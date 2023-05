Jos Marika Vandellin, 42, tilillä on kuun viimeisenä päivänä 20 euroa, kuukausi on mennyt hyvin.

Sellaisia kuukausia hänellä ei ole juuri koskaan.

Marika on yksi niistä tuhansista suomalaisista, jotka elävät tälläkin hetkellä pelkästään tukien varassa. Raha-asiat aiheuttavat hänelle jatkuvaa huolta, ahdistusta ja stressiä.

– Eniten vihaan joulua ja kuukausia, kun lapsilla on synttärit. Totta kai sitä haluaisi ilahduttaa lapsiaan, mutta samalla pitää miettiä, riittävätkö rahat ruokaan, Marika sanoo.

Me Naiset kysyi hiljattain suomalaisilta, millaista arki on, kun ainoat tilille kuukausittain putkahtavat rahat ovat peräisin Kelalta. Kyselyyn vastasi yli 500 ihmistä. Tämän jutun sitaatit ovat peräisin kyselyyn vastanneilta.

Kelan tutkimuspäällikkö Signe Jauhiaisen mukaan on vaikeaa sanoa, kuinka moni elää Suomessa pelkkien tukien varassa, sillä erilaisia etuuksia on runsaasti, sama henkilö voi saada niistä useampaa ja tulot vaikuttavat niihin eri tavoin.

Jotain kuitenkin tiedetään. Perustoimeentulotukea sai maaliskuussa 133 235 kotitaloutta, ja niistä 120 725 ei saanut ansiotuloja.

– Voisi sanoa, että he elävät vain tukien eli toimeentulotuen ja muiden etuuksien varassa. Kotitalouteen voi kuulua yksi tai useampi henkilö, Jauhiainen sanoo.

Vuoden 2020 jälkeen erityisesti työttömyysturvan ja toimeentulotuen saajien määrä on Kelan mukaan vähentynyt. Silti vain tukien varassa eläviä työikäisiä on, ja paljon. Jauhiaisen mukaan he ovat useimmiten nuoria sekä pitkään työttömänä olleita.

– Nuorilla voi olla hankaluuksia löytää omaa polkua työmarkkinoille, joten heillä on tarvetta toimeentulotuelle, työmarkkinatuelle ja asumistuelle, mutta tämä on yleensä lyhytaikaista.

– Pitkään työttömänä olleilla saattaa sen sijaan olla terveysongelmia tai heidän osaamisensa ei vastaa sitä, mitä työmarkkinoilla tarvitaan, joten jopa osa-aikatyön löytäminen tai tekeminen voi olla vaikeaa.

Elämä vei eri polulle

Nuorena Marika haaveili muiden tapaan työelämästä ja urasta, mutta toisin kävi.

Marika on työtön mielenterveyskuntoutuja. Nyt nelikymppisenä hänellä on takanaan neljä kesken jäänyttä koulusta, loppuunpalaminen, kaksi äitiyslomaa ja monta pitkää vaikean masennuksen kautta. Pahimpina aikoina hän harkitsi itsemurhaa.

Työelämässä Marika on ollut yhteensä noin kuusi vuotta, lyhyempiä ja pidempiä pätkiä, yleensä kauppojen kassoilla. Palkkatöissä hän on ollut viimeksi vuonna 2006. Siitä lähtien hän on ollut joko työtön, äitiys- tai sairauslomalla.

Tällä hetkellä Marikan tulot koostuvat perustoimeentulotuesta, työmarkkinatuesta, yleisestä asumistuesta sekä vammaistuesta, jota hän saa mielenterveysongelmiensa sekä ADHD:nsa vuoksi.

Verojen jälkeen Marikalla jää yleensä käteen noin 1 350 euroa kuukaudessa. Puolet siitä kuluu vuokraan, ja lopuilla Marika elättää itsensä, lapsensa ja kissansa.

” Haaveilen siitä, että voisin joskus käydä kaupassa ilman, että pitää vertailla kilo- ja litrahintoja.

Marikan 12- ja 16-vuotiaat lapset asuvat hänen luonaan joka toinen viikonloppu. Tulottomuutensa vuoksi Marika ei maksa elatusmaksuja.

– Ostan lapsille kaiken, mitä he luonani tarvitsevat. Saan lapsiviikonlopuilta lasten matkakulukorvauksia ja ruokarahaa, mutta muita heille tekemiäni hankintoja ei huomioida tuissa, koska olen etävanhempi.

Itku talvikengistä

Rahat riittävät Marikan mukaan elämiseen juuri ja juuri. Hän panostaa niihin viikonloppuihin, kun lapset ovat hänen luonaan.

– Kun olen yksin, rahaa kuluu lähinnä kissanruokiin ja -hiekkoihin. Itse pärjään todella vähällä.

– Haaveilen siitä, että voisin joskus käydä kaupassa ilman, että pitää vertailla kilo- ja litrahintoja. Leffassa käyn ehkä kerran vuodessa.

Kesäisin Marika pyrkii tekemään lastensa kanssa lomareissun. Kyse ei ole luksuslomista: useimmiten kolmikko matkaa Oulusta Helsinkiin Marikan siskon luokse. Rahoja sitä varten kerätään koko vuosi.

– Säästämme kaikki pullonpalautusrahat ja synttäri- ja joululahjarahat. Kun lapset saavat rahaa vaikka isältäni, kysyn, haluavatko he ne heti vai säästetäänkö. Aina he haluavat laittaa rahat lomakassaan, jotta pääsemme tekemään yhdessä jotain kivaa.

” Päätöksen tultua teki mieli itkeä.

Eniten huolta aiheuttavat yllättävät hankinnat ja se, jos jokin menee rikki.

– Onneksi olen ompelutaitoinen. Korjaan vanhoja vaatteita, jottei tarvitse ostaa uusia. Kengänpohjiakin olen korjannut liimalla.

Marika ei turvaudu mielellään muiden apuun, mutta joskus on pakko. Esimerkiksi silloin, kun hän sai Kelalta kieltävän päätöksen pyydettyään rahaa uusiin talvikenkiin edellisten hajottua.

– Kelan mukaan vaatehankinnat kuuluvat perustoimeentulotukeen. Minun olisi pitänyt säästää yllättäviä menoja varten etukäteen, mutta kuitenkin samaan aikaan säästöt pitäisi käyttää ennen toimeentulotuen hakemista. Päätöksen tultua teki mieli itkeä.

Lopulta Marikan äiti osti kengät. Apua tarvitessaan Marika ei voi kuitenkaan pyytää äitiään laittamaan rahaa tililleen, koska silloin Kela mieltää ne tuloiksi ja ne vähennetään seuraavan kuukauden tuista.

Kaikesta huolimatta Marika pitää itseään onnekkaana.

– On perheitä, joissa vanhempien pienet tulot ovat juuri sen kokoiset, etteivät he saa toimeentulotukea. Uskon, että heillä on vielä vaikeampaa.

Raha aina mielessä

Moni suomalainen nostaa elämänsä aikana ainakin jotakin tukea. Kelan etuuksia voi saada eri elämäntilanteissa tai esimerkiksi sairauden, vamman tai toimintakyvyn heikentymisen takia.

Opintotuki, asumisen tuet, vanhempainrahat, sairauspäiväraha, työttömyysturva, perustoimeentulotuki ja muut etuudet voivat helpottaa arkea – tai ainakin taata, että elämiseen saa edes jotain rahaa.

Vanhempainvapaa on yksi niistä elämäntilanteista, joiden aikana eletään usein väliaikaisesti tukien varassa.

Sellainen tilanne on vantaalaisella Sara Tarvaisella, 31. Saralla on 2- ja 4-vuotiaat lapset, ja hän on ollut äitiyslomalla ja vanhempainvapaalla toukokuusta 2019 lähtien. Saralla on vakituinen työpaikka sisustuskaupassa.

– Haluan olla mahdollisimman pitkään lasten kanssa kotona, kun päiväkodit ovat niin täynnä lapsia ja hoitajista on ollut pulaa, Sara kertoo.

Saran tulot koostuvat perustoimeentulotuesta, asumistuesta, lastenhoidon tuesta, elatustuesta ja lapsilisästä. Hänelle jää kuukaudessa käteen 2 265 euroa. Yhden vanhemman taloudessa se hupenee nopeasti.

– Minulla on erilaisia velkoja 34 000, joita vähennän kuukaudessa noin 660 euroa. Vuokra, sähkö, puhelin, vakuutukset ja muut laskut sekä velanvähennys vievät kuukausittain noin 1 700 euroa.

Joinain kuukausina maksettavaksi tulevat myös autovero ja -vakuutus. Lisäksi Sara palkkasi pari vuotta sitten lakimiehen ajamaan velkomusasiaansa.

– Joka kuukausi olemme tosi tiukilla. Joudun lainaamaan äidiltä tai siskolta, mutta eivät hekään aina voi auttaa. Saattaa mennä viikko tai pari, kun syömme, mitä kaapista löytyy. Välillä vanhempi lapsi on joutunut käyttämään pienemmän vaippoja, kun ei ole ollut varaa ostaa hänelle omia, Sara kertoo.

– Ei ole päivääkään, kun en miettisi raha-asioita.

”Syön tällä hetkellä kerran päivässä. Sairauteni takia tarvitsisin lääkkeitä ja säännöllisiä lääkärin tarkastuksia, mutta niihin ei ole enää varaa. Jos asumistukea leikataan, se tarkoittaa sitä, etten voi enää syödä päivittäin.” Vanamo, 40

Jatkuvaa epävarmuutta

Sekä Marika että Sara kertovat, että erilaisten tukihakemusten tekeminen on hyvin stressaavaa. Esimerkiksi toimeentulotukea hakiessa mukaan on liitettävä kaikki laskut, tiliotteet ja tiedot vaikkapa lääkärikäynneistä.

– Jos olen ostanut lapsille junaan sarjalipun, kuitti ei riitä, vaan hakemukseen on liitettävä kaikki käytetyt liputkin. Papereiden selvittäminen ja kaivaminen vie hurjasti aikaa, Marika kertoo.

” Hakemuksen lähetyksen jälkeen tuntuu aina siltä, kuin laittaisi lottokupongin vetämään.

Vielä stressaavampaa on päätösten odottelu.

– Kelasta tulee tukia ripotellen, joten on tosi hankalaa laskea, paljonko voi käyttää tällä viikolla rahaa kauppaan ja laskuihin. Jos kaikki tuet saisi yhtenä päivänä kuukaudessa, taloutta olisi helpompi suunnitella, Sara pohtii.

– Hakemuksen lähetyksen jälkeen tuntuu aina siltä, kuin laittaisi lottokupongin vetämään. Että saako rahaa vai eikö, ja milloin, Marika kuvailee.

Marika kertoo tuntevansa tilanteensa vuoksi jatkuvaa epävarmuutta ja riittämättömyyttä.

– Totta kai haluaisin olla siinä kunnossa, että voisin lähteä opiskelemaan ja töihin. Onhan se pirun nöyryyttävää, että joutuu elämään tukien varassa. En kuitenkaan jaksa enää häpeillä.

”Olen liian sairas töihin, mutta Kelan mielestä liian terve kuntoutukseen tai sairaseläkkeelle. Paperisota on äärimmäisen stressaavaa ja uuvuttavaa. Työvoimatoimistossa minulle ollaan oltu ystävällisiä ja työnhakupakotteiden suhteen joustavia. He tietävät, että meitä väliinputoajia on todella paljon.” Rosa, 31

Tuilla elävät = laiskoja loisia?

Suomen sosiaaliturvajärjestelmän tarkoitus on turvata ihmisille riittävä toimeentulo ja huolenpito kaikissa elämäntilanteissa. Siihen suhtaudutaan eri tavoin niin kansan kuin poliitikkojenkin keskuudessa.

– Mitä oikeammalle mennään, sitä enemmän sosiaaliturva laiskistaa, ja mitä enemmän mennään vasemmalle, sitä enemmän sosiaaliturva nähdään oikeutena, sanoo sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saari Ylen artikkelissa.

” Toivoisin, etteivät tuntemattomat arvostelisi, kun eivät tiedä toisen taustoja.

Sekä Marika että Sara kokevat, että tukien varassa eläviin suhtaudutaan usein ilkeästi, jopa hyökkäävästi.

– Meitä pidetään laiskoina ja tyhminä, hyödyttöminä loisina ja pummeina. Välillä tuntuu, ettei meillä ole mitään ihmisarvoa, Marika sanoo.

Tuilla elävät niputetaan herkästi yhdeksi harmaaksi massaksi, vaikka tosiasiassa tukien varassa eletään hyvin monenlaisista syistä.

– Toivoisin, etteivät tuntemattomat arvostelisi, kun eivät tiedä toisen taustoja, Sara sanoo.

”Tunnen olevani puoliksi elossa. Puolikas kansalainen, joka viimeisillä voimillaan yrittää pysyä yhteiskunnassa mukana. Useissa eri yhteyksissä, yleisissä mielipiteissä ja asenteissa alennetaan ja tuomitaan vain taakaksi yhteiskunnalle – sille, jolle olen jo 20 vuotta maksanut veroja.” Jukka, 41

”Menisivät töihin”

Erityisen nihkeästi moni suhtautuu pitkäaikaistyöttömiin. Keskustelupalstoilla ja sosiaalisessa mediassa ihmetellään ilkeään sävyyn, miksi työttömät eivät vain ”mene töihin”. Se tuntuu Marikasta raivostuttavan epäreilulta.

– Työttömille tarjotaan useimmiten vain osa-aikaista työtä sekä lyhyitä työpätkiä. Jos ottaisin vastaan parin kuukauden määräaikaisen työn, se sotkisi raha-asiani puoleksi vuodeksi. Saisin palkan kahdelta kuulta, mutta kolmantena en mitään, koska Kela voisi katsoa, että minulla on ollut edellisinä kuukausina liikaa tuloja. Sitten menisi pari kuukautta tapellessa, että saisi taas tukia.

Sellainen ei juuri kannusta työttömiä tarttumaan pätkätöihin. Marika toivookin, että yrityksiä kannustettaisiin tekemään pidempiä sopimuksia työttömien työnhakijoiden kanssa.

”Pätkätyöläisen elämä on stressaavaa. Työt kestävät yleensä 1–5 kk ja koskaan ei tiedä, miten kauan työt jatkuvat. Joka kerta täytyy aloittaa uudessa työpaikassa, mikä stressaa sekin. Tämän lisäksi rahan kanssa saa olla vielä tarkempi, jottei jää pulaan, kun väistämättä jää taas työttömäksi.” Mari, 30

Sara huomauttaa, ettei töihin välttämättä pääse, vaikka kuinka yrittäisi hakea.

– Lasteni irakilainen isä on työtön. Olen yrittänyt auttaa häntä työnhaussa. Hän ei ole päässyt yhteenkään haastatteluun, vaikka hänellä on logistiikka-alan perustutkinto ja työtaustaa poliisina ja armeijassa. Paljon kuulee ulkomaalaisista puhuttavan, että he tulevat elämään suomalaisten rahoilla. Tosiasiassa monet heistä haluaisivat töihin, mutta heitä ei palkata.

”En tunnu kelpaavan mihinkään töihin ikäni vuoksi, vaikka tiedot ja taidot ovat ajan tasalla. Ottaa päähän poliitikkojen puheet, kuinka töihin pitää mennä. Miten menet, kun kukaan ei huoli? Kyllä syytä saa etsiä työantajistakin, eikä aina vain syyllistää työttömiä.” Säde, 56

Missä empatia?

Marikalle on ehdotettu osa-aikatöitä, mutta tässä vaiheessa se ei ole hänelle järkevä vaihtoehto. Niistä hän saisi juuri sen verran palkkaa, ettei saisi enää toimeentulotukea eikä voisi käydä terapiassa, koska hänen olisi maksettava sen lasku itse.

– Ei ole hyvä idea, että jättäisin terapian kesken, kun vielä toivun. Mielenterveyteni hoitaminen on nyt tulevaisuuteni kannalta tärkeintä ja viisainta.

Jos työttömyys johtuu mielenterveysongelmista, joutuu itseään puolustamaan Marikan mukaan vielä enemmän kuin silloin, jos työnteon estää vaikkapa fyysinen vamma.

– Vaikeista mielenterveysongelmista ei noin vain parannuta. Tuntuu, että ihmiset näkevät asiat hirveän mustavalkoisesti ja monilta puuttuu empatiakyky.

”Taloudellinen tilanteeni ja mielenterveyden ongelmat tekevät elämästä näköalatonta. Auttamisjärjestelmän stigmatisointi aiheuttaa jatkuvaa häpeää.” Silja, 22

Toivoa on

Sara on hakenut esikoiselleen syksylle osa-aikaista päiväkotipaikkaa. Työelämään Sara ei ole vielä palaamassa, mutta tulevaisuuden suunnitelmia hänellä jo on.

– Siskoni avaa pian verkkokaupan, ja olen yrittänyt harjoitella sen ylläpitoa ja rakentamista. Voisin saada siitä pientä tuloa jossain vaiheessa. Tykkään myös sisustamisesta ja voisin hyvin palata vanhaan työpaikkaani.

Marikan tavoitteena on tällä hetkellä oppia hallitsemaan masennusoireita ja jaksamistaan niin, että hän pärjäisi niiden kanssa. Hän käy terapiassa ja kuntouttavassa työtoiminnassa, josta on tullut hänelle turvasatama.

– Siellä on muita pitkäaikaistyöttömiä ja ihmisiä joka lähtöön. Siellä saan vertaistukea ja tiedän, että muut ymmärtävät, millaista elämäni on.

” Jos voittaisin lotossa, perustaisin yrityksen ja alkaisin tehdä ihan helvetisti töitä.

Parhaillaan Marika pohtii, jaksaisiko hän palata kouluun jo tulevana syksynä vai siirtäisikö paluuta vielä puolella vuodella. Toiveissa on jatkaa loppuun kesken jääneet vaatetusompelijan opinnot. Ne kestävät kaksi vuotta.

Sen jälkeen Marika haluaa töihin, jotta saa maksettua pois 10 000 euron ulosottonsa, joka on peräisin vanhoista opintolainoista. Sitten hän voi hakea starttirahaa oman vaateyrityksensä perustamista varten.

– Jos tekisin töitä itselleni, voisin tehdä niitä itselleni sopivalla tavalla, vaikka yöllä, jos siltä tuntuu. Se sopisi minulle.

Moni suomalainen haaveilee lottovoitosta, jotta voisi lopettaa työnteon ja keskittyä muihin huvituksiin. Marika ei.

– Jos itse voittaisin lotossa, perustaisin yritykseni ja alkaisin tehdä ihan helvetisti töitä.

