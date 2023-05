Lehmistä saadaan maitoa, ja maidosta saadaan... niin mitä? Vahvat luut ja terveet hampaat? Vai epämääräisiä vatsavaivoja ja ympäristökatastrofi? Maito on muuttunut suomalaisen ruokavalion peruspilarista mielipideasiaksi.

Viisikymmentä isoa silmäparia on kääntynyt tuijottamaan navetan ovelle. Joku lehmistä päästää ensimmäisen kumean ammunnan, ja toinen vastaa heti perään samanlaisella. Kolmevuotias Aino Pajunen puuhailee ison rehupussin ja pienen hiekkalapion kanssa tottuneesti. Ja nopeasti. Äiti ehtii juuri hätiin, kun Aino on kippaamassa lapiollisen lehmänruokaa omissa karsinoissaan seisoville viikon ikäisille vasikoille.

– Otetaankin Aino täältä toisesta pussista, Elina Pajunen, 40, opastaa.

Taneli Pajunen, 36, ajaa traktorilla säilörehua ruokintalaitteeseen, joka siirtää sen suoraan lehmien eteen. Ne alkavat märehtiä päivän toista ateriaansa. Ensimmäinen on tarjoiltu aamukuudelta, ja viimeinen tulee iltayhdeksältä.

Pajusen tilalla Mikkelin kupeessa elämä on pyörinyt pitkälti navetassa jo 15 sukupolven ajan. Eteläsavolainen maitotila on nähnyt sodat ja nälkävuodet, mutta maidon ylivoimaisuutta suomalaisessa ruokaympyrässä ei koskaan ole kyseenalaistettu.

Ei ennen kuin nyt.

Mielipiteitä vai faktaa?

Moni keski-ikäinen muistaa kouluajoiltaan luokan seinälle kiinnitetyn julisteen, jossa pikajuoksija Ben Johnson kehotti nuoria juomaan enemmän maitoa. Milk energy! hehkutti kasarikampanja, jonka keulakuvaksi televisioon saatiin myös Teemu Selänne. Sukupolvea myöhemmin maito näkyy edelleen koulumaailmassa: lapsen terveystarkastuksessa kysytään vuosi toisensa perään, kuinka paljon tämä juo päivittäin maitoa.

Kolmevuotiaalle Aino Pajuselle pakataan usein eväät mukaan navettaan. Usein häntä hoitavat myös naapurissa asuvat isovanhemmat, kun Elina ja Taneli Pajunen ovat kiinni maatilan töissä.

Maidon asema on aina ollut Suomessa vahva. Viime vuosina se ei enää kuitenkaan ole ollut niin kiistaton kuin ennen. Maidosta on tullut mielipidekysymys.

– Suomi oli pitkään agraariyhteiskunta, joten maito oli jokapäiväinen ja itsestään selvä asia. Sen kyseenalaistaminen olisi ollut vähän sama kuin jos joku kyseenalaistaisi nyt sen, juotko vettä. Muutos on ollut valtava, tekniikan tohtori ja kirjailija Tiina Sarja kuvaa.

Suomessa on 243 000 lehmää. Lehmä elää keskimäärin viisi vuotta ja alkaa tuottaa maitoa noin kahden vuoden iässä.

Sarja on tutkinut muutosta kirjan verran. Hän itse on viettänyt lapsuutensa lehmien keskellä: molemmat Sarjan mummolat olivat maitotiloja Pohjois-Suomessa. Siksi häntä vähän jännitti, kun Maito – superjuomasta kiistakapulaksi viime vuonna ilmestyi. Mitähän sukulaisetkin sanovat?

– Maito on ollut suomalaisille pyhä asia, jota ei ole saanut kritisoida. Mutta onhan se todella outoa, jos jostain asiasta puhutaan vain hyvää. Missä tahansa asiassa on monta puolta, ja kaikessa myös parannettavaa.

Taneli ja Elina Pajunen ovat samoilla linjoilla, mutta toivovat, että puhe maidosta ei jäisi mielipiteiden tasolle.

– On hyvä, että on keskustelua, mutta näkemysten taakse olisi hyvä saada myös tutkittua faktaa.

– Mielestäni on hyvä asia, että tuotanto on läpinäkyvää. Kaupan hyllyllä oleva tuote on jäljitettävissä tilalle asti, ja tiedetään tarkkaan vaikkapa se, mitä maitoa tuottava lehmä on syönyt. Olemme kuitenkin huomanneet, että on turha lähteä väittelemään eri mieltä olevien kanssa. Paras argumentti on yleensä kertoa siitä, mitä meidän arkemme oikeasti on, Taneli Pajunen sanoo.

Pajusen tila on hyvin omavarainen. 160 hehtaarin pellolla kasvatetaan lehmille viljaa, nurmea, valkuaisrehua ja rypsiä. Vaatimusten mukaan peltoa pitää olla sen verran, että lehmien lannan saa kierrätettyä siihen ravinteeksi.

Hyviksestä pahikseksi

Kritiikki maitoa kohtaan jakautuu Sarjan mukaan kolmeen teemaan: terveyteen, ilmastoon ja eläinten oikeuksiin. Jo 1960-luvulla tiesimme, että voin, kerman ja juuston sisältämä kova rasva aiheuttaa sydäntauteja. Viime vuosina maidon syyksi on pantu monia vähemmänkin tutkittuja sairauksia ja oireita. Maito on yhdistetty esimerkiksi epämääräisiin vatsavaivoihin ja matala-asteiseen tulehdustilaan elimistössä.

– Personal trainerit saattavat antaa suosituksia, että ole kaksi viikkoa ilman maitoa, ja terveytesi kääntyy parempaan suuntaan. Helpot lupaukset vetoavat ihmiseen, vaikka asiat ovat monimutkaisia. Ruokavaliossa kokonaisuus ratkaisee, yksi kermaleivos ei aiheuta sydäntautia, Sarja sanoo.

Myös Taneli Pajunen muistelee, että ensimmäiset kriittiset äänet liittyivät juuri maidon terveellisyyteen, etenkin rasvattomaan maitoon. Terveysvaikutusten kumoaminen oli näyttävästi esillä myös kauramaitofirma Oatlyn kampanjassa muutama vuosi sitten. Kohuttu Maitomyytit-kampanja herätti paljon keskustelua, ja sen vihkonen tuli postissa Pajustenkin kotiin. Perheen elämään se ei vaikuttanut. Kahviin lorautetaan edelleen mieluiten omien lehmien pastöroimatonta maitoa, jossa on 4,5 prosenttia rasvaa. Kauramaitoakin Pajuset ovat kyllä maistaneet.

– Onhan se eri makuista. On silti hyvä, että allergisillekin on vaihtoehtoja. Mutta jos kasvimaidosta halutaan samankaltaista kuin lehmänmaidosta, siihen joudutaan lisäämään ravintoaineita, jotka lehmänmaidossa on luontaisesti, Taneli huomauttaa.

Maito on Suomessa hyvin valvottua ruokaa. Kun maitoauto käy hakemassa Pajusten lehmien maidon tankkiinsa, se ottaa siitä aina näytteen. Jos lehmää joudutaan lääkitsemään viiden päivän antibioottikuurilla, sen maito lypsetään viemäriin vähintään kymmenen päivää. Sen jälkeenkin vielä testataan, ettei maidossa ole lääkejäämiä.

– Toisin kuin muualla maailmalla, Suomessa tarkkuus on ehdotonta. Kaikki asiat tehdään pilkulleen oikein.

Puolet tiloista lopettaa

Tanhupallo ja Tuutikki. Uniikki, Unikeko ja Uppis. Pajusten lehmät, kuten kaikki suomalaislehmät, nimetään joka vuosi eri kirjaimilla. Tänä vuonna vuorossa ovat V, W ja F. Eläinten nimet päättävät yleensä Aino sekä Tanelin vanhemmat tyttäret Emilia, 7, ja Tuulia, 8. Lehmiä on liki 60, mutta ne tulevat kyllä tutuiksi, sanoo Elina.

– Kun käy monta kertaa päivässä navetalla, lypsää ja on lehmän iholla, tuntee lehmät aika hyvin. Sen kyllä huomaa, jos joku on vaikka sairastumassa.

Elina ja Taneli Pajunen tapasivat Tinderissä viisi vuotta sitten. ”Toisilla treffeillä taisimme jo harjoitella häävalssia. Kyllä se aika äkkiä oli selvä peli.”

Pajusten 1970-luvulla valmistunut navetta on parsinavetta, jossa lehmät seisovat, makaavat ja lypsetään paikalleen kytkettyinä. Samanlaisia on edelleen puolet Suomen navetoista, ja eläinten oikeuksiin liittyvät kysymykset koskevatkin usein juuri parsinavettojen olosuhteita.

Muutaman vuoden päästä Pajusten tilalle valmistuu uusi robottinavetta, jossa lehmät liikkuvat vapaina ja menevät syömään ja robotin lypsämäksi silloin kun haluavat. Uuden navetan Pajuset toivovat tuovan lisää hyvinvointia paitsi eläimille, myös itselleen. Perinteinen kyykkylypsy panee tilallisten terveyden koville. Parsinavetassa lypsäjä kyykistyy kahteen kertaan per lypsy: ensin puhdistamaan lehmän vetimet ja lypsämään alkumaidot käsin, ja sitten kiinnittämään lypsimet, jotka maidon loputtua irtoavat automaattisesti.

Uuden navetan hintalappu on pari miljoonaa euroa, joten se on suunniteltava tarkkaan.

– Meillä tuleva navetta nousee velkarahalla. Yrittäjän on pakko uskaltaa investoida ja uskoa omaan tekemiseen.

– Maitotilallisuus on nykyään joko-tai. Joko kehitetään eteenpäin ja investoidaan tai ajetaan pikkuhiljaa tuotanto alas.

Moni maitotilallinen on päätynyt jälkimmäiseen ratkaisuun. Viimeisten kymmenen vuoden aikana puolet tiloista on lopettanut, ja maitotiloja on Suomessa nyt alle 4 600.

– Joillain iäkkäämmillä ei ole jatkajaa. Toisilla ei ole mahdollisuutta saada lisäpeltoa, joka on perusedellytys myös eläinmäärän lisäämiselle. Myös taloudelliset syyt ja koko ajan lisääntyvä byrokratia ja vaatimukset ovat monelle syy lopettaa.

Pajuset eivät ole harkinneet lopettamista missään kohtaa, ainakaan vakavissaan. Taneli ilmoitti jo lukioiässä vanhemmilleen jatkavansa tilaa, ja sukupolvenvaihdos tehtiin yksitoista vuotta sitten. Ja kun Tinder saattoi Tanelin ja Elinan yhteen viitisen vuotta sitten, Elina päätti lopettaa työt ravintola-alalla ja alkaa täysipäiväiseksi emännäksi.

– Jonkunhan sitä maitoa on tuotettava. Eihän tämä siihen kuitenkaan voi olla menossa, että kukaan ei sitä enää juo.

Sitä Tiina Sarjakaan ei usko. Maidon kulutus tosin on laskenut selkeästi sen kulta-ajoista. 1960-luvulla suomalainen kulutti maitoa keskimäärin 300 litraa vuodessa, nyt 100 litraa.

– On vaikeaa kuvitella, että palattaisiin vanhaan. Toisaalta monelle kasvisruokaa kokeilevalle voi ja juusto ovat ne viimeiset linnakkeet, joista on vaikea luopua.

Entä jos suomalaiset lopettaisivat yhtäkkiä tyystin maidon käyttämisen? Sekään ei Pajusia pelota.

– Laatu on sen verran hyvää, että sillä pärjää maailmallakin. Meillä on myös edelleen ne pellot, jossa ruoka tuotetaan. Myös viljat, kasvikset, hedelmät ja marjat kasvavat pellossa, eivät kaupan hyllyssä.

Onko noloa juoda maitoa?

Kun Pajusen lapsille tulee kavereita kylään, navetassa käynti on monelle elämys. Elinan kaupunkilaiselle kummitytölle oli oivallus nähdä sekin, että peruna tulee pöytään kuokkimalla pellosta. Maaseudun arki on nykyään monelle vierasta.

– Siksi minusta on ihanaa, kun maitotilalliset jaksavat somettaa. Monelle voisi olla silmiä avaavaa seurata, miltä näyttää, kun lehmät ulkoilevat lumihangessa, Sarja vinkkaa.

Mielipiteet maidosta eroavat myös alueellisesti. Helsingissä asenneilmapiiri on aivan toisenlainen kuin pienellä paikkakunnalla Pohjois-Suomessa.

– Tietyissä piireissä on esimerkiksi noloa syödä lihaa tai juoda maitoa. On hyvä tiedostaa, että olemme erilaisten sosiaalisten ryhmien vaikutuksessa. Joku on kasvanut tiettyihin mielipiteisiin ja toinen taas saattanut kokea ympäristöherätyksen.

Ilmastokysymyksetkin liittyvät maitoon. Sarja itsekin hämmästyi, kun latasi puhelimeensa sovelluksen, joka mittaa perheen ruokaostosten hiilijalanjälkeä. Suurimman osuuden siitä tekivät maitotuotteet ja kananmuna.

– Kyllä se vähän herätteli, mutta jos söisimme paljon lihaa, tulos voisi olla erilainen. Luonnonvarakeskuksen tilaston mukaan maidon tuotannon osuus maatalouden päästöistä on Suomessa noin kolmannes. Maataloudessa on ilmaston kannalta monia isoja ongelmakohtia, kuten turvemailla olevat pellot. Tarvittaisiin paljon kehittämistä, jotta niiden päästöjä voitaisi pienentää teknologisilla keinoilla.

Sarja on kuitenkin sitä mieltä, että myös kuluttajan pitää seistä sen takana, mitä hän syö.

– Tuottajat tekevät laillista liiketoimintaa ja tuottavat sitä ruokaa, jota ihmiset kaupasta haluavat ostaa. Harva meistä muistakaan on valmis vaihtamaan omaa palkkatyötään talkoisiin ympäristön puolesta, joten maataloustuottajan on tultava taloudellisesti toimeen elinkeinollaan.

Kuluttajalle muutokset ruokatottumuksissa voivat tuoda hallinnan tunnetta: pystyn itse toimimaan ympäristön eteen.

– Ilmastoahdistukseen auttaa eniten se, että tekee jotain, vaikka se olisi miten pientä. Monelle kahvimaidon vaihtaminen kauramaitoon voi olla asia, joka helpottaa omaa oloa.

Pajuset seuraavat julkista keskustelua tarkkaan. Tilallisten WhatsApp-ryhmässäkin raflaavimmat jutut saatetaan huomioida, vaikka muuten puheet pyörivät pitkälti käytännön asioissa. Maanviljelijöiden edunvalvontajärjestö MTK:n luottamustehtävissä toimivana Taneli on hyvin perillä siitä, mikä maanviljelijöitä milloinkin puhuttaa.

– Kun itse tilallisena tietää asioista aika paljon, tietää myös, että kaikki ei pidä paikkaansa, mitä pyöreäsilmälasipäiset miehet televisiossa puhuvat. Suomen olosuhteet ovat sellaiset, että täällä ruokaa oikeasti kannattaa tuottaa. Ja jos ei ole lainkaan päästöjä, ei ole ruokaakaan. Koska ruokaa tarvitaan joka tapauksessa, ehkä sitä kannattaa tuottaa lähellä ja läpinäkyvästi.

Lypsylle joulunakin

Mitä maidolle tapahtuu kymmenen tai kolmenkymmenen vuoden päästä? Sitä eivät osaa ennustaa tuottajat sen enempää kuin tutkijatkaan. Uusimmissa ravitsemussuosituksissa maidon asemaa on ensimmäistä kertaa horjutettu ja mainittu, että maitotuotteet voi korvata kasviperäisillä tuotteilla, jos niihin on lisätty kalsiumia ja D-vitamiinia. Myös lehmänmaitoon D-vitamiini on lisätty.

Maitotiloilla ei ole jääty odottelemaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Taneli Pajunen kouluttautuu isäntänä jatkuvasti lisää, viimeisimmäksi hiiliviljelyyn.

– Ei se mene niin, että on käyty maatalouskoulu ja that´s it. Tilat kehittyvät koko ajan, ja tietoa tulee lisää.

Pajuset hoitavat tilaansa sillä ajatuksella, että se on lainassa seuraavalta sukupolvelta. Vanhin tytär onkin jo leikillään ilmoittanut jatkavansa tilaa, vaikka lapsille on painotettu, että sitä ei heiltä odoteta.

– Tämä ei ole vain työ, josta saa rahaa, vaan elämäntapa. Lypsylle lähdetään jouluaattoiltanakin, Elina sanoo.

– Toki haluamme osaltamme tehdä entistä paremmat edellytykset sille, että tila voisi olla tässä jatkossakin, Taneli lisää.

Muutaman vuoden päästä Pajusten tilalla näyttää täysin erilaiselta. Lehmiä tulee uuteen navettaan 150, ja ne pääsevät ulkoilemaan omassa rytmissään ympäri vuoden. Määrä on suuri: keskimäärin suomalaisella maitotilalla on 50 lehmää.

Muutos onkin sana, joka kuvaa parhaiten maidon tulevaisuutta, sanoo Sarja. Hän hämmästyi itsekin, kun kävi kahdella eri maitotilalla kirjaa tehdessään.

– Yllätyin, vaikka olen entinen maalainen. 80-luvulla tilat olivat pieniä perhetiloja, lehmiä kymmenen ja maata kymmenen hehtaaria. Nyt tilat ovat yrityksiä, joissa on toimitusjohtajat, projektipäälliköt ja työntekijöitä. Toiminnasta ei enää saa kannattavaa, ellei se ole teollista.

Sarja ei pidä kehitystä huonona eläinten ja ympäristön kannalta.

– Nyt pystytään investoimaan eläinten hyvinvointiin nykyaikaisilla navetoilla. Tietysti toivoisin, että kehitys mahdollistaisi myös investoinnit ympäristön ja ilmaston puolesta. On sääli, että entistä suomalaista maaseutumaisemaa heinäseipäineen ja maitolaitureineen ei enää ole olemassa. Mutta se tarkoittaisi, että puolet suomalaisista olisi siellä töissä, joten sitä on turha haikailla.

Jotkut asiat silti pysyvät. Sen Sarja huomasi, kun kävi vastikään omien lastensa koululla.

– Kyllä siellä oli maitojuliste aulassa.

