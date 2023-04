Muslimi Aishah, 20, kertoo 6 yleistä ennakkoluuloa, joihin on törmännyt – ja paljastaa, mitkä niistä ovat totta

Kuukauden kestävän ramadanin aikana Aishah Muhammad paastoaa Suomessa jopa 18 tuntia. Aishah kertoo nyt, pitävätkö yleisimmät ramadania koskevat uskomukset lainkaan paikkansa.

Kello on noin kolme aamuyöllä, kun Aishah Muhammad, 20, pomppaa sängystään ylös ja ryhtyy valmistamaan aamupalaa.

Mistään kevyestä hiukopalasta ei suinkaan ole kyse, vaan lautaselle valmistuu tuhti ja täyttävä aamiainen, suhur, jonka voimin Aishah jaksaa aina iltaan asti.

Tänään lautasella on leipää, keittoa ja vanukasta. Aterian päätteeksi Aishah juo kolmesta neljään lasia vettä. Sekä viimeinen suupala että viimeinen kulaus on kumpikin otettava ennen kuin kello lyö neljä – silloin nimittäin alkaa paasto, jonka johdosta seuraavan 16 tunnin ajan syöminen ja juominen on kielletty.

Aishah paastoaa Suomen ajan mukaan. Seuraavan kerran hän syö auringon laskettua, hieman iltakahdeksan jälkeen. Paastota voi myös Mekan ajan tai lähimmän muslimimaan aikataulun mukaisesti.

” Tällä viikolla paasto on aloitettava hieman ennen aamuneljää.

Viikkojen kuluessa paastoaika pitenee lähes 18 tuntiin, sillä paaston käynnistää aina päivän ensimmäinen, ennen aamunkoittoa lausuttu rukous Fajr, jonka ajankohta muuttuu Auringon asennon mukaan. Rukousajankohdan muuttuessa myös paaston aloitusajankohta aikaistuu päivä päivältä.

– Tällä viikolla paasto on aloitettava hieman ennen aamuneljää, mutta ensi viikkoon mennessä paasto onkin aikaistunut jo noin varttia yli kolmeen aamuyöllä, Aishah kertoo.

Keho tottuu paastoon vähitellen

Ramadan on islamilaisen kuukalenterin yhdeksäs kuukausi. Pyhässä kuukaudessa on kyse lähentymisestä Jumalaan. Näkyvin osa ramadania on pidättäytyminen sekä ruuasta että juomasta aina auringonnousun ja -laskun välisenä aikana.

” Päivä päivältä paastoamisesta tulee helpompaa, ja keho tottuu syömättömyyteen.

Monen islamin uskoon kuulumattoman mieleen nousee pakostikin eräs kysymys: eikö päivän aikana iske järjetön nälkä?

– Alussa kyllä, mutta päivä päivältä paastoamisesta tulee helpompaa, ja keho tottuu syömättömyyteen. Nyt ramadania on kestänyt jo reilusti yli viikon verran, eikä paastoaminen tunnu enää vaikealta, Aishah sanoo.

Aishah kertoo, että joitakin vuosia sitten paastoaminen oli paljon haastavampaa, sillä silloin ramadan sijoittui lähemmäs kesää. Esimerkiksi vuonna 2017 ramadan päättyi juhannuksena, ja sitä edeltävänä vuonna vasta heinäkuun alussa. Kun valoisaa aikaa kesti lähes vuorokauden ympäri, paaston aika venyi liki 20 tuntiin.

– Kesäöinä syöminen piti ajoittaa noin ilta yhdentoista ja aamukahden välille, Aishah muistelee.

Tänä vuonna ramadan alkoi torstaina 23. maaliskuuta ja päättyy torstaina 20. huhtikuuta.

Aishah jakaa aktiivisesti arkeaan ramadanin aikaan Princess Aishah -Tiktok-tilillään. Oheisella Tiktok-videolla Aishah valmistaa suhur-aamupalaa ennen aamun sarastusta.

Oletus alati kalvavasta nälän tunteesta ei ole suinkaan ainut ennakkoluulo tai uskomus, johon Aishah tyypillisesti törmää ramadanin viettoa koskien.

Nyt hän kertoo, millaisia uskomuksia usein kuulee – ja onko niissä mitään perää.

1. Kaikkien muslimien, jopa lasten, pitää paastota ramadanin aikana.

Osittain tarua!

– Jokainen perusterve muslimi paastoaa. Sen sijaan raskaana olevat, vanhukset ja sairaat eivät paastoa. Myös kuukautisten aikaan ei tarvitse paastota.

– Mitä lapsiin tulee, jokainen muslimiperhe viettää ramadania omalla tavallaan. Usein lapset itse haluavat ottaa mallia vanhemmistaan ja kokeilla paastoa. Yleensä paastoa harjoitellaan omaan tahtiin, ja paastoajat ovat lyhyempiä. Illan sijaan paastoa voi rikkoa esimerkiksi jo keskipäivällä. Iän myötä paaston aika pitenee.

” Esimerkiksi tupakointi, musiikin kuunteleminen ja seksin harrastaminen ovat kiellettyjä aamuhämärän ja auringonlaskun välisenä aikana.

2. Ramadanin aikana kaikki hauskanpito on kielletty.

Osittain tarua!

– Ramadan on puhdas kuukausi, jonka aikana pyritään vahvistamaan ja syventämään omaa yhteyttä Jumalaan. Lisäksi pyrimme tekemään hyviä tekoja ja muistamaan vähempiosaisia sekä pidättäydymme paheista: esimerkiksi tupakointi, kiroilu, musiikin kuunteleminen, itsetyydytys ja seksin harrastaminen ovat kiellettyjä aamuhämärän ja auringonlaskun välisenä aikana. Jos jonkun mielestä hyvät teot ja uskon harjoittaminen on tylsää, niin olkoon, mutta minusta näin ei ole.

3. Paaston aikana olo on väsynyt ja voimaton.

Osittain totta!

– Ensimmäinen viikko on minulle usein raskain, ja töissäni sairaanhoitajana väsymys saattaa välillä painaa päälle. Tapaan yleensä kertoa työkavereille, että vietän ramadania. Paastosta huolimatta pidän lounas- ja kahvitauot normaaliin tapaan. Päivisin tauot ovat hengähdystaukoja, ilta- ja yövuoroissa taas tavallisia evästaukoja.

Kuvassa iftar-illallinen.

4. Paasto rikotaan taateleilla.

Totta!

– Kun rikon illalla paastoa iftar-aterialla, syön ensimmäisenä taateleita, ja sitten vasta aimo annoksen ruokaa, kuten lihapiirakkaa, riisiä, kanaa ja salaattia. Taateleita syödään muun muassa niiden energiapitoisuuden vuoksi, mutta ennen kaikkea siksi, että myös profeetta Muhammed rikkoi paastonsa taateleilla. Profeetta Muhammedin mukaan taatelit tukevat kehon terveyttä ja voivat jopa ehkäistä sairauksilta.

5. Paastoa tekisi mieli rikkoa kesken päivän.

Tarua!

– Lapsena mielitekoja saattoi silloin tällöin herätä, mutta näin aikuisiällä houkutuksia ei oikeastaan tule. Usko Allahiin auttaa pitämään kiinni itsekurista ja pitäytymään paastossa. Haastavina hetkinä minulle motivaatiota antavat myös rukoileminen, Koraanin kuuntelu tai lukeminen sekä hyvät teot.

” Usein luullaan, että ramadan on suurta tuskaa, ja muslimit ovat riemuissaan, kun se loppuu.

6. Paasto on rangaistus.

Tarua!

– Usein luullaan, että ramadan on suurta tuskaa, ja muslimit ovat riemuissaan tai huojentuneita, kun se loppuu. Moni onkin todella ihmeissään, kun kerron, että voisin mielelläni jatkaa paastoamista. Voisin verrata ramadania jouluun: moni kristitty varmasti toivoisi, että joulun juhlapyhät ja iloinen joulumieli jatkuisivat pitempään. Samaan tapaan minäkään en haluaisi, että paaston luoma hyvä fiilis kaikkoaa.

– Toisaalta iloinen tunnelma jatkuu myös ramadanin jälkeen vietettävässä Id al-Fitr -juhlassa, jossa rukoillaan ja syödään. Suuri juhla kestää kolmen päivän ajan, ja sitä vietetään yhdessä perheen ja läheisten kanssa.