalojen yhteisöissä. Naisryhmät on koottu naapurustoista. Kukin punoo omaan tahtiinsa, ja ryhmä kokoontuu yleensä kerran viikossa ryhmänjohtajan luona.

Matkalla seuraavan ryhmän luo kuljemme kuivunutta joenpohjaa pitkin. Jo viisi sadekautta on epäonnistunut, ja itäisessä Afrikassa ilmastonmuutoksen aiheuttama kuivuus uhkaa yli 23 miljoonan ihmisen ruokaturvaa. Miljoonat ovat joutuneet jättämään kotinsa.

Kuivunut joki odottaa sadekautta.

– Kuivuus näyttää rahan arvon, tiivistää Mary Munguta, yksi Mavindun paluumuuttajista ja parinkymmenen lapsen isoäiti.

– Jos kasvimaa ei anna satoa, korirahat vaimentavat iskua.

Mary oli nelikymppinen kahdeksan lapsen äiti, kun aviomies kuoli. Ensin hän yritti pärjätä myymällä saviruukkuja ja koreja Tawan torilla, mutta tienesti oli surkea. Mary lähti Nairobiin kotiapulaiseksi. Lapset jäivät kylään muiden hoitoon.

– Asuin itse Kiberan slummissa ja lähetin lapsille kaikki rahat. Elämä oli kovaa, mutta jatkoin 20 vuotta, kunnes en enää jaksanut.

Mary palasi edesmenneen miehensä rakentamaan savitaloon ja liittyi punojaryhmään. Nyt hän on ostanut korirahoilla lasit ikkunoihin ja kaksi puusohvaa.

– En jaksa enää punoa kovin nopeasti, mutta pärjään. Käyn kirkossa sunnuntaisin ja hoidan pientä kasvimaatani. Elämä on yksinkertaista ja hyvää.

Korien punonta limittyy arkiaskareisiin. Pienet korit syntyvät vaikka kävelymatkalla paikasta toiseen.

Pihapiirissä komeilee uusi, tiilestä muurattu kuivakäymälä, joka on tuonut paljon hyvää tullessaan.

Mifuko Oy:n jalanjäljissä perustettu Mifuko Trust on tuonut Makueniin hankkeita, joiden tavoite on tukea yhteisöjä ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Tällä hetkellä käynnissä on ulkoministeriön rahoittama Wash & Grow -hanke, jossa on mukana 26 naisten itseapuryhmää.

Puhdas vesi ja sanitaatio kaikille on yksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, mutta Kenian maaseudulla siitä ollaan kaukana: yhdeksän kymmenestä käyttää yhä kuoppakäymälöitä, jotka ovat yksi syy ripulitautien yleisyydelle. Lisäksi syrjäiset kuoppakäymälät altistavat tyttöjä ja naisia seksuaaliselle väkivallalle.

Hankkeen avulla on rakennettu Makueniin ekologisia kuivakäymälöitä, joiden tuottama orgaaninen lannoite auttaa naisia parantamaan kasvimaidensa tuottoa. Lisäksi naiset saavat koulutusta sanitaatiosta, hygieniasta, saippuanteosta ja lannoitteiden käytöstä.

Kukin ryhmä valitsee joukostaan sanitaatiolähettilään. Lähettiläs Mary Munguta arvostaa uutta käymälää myös siksi, että sinne on helppo mennä vanhemmiten jäykistyvillä jaloilla.

– Se tuntuu myös arvokkaammalta.

Korirahat koulumaksuihin

Mary Mungutan miniä Franciscah Muthama asuu naapurissa kahden lapsensa kanssa. Naiset kokkaavat yhdessä ja elävät toisiaan autellen, kun lasten isä tekee töitä Nairobissa.

Franciscah ehti itsekin elää Nairobissa neljä vuotta kotiapulaisena ja hanttihommissa, kunnes meni naimisiin. Kun anoppi kertoi koreista ja opetti punomaan, hän päätti jäädä miehensä kotikylään.

” Voin luottaa siihen, että saan koreista tarpeeksi rahaa lapseni koulumaksuihin.

Franciscah Muthaman Celine-tyttären isä työskentelee Nairobissa. Franciscah jäi mavindun kylään punomaan, koska elämä on täällä parempaa.

Tapaamistamme edeltävänä päivänä kauan muhineet väkivaltaisuudet repesivät Nairobissa, kun presidentinvaalin häviäjä oli yllyttänyt hintojen nousuun väsyneet ihmiset protestoimaan. Mavindussa ärein protestoija on vuohi, joka häädetään kasvimaalta järsimästä pavunvarsia.

Franciscah imettää puolivuotiasta Celineä ja sanoo arvostavansa rauhaa.

– Täällä on hyvä elää. Mies ei aina pysty lähettämään rahaa kotiin, mutta voin luottaa siihen, että saan koreista tarpeeksi Abianin, 5, koulumaksuihin.

Franciscah Muthama punoo lastenhoidon ja kotitöiden ohessa 2–4 koria kuukaudessa. Mifuko maksaa punojalle palkkion, joka määräytyy korin koon, materiaalin ja mallin mukaan. Palkkio on kaksinkertainen verrattuna siihen, mitä korista saisi Tawan torilla. Lisäksi pitäisi itse hankkia raaka-aineet ja istua itse myymässä – markkinoilla, joilla tarjonta ylittää kysynnän.

” En halua kahdeksaa lasta – kaksi tai kolme riittää.

Anoppi on tärkeä ystävä ja tuki, mutta jotkut asiat Franciscah aikoo tehdä toisin.

– En halua kahdeksaa lasta – kaksi tai kolme riittää, hän nauraa.

Ryhmäbonuksista oma pienpankki

Henkilökohtaisen palkkion lisäksi Mifuko maksaa ryhmälle 30 prosentin bonuksen kustakin korista, kun aikataulu pitää ja laatukriteerit täyttyvät. Bonuksista syntyy pienpankki, jota ryhmä itse hallinnoi. Se voi myöntää jäsenilleen lainaa pienellä korolla tai tukee heitä elämän poikkeustilanteissa, esimerkiksi lääkärikulujen kanssa. Joskus ryhmät tekevät yhteishankintoja tai pientä bisnestä.

Mifukon perustajien Mari Martikaisen ja Minna Impiön mukaan lähes kaikki ryhmät saavat bonuksensa melkein aina, ainakin alkuopettelun jälkeen. Aina se ei silti onnistu. Yksi pullonkaula on puhtaus, sillä narukerät putoavat herkästi punaisena pölyävään maahan.

Tähän yksi ryhmistä keksi hiljattain konstin: kaulapussin, jossa kerät pysyvät puhtaina.

– Yleensä parhaat ratkaisut tulevat naisilta itseltään, sanoo Mari Martikainen.

Tapaamme päivän aikana yhden punojaryhmän, joka ei ole saanut kertaakaan bonuksia, vaikka on toiminut jo vuosia. Syitä pohditaan yhdessä, rakentavassa hengessä. Yksi naisista istuu kauan hiljaa, mietteliäänä. Lopulta hän kertoo kipeästä peukalostaan.

– Minä en pysty punomaan kunnolla, sanoo Elizabeth Nthiwa apeana.

Asiaan mietitään ratkaisua, mutta myötätunto ei taio kipeää peukaloa terveeksi.

Laatukriteerit ovat työn tae

Seuraavan ryhmän luona tunnelma on aivan toinen. Josephine Kile on sujuvaa englantia puhuva bossleidi, jonka jaloissa suojapressun päällä lepää huikea XXL-kori – haluttu harvinaisuus. Tervetulolaulujen jälkeen Josephine tiivistää tärkeimmän viestinsä suomalaisvieraille.

– Olemme tehneet koreja 11 vuotta, ja se on tuonut meille paljon hyvää. Nyt toivomme lisää tilauksia.

Ryhmän nuorin punoja on 24-vuotias, vanhin ei ole iästään aivan varma. Koreja syntyy kohisten, ja ryhmä kertoo saavansa bonukset aina. Pankin avulla on ostettu aurinkokennolamppuja ja muovituoleja. Toisinaan tuoleja vuokrataan tapahtumiin 10 shillingin (8 senttiä) kappalehintaan, ja raha poikii rahaa.

”Ryhmäni saa aina bonukset, koska me emme lipsu laadusta tai aikataulusta”, snaoo Josephine Kile.

Seuraava tavoite on tukea jäseniä sadevesitankkien hankinnassa. Kuivakäymälän tuottama lannoite on jo helpottanut viljelyä.

Minna Impiö ja Mari Martikainen toivoisivat, että bonukset voisi maksaa aina kaikille. Laadun vaaliminen on kuitenkin välttämätöntä – etenkin nyt, kun osa koreista menee myyntiin luksusmuotitalo Chloélle. Lisäksi Mifuko kuuluu reilun kaupan yritysten kansainväliseen WFTO-verkostoon, jonka takuujärjestelmä asettaa tiukat kriteerit koko toimintaketjulle. Tasapuolisuus on välttämätöntä.

– Naiset myös ymmärtävät, että tarkat laatukriteerit ovat kaikkien etu. Kun meihin luotetaan, saamme lisää tilauksia ja lisää työtä heille, sanoo Mari Martikainen.

Pelastetaan puut ja maa

Rose Muthokan ryhmä vasta suunnittelee kuivakäymälää, mutta puunistutuksessa se on edelläkävijä. Rose kuljettaa vieraita pitkin kasvimaan laitaa ja esittelee taimilajikkeiden kirjoa.

Mifuko Trust antaa ryhmille taimet ja tukee sadevesitankkien hankinnassa, naiset hoitavat loput. Tähän mennessä Makueniin on istutettu 3 000 puuta. Tänä vuonna perustettavien taimitarhojen on tarkoitus tuottaa tuhansia taimia.

Puilta odotetaan paljon, sillä ne vaikuttavat mikroilmastoon monin tavoin: antavat varjoa paahteelta, sitovat vettä, torjuvat eroosiota ja vaikuttavat suotuisasti sateisiin.

Jane Mutala on keksijäsielu, joka tutkii esimerkiksi erilaisten lannoitteiden vaikutusta tuottavuuteen.

Terve, hiiltä sitova maa on kaiken elämän perusta. Maan köyhtyminen yksipuolisen viljelyn ja keinolannoittamisen myötä on kohtalonkysymys sekä köyhälle pienviljelijälle että maapallolle.

Mifukon hankkeen kautta yritetään löytää naisryhmille sopivia keinoja analysoida ja parantaa maan laatua. Yhteistyökumppanina toimiva suomalaisyritys Soilwatch kehittää parhaillaan pienviljelijöille sopivia, helppokäyttöisiä digitaalisia menetelmiä. Lisäksi naisten tueksi on tarkoitus valjastaa Nairobissa toimiva tutkimuslaitos World Agroforestry.

– Tutkimustyötä on jo aloitellut Makuenin oma keksijäsielu Jane Mutala, kertoo Minna Impiö.

Jane on korinpunoja ja ryhmänjohtaja, joka on omaksi ilokseen vertaillut erilaisten lannoitteiden vaikutusta maissin tuottavuuteen. Tulokset antavat väkevää todistusaineistoa käymälälannoitteen puolesta.

Mifuko on nimennyt puunistutuksen kasvoiksi kaksi metsäpuutarhalähettilästä – yhden Keniaan ja toisen Suomeen. ”Kollegat” Jane Mutala ja artisti Anna Puu löysivät monta yhteistä laulua, kun Anna vieraili Makuenissa maaliskuussa.

”Täällä muistan, miksi”

– Kun Helsingissä istuu tietokoneen ääressä, tulee välillä epätoivon hetkiä. Täällä aina muistan: tämän takia tätä tehdään, huokaa Minna Impiö pitkän päivän ja kaikkien laulujen jälkeen.

Mifukon perustajat tapasivat toisensa Taideteollisen korkeakoulun pääsykoejonossa 1996, ja naisista tuli tekstiilitaiteilijoita ja ystäviä. Yhteinen unelma alkoi tarkentua 12 vuotta myöhemmin, kun Minna Impiö muutti perheineen Keniaan. He halusivat yhdistää kenialaisen käsityötaidon suomalaiseen designiin ja luoda bisneksen, joka hyödyttäisi suoraan käsityöläisiä ja maaseudun kyläyhteisöjä.

” Alussa kaikki oli pientä ja sekavaa.

Alussa kaikki oli pientä ja sekavaa. Korien lisäksi kaupattiin yhtä ja toista, kunnes kirkastui, että vain volyymin kautta voidaan varmistaa laatu ja jatkuvuus. Mifuko keskittyi koreihin – ensin muovinarusta punottuihin, sittemmin myös villasta, sisalista ja paperista. Uusimmat kokeilut on punottu banaanikuitu-paperisekoitteesta.

Suomessa rekisteröidyn Mifukon (swahiliksi laukku) lisäksi kokonaisuuteen kuuluu pienempi kenialainen sisaryritys Punonta, jossa yksi osakkaista on tuotantopäällikkö Ruth Kalondu. Paikallinen omistus helpottaa byrokratiaa Keniassa.

– Tärkein lähtökohta on suora yhteys käsityöläisiin, ilman välikäsiä. Se suojelee myös korruptiolta, Mari Martikainen korostaa.

Kenian lisäksi koreja punotaan myös Tansaniassa ja Ghanassa, mutta valtaosa tuotannosta ja kaikki kehitystyö tapahtuu täällä Makuenin kylissä.

– Koska täällä on Ruth, Mari ja Minna sanovat yhteen ääneen.

Kaikkien paluumuuttajien äiti

Paluumuuttaja Ruth Kalondu on Makuenin merkkihenkilö, jonka kaikki korinpunojat tuntevat. Hän on myös Minna Impiön ja Mari Martikaisen lisäksi ainoa, joka on elänyt läpi Mifukon koko tarinan.

Mari Martikainen (oik.) ja Minna Impiö kertovat, että matkan varrella molemmille on tullut ”hanskat tiskiin” -hetkiä. Onneksi harvoin yhtä aikaa. Ruth Kalondu (kesk.) on ollut Mifukon tarinassa mukana alusta asti.

Ruth lähti kotikylästä kolmekymppisenä Victoria-esikoinen kainalossaan, tavallisista syistä. Hanttihommien ja muutaman mutkan kautta hän päätyi Nairobissa Minna Impiön perheen kotiapulaiseksi. Alusta asti hän kulki mukana, kun Minna alkoi tutkia käsityömarkkinoita.

– Muistan, kun markkinoilta löytyi erityisen hieno kori, ja Minna halusi tietää, kuka sen on punonut.

Jäljet johtivat Ruthin kotiseudulle Machakokseen. Koska Ruth puhui paikallista heimokieltä kambaa, hän lähti mukaan tapaamiseen. Ruth tulkkasi, kun korinpunoja Mama Kaseen kanssa solmittiin ensimmäinen tuotantosopimus mangopuun varjossa.

– Minä ryhdyin yhteyshenkilöksi ja opetin Mama Kaseen ryhmälle uudet designit, Ruth muistelee.

Ruth kohtasi myös naisten ihmetyksen. Miksi tämä haaleus, kun kaikki maailman värit ovat tarjolla? Nyt hän on ohjannut alkuun 42 ryhmää – ja Mifukon myydyin tuote on yksivärinen luonnonvaalea paperinarukori.

” Mifukon myydyin tuote on yksivärinen, luonnonvaalea paperinarukori.

Ennen Mifukoa Ruth Kalondu ei ollut koskenut tietokoneeseen. Nyt hän on kansainvälisen bisneksen avainhenkilö. Machakokseen hän palasi jo kymmenkunta vuotta sitten, kun kyllästyi kulkemaan pääkaupungin ja kylien väliä. Paluumuuttoon liittyivät myös Nairobissa syntyneet lapset Melanie ja Abigail.

– Lapset vastustivat muuttoa ensin, ihan muutosvastarinnan vuoksi, mutta muuttivat mielensä perillä. Täällä meidän on hyvä herätä joka aamu raittiiseen ilmaan. Victoria työskentelee Mifukon toimistolla, Abigail ja Melanie käyvät vielä kouluja. Välillä on mukava käydä Nairobissa, mutta vielä mukavampaa palata.

