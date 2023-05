Noora jäi eläkkeelle 36-vuotiaana – taustalla on syy, joka yleistyy Suomessa huolestuttavaa tahtia

Kaksi psykoosia kokenut Noora Saarinen joutui työkyvyttömyyseläkkeelle 36-vuotiaana. Tällä hetkellä hän voisi tehdä vähän töitä – jos työnteko kannattaisi.

Vaikka Noora Saarinen, 44, on vapaa palkkatyöstä, hänen aamunsa eivät ala myöhään eivätkä laiskasti. Viiden–seitsemän aikoihin Noora herää vuokrakaksionsa olohuoneessa olevasta sängystään ja vie jalkopäässä nukkuneen Emma-koiran ulos. Sitten hän keittää kaurapuuron ja kahvin – ja odottelee, milloin kehtaisi käynnistää imurin tai pyykkikoneen. Samalla menee päälle iskelmää ja poppia soittava radiokanava, joka soi asunnossa suurimman osan päivästä.

Ammattikouluun puoli kahdeksan aikaan lähtevä tytär Varpu, 17, kuittailee usein äidin siivoustarmosta.

– Olen ollut aamuvirkku koko elämäni, Noora kertoo.

– Ihan joka päivä en imuroi, mutta olen kova siivoamaan ja hirveän pikkutarkka – horoskoopiltani neitsyt.

Eläkeläisen elämän etuihin kuuluu se, että jos on nukkunut huonosti, voi ottaa päiväunet. Siihen Nooralla ei ollut mahdollisuutta työelämässä ollessaan.

Tamperelaisessa lähiössä sijaitsevassa kodissa kaikki on tosiaan kaunista ja harkittua: sisustusesineet valkoisen kaapin ja lipaston päällä, viinilasit lasiovisessa kaapissa. Lasikantinen sohvapöytä ja sen päälle asetellut kristalliset koristeet välkkyvät puhtaina.

– Täällä ei näytä siltä, että olen köyhä, Noora toteaa silmin nähtävän tosiasian.

Samaan hengenvetoon hän kertoo ostaneensa kalusteet rahoilla, jotka hän sai kuusi vuotta sitten myydessään Varpun isälle osuutensa yhteisestä omistusasunnosta. Asunto oli ostettu aikana, jona Noora kävi töissä. Noora myi osuutensa, koska pariskunta erosi. Nyt he ovat taas yhdessä, vaikkakin asuvat eri osoitteissa.

Viime vuodet Noora on elänyt työkyvyttömyyseläkeläisen pienillä tuloilla, joilla ei osteltaisi hienoja lipastoja.

Nooran eläkkeelle jäämisen syy on vakava psyykkinen sairaus: skitsoaffektiivisen mielialahäiriön masennustyyppinen muoto. Se ei aina johda työkyvyttömyyseläkkeeseen, mutta Nooralla niin kävi 36-vuotiaana, kun kuormitus kasaantui ja voimavarat loppuivat.

Pakkohoidosta takaisin työelämään

Nelikymppisenä työkyvyttömyyseläkeläisenä Noora kuuluu kasvavaan joukkoon. Mielenterveyden häiriöt ovat viime vuosikymmenen aikana voimakkaasti yleistyneet työkyvyttömyyseläkkeen syynä. Ylilääkäri Marjo Parkkila-Harju Kelasta on erityisen huolestunut nuorten ja keski-ikäisten tilanteesta.

Yhä useammin työkyvyttömyyden taustalla on jokin tavallinen mielenterveysongelma kuten masennus tai ahdistuneisuus.

– Erityisesti nuorissa ikäluokissa näkyy sellainen ilmiö, että lievät häiriöt pitkittyvät ja aiheuttavat enemmän toimintakyvyn laskua ja työkyvyttömyyttä kuin niiden tavallaan pitäisi, Parkkila-Harju kertoo.

Kun Noora kahdeksan vuotta sitten jäi eläkkeelle, hän toteutti ensimmäiseksi pitkäaikaisen haaveensa ja otti koiran.

Nooran sairaus on vakavampi. Mielenterveys alkoi rakoilla ensimmäistä kertaa jo teini-iässä. Silloin Nooran mielessä kiersi synkkiä ajatuksia. Hän kirjoitti päiväkirjaansa esimerkiksi, millaisia kukkia hänen hautajaisissaan pitäisi olla ja keitä sinne kutsuttaisiin.

– Nyt tiedän, että olin silloin masentunut. Kaverit ja vanhemmat eivät huomanneet.

Peruskoulun jälkeen Noora opiskeli lähihoitajaksi ja aloitti työelämän 18-vuotiaana päiväkodissa lastenhoitajana. Harmi kyllä ensimmäisistä viidestä työvuodesta ei kertynyt Nooralle eläkettä, sillä ennen vuotta 2005 eläke alkoi kertyä vasta 23-vuotiaana. Nykyisin se kertyy 18-vuotiaasta lähtien.

Nooran vakavat psyykkiset vaikeudet alkoivat 22-vuotiaana, kun hän koki ensimmäisen psykoosinsa. Noora kuvitteli miesten vainoavan häntä kaupungilla, ja hän teki lähtöä ulkomaanmatkalle, jota ei tosiasiassa ollut varattu.

Läheiset veivät hänet ensiapuun, mistä hän päätyi pakkohoitolähetteellä psykiatrisen sairaalan suljetulle osastolle. Siellä häntä hoidettiin puoli vuotta. Psykoosia seurasi syvä masennus.

” Luulin, että minusta näkee ulospäin, että olen hullu.

Noora kuitenkin toipui sairaalahoidon ja lääkityksen avulla. Hän korostaa ystävien merkitystä.

– Minulla on pitkäaikaisia kavereita, jotka eivät häviä mihinkään, vaikka olisin useamman kuukauden poissa pelistä.

Psykoosi ja sairaalajakso olivat rankkoja ja traumaattisiakin kokemuksia. Niiden seurauksena Nooraan jäi tunne siitä, että hänessä oli mielenterveystoipujan leima.

– Muistan, miten hävetti seistä vaikka bussipysäkillä. Sairaana ollessa olin lihonut, ja luulin, että minusta näkee ulospäin, että olen hullu.

Uudelleen sairaalaan

Vuosia vointi pysyi kohtuullisena. Noora teki pätkätöitä päiväkodeissa. Mutta sitten hän tuli raskaaksi ja joutui luopumaan psykoosilääkityksestä sikiövaurioiden estämiseksi.

Raskausaika meni hyvin, mutta synnytys oli traumaattinen. Kotona vauvaa hoitaessaan Noora alkoi kärsiä voimakkaista peloista. Öisin pinnasängyn äärellä hän oli aivan varma siitä, että juuri hänen vauvansa kuolisi kätkytkuoleman. Noora ei uskaltanut nukkua.

– Luulen, että valvominen laukaisi psykoosin. Jälkiviisaana ajattelen, että olisi pitänyt aloittaa lääkitys uudelleen saman tien, kun lapsi oli syntynyt. Lääkitystä ei aloitettu, koska psykoosin uskottiin olleen yksittäinen.

Nooran tytär on jo 17-vuotias ja opiskelee rakennusalaa. Kun hän tulee iltapäivisin kotiin, äidillä on yleensä ruoka valmiina.

Ristiäiset oli vasta juhlittu, kun Noora joutui uudelleen mielisairaalaan. Puoliso kävi lähes päivittäin vauvan kanssa katsomassa häntä.

– He tulivat aina, vaikka pahimpina aikoina jaksoin tapaamista vain kymmenen minuuttia. Halusin vain takaisin makaamaan, Noora kuvailee masennuksensa syvyyttä.

Onneksi sairaalajakso ei vaurioittanut pysyvästi kiintymyssuhdetta lapseen. Palattuaan kotiin Noora sai varhaisen vuorovaikutuksen hoitoon apua sairaalan lastenpsykiatriselta osastolta.

Stoppi kesken työpäivän

Kun oma tytär oli 2,5-vuotias, Noora palasi palkkatyöhön päiväkotiin. Hän tykkäsi puuhata lasten kanssa. Hänet tiedettiin hyväksi työssään, joten uusia sijaisuuksia ja määräaikaisuuksia oli aina helppo löytää.

Noora kärsi kuitenkin yhä uniongelmista ja koki stressiä siitä, että repaleisen yön jälkeen piti jaksaa työpäivä. Nukahtamislääkkeistä ei ollut merkittävää apua.

Tuntui raskaalta salata mielenterveysongelmiaan työpaikoilla. Leimautumisen pelossa hän pysyi hiljaa.

– Yleensä sanoin sairaudestani yhdelle luottamalleni työkaverille. Siltä varalta, että edes joku työmaalla tietäisi, jos jotain tulisi.

Ristiriitaiselta tuntui myös se, että kaikki energia piti luovuttaa työelämän käyttöön. Useimmissa vaiheissa Nooran työ oli kokopäiväistä, jolloin häneltä ei juurikaan liiennyt voimia oman lapsen kanssa puuhailuun iltaisin.

– Saatoin mennä nukkumaan jo siinä vaiheessa, kun isäntä luki lapselle iltasatua. Tätä oravanpyörää kesti monta vuotta.

Vakituista työpaikkaa Noora ei saanut, mikä sekin kuormitti. Työpätkät olivat joskus päivän tai viikon, välillä puolen vuoden tai vuoden mittaisia.

– Oli aika raskasta olla sijaisena 12 vuotta.

Stressaavan arkensa keskellä Nooralla ei ollut mahdollisuutta käsitellä sairastumiseensa liittyviä vaikeita kokemuksia. Psykoterapiaa hänelle ei ole tarjottu koskaan.

Lopulta pätkätyöt, lapsiperhearki, univaikeudet ja traumaattiset kokemukset kasaantuivat kuormaksi, jota Noora ei jaksanut kantaa. Stoppi tuli eräänä iltapäivänä päiväkodin nukkumahuoneessa, kun villit esikouluikäiset lapset metelöivät ilman aikomustakaan rauhoittua. Lasten riehuminen alkoi ahdistaa.

– Pistin silmät kiinni. Tuntui siltä, etten pysty tekemään mitään enää. Onneksi olin aamuvuorossa ja pääsin lähtemään töistä ajoissa. Ajattelin, etten mene sinne enää ikinä.

Seuraavana aamuna Noora hakeutui omalääkärilleen, joka tunsi hyvin perheen vaiheet. Noora jäi sairauslomalle, ja psykiatrin lausunnolla hänelle haettiin kuntoutustukea eli määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä, joka vähän myöhemmin muutettiin pysyväksi. Hän ei mennyt enää töihin.

Eläkkeelle ilman hoitoa

Ihmiselle joudutaan usein hakemaan määräaikaista työkyvyttömyyseläkettä siksi, ettei hän ole sairausloman aikana ehtinyt saada riittävää hoitoa, kertoo ylilääkäri Marjo Parkkila-Harju. Suomessa voi saada sairauslomaa enintään 300 päivää kahden vuoden aikana.

Parkkila-Harju uskoo, että monen työkyky voitaisiin säilyttää hyvällä alkuvaiheen hoidolla. Usein hoito kuitenkin viivästyy mielenterveyspalvelujen ruuhkan takia.

Hyvään mielenterveyden hoitoon kuuluisi useimmiten keskusteluapu, mutta ruuhkassa kaikki eivät saa sitä riittävästi tai lainkaan. Pysyvälle työkyvyttömyyseläkkeelle mielenterveyssyistä jääneistä suhteellisen harva on saanut psykoterapiaa. Eläketurvakeskuksen vuonna 2014 julkaiseman raportin mukaan psykoterapiaa oli saanut vain alle 20 prosenttia pysyvästi työkyvyttömäksi jääneistä. Tuki- ja liikuntaelinongelmien takia eläkkeelle joutuneista fysioterapiaa oli saanut suurin osa, noin 70 prosenttia.

” Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia painottuu paremmassa yhteiskunnallisessa asemassa oleville.

Psykoterapiaa saaneiden osuus on hälyttävän pieni, kun tiedetään myös, että kuntoutuspsykoterapia alentaa riskiä joutua työkyvyttömyyseläkkeelle. Tämä selvisi viime vuonna kotimaisesta tutkimuksesta. Samassa tutkimuksessa todettiin, että Kelan tukema kuntoutuspsykoterapia painottuu paremmassa yhteiskunnallisessa asemassa oleville.

– Kaikkiaan psykoterapiaa saavien määrä on kasvanut, mutta kohdentuuko terapia tarpeeksi hyvin heihin, joille mielialahäiriöt aiheuttavat työkyvyttömyyttä? Parkkila-Harju kysyy.

Jos työkyvyttömyyseläkkeelle joutuu jäämään, se ei onneksi määrää, että ihminen on loppuikänsä sivussa työelämästä, Parkkila-Harju muistuttaa.

– Kuntoutustuella ei ole maksimipituutta. Sekä kuntoutustuelta että toistaiseksi myönnetyltä työkyvyttömyyseläkkeeltä voi palata opiskelemaan tai työelämään. Paluuta voidaan tukea ammatillisen kuntoutuksen keinoin.

Kannattaako työnteko?

Tällä hetkellä Nooran arkea rytmittävät pienet kävelyt koiran kanssa kodin ympäristössä sekä ystävien vierailut. Silloin tällöin hän auttelee ystäviä ja naapureita lastenhoidossa. Aamupäivisin Noora laittaa yleensä ruoan.

Ansiotöitä hän ei tällä hetkellä tee lainkaan, vaikka työelämään voi osallistua myös työkyvyttömyyseläkkeellä.

Noora on laskenut, minkä verran asumistukea saisi eri hintaisiin vuokra-asuntoihin. Juttua tehtäessä hän oli muuttamassa samassa taloyhtiössä pienempään kaksioon säästääkseen asumiskuluissa.

Työkyvyttömyyseläkeläinen saa tienata yli 900 euroa kuukaudessa menettämättä lainkaan eläketuloaan. Työntekoa eläkkeellä voi kuitenkin haitata se, että yhteiskunnan muut tuet luovat kannustinloukkuja. Näin on myös Nooran elämässä.

Osa-aikatyötä tekemällä hän ei menettäisi helposti eläkettä – mutta tyttären kanssa kaksin asuvana asumistuen kylläkin.

– Jos tekisin viikossa vaikka 15 tuntia töitä, minulle jäisi käteen pari–kolmesataa enemmän kuin asumistuesta. Tällainen systeemi ei motivoi tekemään yhtään mitään, Noora kertoo.

Noora arvioi, että tällä hetkellä hän saattaisi jaksaa lyhyitä, noin kolmen tunnin työpäiviä.

– Välillä koen itseni osatyökykyiseksi, ja tunnen, että haluaisin kuulua yhteiskuntaan töitä tekemällä.

Aikaisemmin eläkevuosinaan hän on tehnyt osa-aikaisesti monenlaisia töitä. Noora on esimerkiksi siivonnut toimistoja ja ollut yksityisenä perhepäivähoitajana yhdellä lapsella. Viimeisin työ oli vuonna 2020 henkilökohtaisena opintoavustajana. Työnteko on kannattanut sellaisina aikoina, joina Noora on asunut puolisonsa kanssa yhdessä. Puolison paremman taloustilanteen takia hän ei ole saanut asumistukea, joten joten kaikki tienattu raha on jäänyt rahapussiin.

Koska Noora Saarinen ehti olla vuosia työelämässä, hänen eläkkeensä on minimiä suurempi. Noora kertoo saavansa työkyvyttömyyseläkettä 1 472 euroa kuussa, josta käteen jää verojen jälkeen noin 1 270 euroa. Lisäksi hän saa noin 70 euroa kansaneläkettä. Kun näihin lisätään asumistuki ja elatusapu, hän pärjäilee nippa nappa tekemättä töitä.

Työelämään osallistumista hankaloittaa myös pelko sairauden pahenemisesta.

Sairauspoissaolot hävettäisivät

Nooralla ei ole ollut psykoosia 17 vuoteen, mutta masennusjaksot ovat toistuneet muutaman vuoden välein. Sairauspoissaolot työpaikalta hävettäisivät ja aiheuttaisivat huonoa omatuntoa, Noora kertoo.

– Viime syksynä masennuin niin, ettei tehnyt mieli tehdä mitään muuta kuin pakolliset asiat. Alakulo ei kuitenkaan mennyt äärimmäisen pahaksi – pystyin päivittäin tekemään ruokaa ja käymään kaupassa. Kerrankin huomasin tilanteen ajoissa, ja lääkitystä nostettiin.

Työskennellessään päiväkodissa Noora tykkäsi lasten laulattamisesta. Nykyisin hän laulaa karaokea.

Onneksi palkkatyö ei ole ainoa tapa osallistua yhteiskuntaan. Neljä vuotta sitten Noora kävi kokemusasiantuntijakoulutuksen mielenterveysyhdistys Mielen ry:ssä. Kokemusasiantuntijana hän on käynyt kertomassa sairaudestaan eri paikoissa, esimerkiksi mielisairaalassa, jossa hän itse aikoinaan oli hoidettavana.

– Saan olla mukana purkamassa mielenterveysongelmiin liittyvää stigmaa ja luomassa toivoa toipuville.

Koulutuksessa Noora myös jäsensi ensi kertaa elämänkokemuksensa tarinaksi.

– Terapoin itse itseäni, hän kuvaa.

Korona-aikana kokemusasiantuntijan työt jäivät.

Joskus viikonloppuisin, kun tytär on isällään, Noora vaihtaa vapaalle ja suuntaa johonkin lähiympäristön kolmesta karaokebaarista. Paula Koivuniemen Kaiken antanut on hänen bravuurinsa.

– Pääasiassa laulan suomalaista, koska englantia en ymmärrä kovin hyvin. Minulle on tärkeää se, mitä lauluissa lauletaan.

Tulevaisuudelle Nooralla ei ole erityisiä suunnitelmia. Hän toivoo vain, että mielenterveys pysyisi mahdollisimman hyvänä.

