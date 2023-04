Wide ContentPlaceholder

Ilmiöt

Vittu, kun vituttaa!

Vitutus on suomalainen tunne, mutta mikä meitä oikeastaan vituttaa? 28 suomalaista piti Me Naisten pyynnöstä kuukauden ajan vitutuspäiväkirjaa, johon he merkitsivät jokaisen vitutuksensa.

