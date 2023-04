Listasimme 4 katastrofia, joiden ei pitänyt tapahtua – tästä syystä pidimme niitä mahdottomina

Maailma on täynnä asioita, joiden ei pitänyt olla mahdollisia, mutta jotka kuitenkin toteutuivat. Myös tämän päivän oudot visiot voivat olla huomenna totta.

Syysyö Itämerellä on synkkä, ruotsinlaiva heiluu niin että sen tuntee. Eletään 1980-lukua, olen lapsi risteilyllä ja painan nenäni kiinni ikkunan paksuun lasiin.

Alhaalla pimeydessä näkyy jättimäisiä, vaahtoharjaisia aaltoja. Värisyttää, kun alan miettiä, millaista olisi olla tuolla vedessä, keskellä rannatonta merta ja loputonta pimeää.

– Iskä, voisiko tämä laiva upota? kysyn.

Isän ääni on lämmin ja rauhoittava.

– Ei. Nämä laivat ovat suomalaisen laivanrakennustaidon huippua. Ikinä ei ole ruotsinlaiva uponnut Itämerellä, hän sanoo varmalla äänellä.

Ei siis hätää, ajattelen ja käännyn pois ikkunasta. Vatsani on täynnä buffetin katkarapuja, hytissä odottaa yläpeti ja kasa tax freestä ostettua salmiakkia.

Muutamaa vuotta myöhemmin, syksyllä 1994, olen parikymppinen opiskelija. Kävelen Helsingin keskustassa varhain aamulla. R-kioskin edessä jähmetyn tuijottamaan lööppiä: Autolautta upposi Itämerellä – yli 800 kuoli.

Painajainen on tullut todeksi. On tapahtunut asia, jonka ei pitänyt olla mahdollinen.

Tästedes Estonia makaisi merenpohjassa iäti, täynnä romua ja ruumiita.

Pelot, jotka toteutuivat

Haaksirikon synnyttämä sokki ei ikävä kyllä jäänyt ainoaksi.

Useampi sellainen asia, jota ikäpolveni lapsuudessa ja nuoruudessa pidettiin mahdottomuutena, on tapahtunut.

Televisiosta näin kaksoistornien romahtavan syyskuussa 2001. Koko läntisen maailman järkytykseksi terrori-isku Yhdysvaltojen maaperälle onnistui ja tuhannet kuolivat. Seuraavina vuosina ei muusta puhuttukaan kuin terrorismin vastaisesta sodasta. Muistan yhä, miltä tuntui reaaliaikaisesti katsella epätoivoisten ihmisten hyppyjä tyhjään palavien pilvenpiirtäjien ikkunoista.

Uhkakuvat maailmanlaajuisista tautiepidemioista tuntuivat lähinnä scifiltä, kunnes me kaikki jouduimme koronan takia eristäytymään koteihimme keväällä 2020.

Ja vuosi sitten tuli todeksi sotaveteraani-isovanhempieni ehkä pahin pelko: Venäjä hyökkäsi asein demokraattisen lähivaltionsa kimppuun.

Jo vuosia rajantakainen jättivaltio oli kehittynyt yhä totalitaristisempaan suuntaan, sodan uhka oli riippunut ilmassa kuukausitolkulla.

Silti emme halunneet uskoa lähestyvää karmeutta todeksi.

Aivan kuten emme halunneet uskoa Yhdysvaltojen sydämeen osuneisiin terroritekoihin, arkeamme järkyttäneeseen epidemiaan tai siihen, että ihmisen rakentama laiva todellakin voi upota myrskyävällä merellä.

Kuvat: Bo Stranden, Shutterstock. Kuvitus: Suvi-Tuuli Junttila

Mieli etsii turvaa

Emme ole sokeita tai tyhmiä.

Ei, olemme turvallisuushakuisia, sanoo psykoterapeutti Jasmin Jenkins.

– Ihmisen perustarve on turvallisuus. Haluamme kokea, että olemme suojassa kaikelta pahalta ja että meitä rakastetaan, Jenkins kuvailee.

– Siksi mielemme alkaa vaaran hetkellä hakea tietoisia ja tiedostamattomia keinoja pelon käsittelyyn.

Jenkins puhuu ihmismielen puolustusmekanismeista.

– Saatamme yrittää kieltää olemassa olevan ongelman. Tai uskottelemme itsellemme, ettei uhka oikeastaan koske meitä, Jenkins selittää.

Hän listaa myös tietoisia mielenhallintakeinoja.

– Puhumme läheistemme kanssa tai menemme someen vakuuttelemaan toinen toisillemme, ettei uhka nyt niin iso olekaan, Jasmin Jenkins sanoo.

– On perin inhimillistä, että suuntamme pian huomion pois katastrofista ja keskitymme ajattelemaan niitä asioita, joista meille tulee turvallinen olo. Koodaamme ajatuksiamme Kyllä tästä vielä hyvä tulee -suuntaan.

Mahdottomasta mahdollista

Lohdullista on, että maailmassa tapahtuu jatkuvasti myös paljon sellaista hyvää, joka menneisyydessä tuntui mahdottomalta.

Se näkyy pienissä ja suurissa asioissa.

Ajatellaan esimerkiksi älypuhelimia: voimme vaikka sienimetsällä tarkistaa hetkessä netistä, miltä se suippumyrkkyseitikki taas näyttikään.

Tai jos mietitään lapsuuteni euroviisuiltoja. Yhtenäiskulttuurissa lähes joka kodissa juotiin keltaista jaffaa, saunottiin ja jännitettiin myöhään yöhön Suomen menestystä. Tulos oli kovin usein jumbosija. Tämä jatkui vuoteen 2006 asti, jolloin Lordi tuli ja otti jäätävän voiton. Tänä keväänä tuntuu ihan realistiselta, että Käärijä tulee olemaan mukana laulukilpailun kärkikahinoissa.

Mahdottomasta mahdolliseksi -kehityskaari on toteutunut myös urheilussa (viime keväänä ensimmäinen olympiakultamitali ja jo neljäs maailmanmestaruus jääkiekossa!) ja tasa-arvossa – esimerkkeinä vaikkapa Tarja Halonen ja Sanna Marin.

Kotimaisesta politiikasta puhuttaessa kaltaiseni Urho Kekkosen Suomeen syntynyt ei lakkaa ihmettelemästä sitä, että vain reilussa kolmessakymmenessä vuodessa olemme edenneet YYA-Suomesta Naton porstuaan.

Seksuaalisten vähemmistöjen oikeudet ovat elinaikanani edenneet jättiharppauksin.

Yhä harvempi nuori polttaa tai juo, mikä ilahduttaa ja ihmetyttää kaltaistani 1980- ja 1990-lukujen kostean nuorisokulttuurin kasvattia.

Kasvissyönnistä ja pyöräilystä on tullut tavallista ainakin suurissa kaupungeissa, samoin sähköautoilusta. Vihreä siirtymä etenee, ja Ultra Bran vuoden 1999 Ilmiöitä -kappaleen ”Eikä vieläkään tuulivoimaa” -kohta alkaa olla pahasti vanhentunut.

Nasa taas menestyi syyskuussa 2022 historian ensimmäisessä planetaarisen puolustuksen käytännön testissä. Luotain tärskäytettiin etäiseen kuuhun tarkoituksena muuttaa kuun kiertorataa – ja kiertorata muuttui. Maahan iskevä asteroidi on yksi ihmiskunnan pahimmista skenaarioista. Asteroidin 66 miljoonaa vuotta sitten arvioidaan olleen syy dinosaurusten massakuolemaan. Kiitos Nasan, ihmiskunta voi nyt alkaa suunnitella, miten hirmuliskojen kohtalo vältetään, jos uhka taivaalta oikeasti ilmenee.

Uutisen myötä aika muuten ajoi juuri lujaa ohi Armageddon-leffasta (1998), jossa meteori uhkaa maapalloa.

Kuvat: Shutterstock. Kuvitus: Suvi-Tuuli Junttila

Ei vieläkään proteiinipillereitä

Toinen elokuva, joka aikoinaan kolahti ikäpolveeni, oli Robert Zemeckisin ohjaama tieteisleffa Paluu tulevaisuuteen, joka tuli Yhdysvalloissa ensi-iltaan heinäkuussa 1985. Olin varhaisteini, kun näin elokuvan ensimmäisen kerran. Tulevaisuutta kuvaavissa osuuksissa muistan ihmetelleeni Michael J. Foxin esittämän päähenkilön kulkupeliä, leijulautaa, sekä näköpuheluita ihmiseltä ihmiselle. Jestas, miten edistyksellistä!

Toisessa science fiction -leffassa, Blade Runnerissa (1982), puolestaan ihmeteltiin replikantteja, supervahvoja tekoihmisiä.

Monessa asiassa eilisen scifi on tämän päivän arkea.

Tällä uudella vuosituhannella väki viilettää huolettomasti sähköskuuteilla, osallistuu työpaikan etäpalavereihin Teamsilla vaikka mökkilaiturilta ja soittelee sujuvasti FaceTime-videopuheluja. Dolly-lammaskin kloonattiin jo 1996.

Muutokset eivät tapahtuneet yhdessä taikasauvan heilautuksessa vaan vähitellen hiipien.

Vanhoissa tieteistarinoissa visioitiin toki paljon huttuakin. Emme edelleenkään korvaa aterioita proteiinipillereillä, nuku tilaa säästävässä pystyasennossa tai hurauttele paikasta toiseen lentävillä autoilla. Kuka sellaista oikeasti edes kaipaisi?

Ruuasta on päin vastoin tullut enemmänkin hifistelyä kuin perustarpeen täyttämistä. Sängyt ovat entistä isompia ja niissä on erikoisominaisuuksia, joista ennen ei osattu edes haaveilla. Kustomoituja patjoja, päätyä kohottavia mekanismeja, painopeittoja – kaikkea, mikä auttaa meitä nukkumaan paremmin.

Ja lentämistä yritetään globaalisti pikemminkin vähentää kuin lisätä. Pelkkä ajatus lentävien autojen ruuhkasta suurkaupungin ilmatilassa on kylmäävä.

Onkin helppo päätellä, että teknologinen kehitys etenee pitkin harppauksin niissä asioissa, joissa tarpeet ja ongelmat ovat todellisia. Kysyntä ohjaa tuotekehittelyä tehokkaasti.

Mennyttä on helppo ymmärtää – tämä tapahtui, näin se meni.

Jos katseen kääntää eteenpäin, tulevaisuuteen, on jo vaikeampaa. Myös tässä ajassa on varmasti asioita, hyviä ja pahoja, jotka nyt tuntuvat mahdottomilta, mutta jotka toteutuvat ennen kuin arvaammekaan.

Olen pohtinut esimerkiksi sitä, pääseekö ihmiskunta Marsiin omana elinaikanani. Ja sitä, saammeko Pekka Haavistosta ensimmäisen avoimesti homoseksuaalin presidentin. Hoitavatko robotit meitä kaikkia vanhoina, kun hoitajapula todella iskee – entä muuttuuko suomi lastenlastemme suussa englannin ja suomen sotkuksi vailla sijapäätteitä? Katoavatko talviurheilulajit kokonaan ilmaston lämpenemisen myötä?

Kuvat: Shutterstock. Kuvitus: Suvi-Tuuli Junttila

Huimemmat tulevaisuudenkuvat

Omat visioni tuntuvat varsin vaatimattomilta verrattuna niihin, joita Elina Hiltunen pohtii. Hän on futuristi eli tutkija, joka on työssään erikoistunut pyörittelemään henkistä kristallipalloa – miettimään, millaiseen tulevaisuuteen olemme matkalla.

Hiltusen ajatuksia kuunnellessa alkaa huimata.

– Synteettinen biologia etenee niin pitkin harppauksin, että tulevaisuuden kaupungeissa katuvalaistus saatetaan ainakin osittain korvata kasveilla, jotka hohtavat omaa valoaan. Lemmikit saatetaan pystyä jalostamaan pimeässä loistaviksi. Kaupan ruoka-annokset saadaan vanhentuessaan vaihtamaan väriä, Hiltunen kuvailee.

Ruuantuotannossa kehitetään geenimuuntelua, tilaa säästävää vertikaaliviljelyä ja solutehtaita. Se heijastuu lautasillemme.

– Tulemme näkemään laboratorioissa tuotettua ruokaa: lihaa, kananmunia ja maitoa. Ja jännittäviä uutuustuotteita, kuten kanalta maistuvaa porkkanaa tai kofeiinia sisältäviä, virkistäviä omenia. DNA:n perusteella pystytään räätälöimään ihmisille henkilökohtaisia ruokavalioita, ruokaa voidaan 3D-tulostaa, Hiltunen arvioi.

Tekoäly ja ennakoivat algoritmit kehittyvät koko ajan.

– Kaupat saattavat pystyä analysoimaan toiveesi jopa ennen sinua itseäsi, mikä näkyy oikea-aikaisina ja oikeanlaisina ruokalähetyksinä.

– Kuolleita pystytään ehkä vielä joskus herättämään digitaalisesti henkiin. Tekoäly saattaa pystyä tuottamaan kirjoja ja toimia lääkärinä tai opettajana. Ihmisen ihoon kyetään asentamaan auttavaa elektroniikkaa kuten näyttöjä tai kehon toimintoja mittaavia sensoreja, Hiltunen summaa.

Ympäristöä likaavan matkailun tilalla hän näkee Star Trekistä tuttuja holokansia. Luvassa lienee myös erilaisia laajennetun todellisuuden sovelluksia ja kaupunkihelikoptereita. Avuksemme ja tueksemme saamme ehkä ihmisen näköisiä robotteja sekä parvirobotteja, jotka työskentelevät yhdessä hyönteisjoukon tapaan vaikkapa rakennusten maalauksessa tai korjauksessa.

Liikenteestä Hiltunen tuo esiin leijulaudat viitaten juuri Paluu tulevaisuuteen -elokuvaan.

Lentävää autoa sen sijaan ei ole luvassa joka kodin kulkuvälineeksi ainakaan lähitulevaisuudessa. Kehitys kulkee pikemminkin kohti itseohjautuvia menopelejä.

– Autolla ajaminen saattaa olla tulevaisuuden ihmisille tarpeetonta – ehkä jopa kokonaan kiellettyä, hän hymähtää.

Proteiinipillereistä hän ei onneksi mainitse mitään.

Kuvat: Ivan Bessedin, Shutterstock. Kuvitus: Suvi-Tuuli Junttila

Uskotaanko hyvään?

Entä synkemmät uhkakuvat? Geopoliittisesti ei näytä hyvältä: maailma on jakautumassa kahtia länsimaihin ja muihin. Jossain vaiheessa leviää uusi pandemia, ja orwellilainen valvontayhteiskunta, jossa isoveli vahtii jokaista askeltamme, on kai pian todellisuutta. Eikö Kiinassa jo kehitetä monenlaisia valvontahärpäkkeitä? Sellaista skenaariota me myös helpotamme jakamalla vapaaehtoisesti tietoa itsestämme erilaisille somealustoille.

Ilmaston lämpeneminenkin huolestuttaa. Ovatkohan asiaan vähättelevästi suhtautuvat miettineet, millaisia kansainvaelluksia ja sotia resursseista on luvassa, kun meret nielevät saaria ja rannikoita ja maapallon lämpimimmät alueet kuivuvat ihmiselle elinkelvottomiksi?

Mutta kuten sanottu, kehitys etenee kiivaimmin asioissa, joissa tarpeet ja ongelmat ovat todellisia. Toivottavasti tämä pätee ilmastonmuutokseen ja luontokatoon.

Mitä tulee maailmanpolitiikkaan, kolmas maailmansota on kirjoissa ja sarjoissa kuviteltu sodituksi jo moneen kertaan. Esimerkiksi pitkälle tulevaisuuteen sijoittuvassa Star Trek: Strange New Worlds -sarjassa karmeuden kerrotaan tapahtuneen vuonna 2259. Star Trekin mukaan kohtaamme onneksi jo vuonna 2063 älykästä ja ystävällistä maan ulkopuolista elämää, ja elämme pian turvallisessa ja vakaassa planeettojen federaatiossa.

Turvallisuushakuista tai ei: huomaan uskovani enemmän myönteisiin kuin pelottaviin näkemyksiin tulevasta.

Presidentti Mauno Koiviston sanoin: ”Ellemme varmuudella tiedä, kuinka tulee käymään, olettakaamme, että kaikki käy hyvin.”