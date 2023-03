13-vuotiaana Jenni tapaili aikuista miestä, mutta nyt asia järkyttää – mielessä on erityisesti yksi kysymys

Vaikka teinin ja aikuisen suhde olisi molemmille osapuolille ok, asetelmaan liittyy asiantuntijan mukaan kuitenkin useita ongelmia.

– Mies halusi koko ajan, että menisimme maaten sänkyyn. Oli hipelöintiä ja suoraa ehdottelua. Minua ujostutti ja seksi oli minulle iso asia. Kieltäydyin enkä ikinä tehnyt hänen kanssaan mitään. Olin vain 13-vuotias, ja mies oli parikymppinen tai ainakin täysi-ikäinen, sillä hänellä oli auto.

Näin kuvailee ensimmäistä tapailusuhdettaan Jenni Lumikanta, 37.

Hän asui tuolloin Sodankylässä, eikä pienessä kaupungissa tuntunut olevan tarpeeksi tekemistä. Vuotta nuoremman ystävänsä kautta Jenni tutustui täysi-ikäisiin miehiin.

– Silloin 90-luvulla aika moni hengaili vanhempien tyyppien kanssa. Nyt kun asiaa miettii, niin ymmärtää monia asioita, joita ei tuolloin 13-vuotiaana ymmärtänyt.

Teini-ikäisen ja täysi-ikäisen väliset suhteet nousivat ulkomailla puheenaiheeksi, kun yhdysvaltalaisella Buzzfeed-sivustolla kirjoitettiin naisista, jotka ”deittailivat” täysi-ikäisiä miehiä ollessaan itse teini-ikäisiä. Jutussa usea nainen kertoo, että ymmärsi tapailun ongelmallisuuden vasta myöhemmin aikuisena.

Kiehtova aikuisuus

Nuori saattaa päätyä tapailu- tai seurustelusuhteeseen vanhemman henkilön kanssa useista eri syistä, toteaa Väestöliiton nuorten seksuaalisen hyvinvoinnin asiantuntija Viivi Sihvonen.

– Motiivina voivat olla ihastumisen tunteet. Jokainen ihminen kaipaa ihailua ja arvostusta, ja se on inhimillistä. Nuorta saattaa kiinnostaa myös aikuisuus ja aikuisen elämä. Nuoret itsenäistyvät pikku hiljaa ja rakentavat näin kodista irrallaan olevaa elämää, Sihvonen toteaa.

– Toisaalta taustalta saattaa löytyä myös muita riskialttiiseen käytökseen altistavia tekijöitä, kuten erilaisia haasteita perheissä tai hyvinvoinnissa.

Jenni muistelee, että nuorena häntä kiehtoivat aikuisuuteen liittyvät asiat, kuten alkoholi, tupakka ja autoilu. Myös mahdollisuus oleilla jonkun luona, missä ei ollut vanhempia, tuntui tuolloin kutkuttavalta.

– Sodankylä oli tuppukylä, josta ei tuntunut löytyvän potentiaalisia kumppaneita. Vanhemmissa miehissä kiehtoi se, että heillä oli autot ja oli aina joku paikka, missä hengailla. Jos poltti tupakkaa tai halusi juoda alkoholia, oli myös hakija, Jenni kertoo.

Suojaikäraja suojaa nuorta

Vaikka tapailu olisi suhteen molemmille osapuolille täysin ok, täysi-ikäisen ja teini-ikäisen välisessä tapailusuhteessa on silti ongelmia.

Sihvosen mukaan asetelmassa on moni asia pielessä. Suomen laissa on määritelty 16 vuoden suojaikäraja, joka suojaa alle 16-vuotiaita aikuisten seksuaalisilta teoilta. Lain mukaan yli 18-vuotias ei saa olla seksuaalisessa kanssakäymisessä alle 16-vuotiaan kanssa.

Suojaikärajan tarkoituksena on Sihvosen mukaan suojella kehittyvää nuorta seksuaaliväkivallalta. Joissain tapauksissa suojaikäraja on 18. Sihvonen kertoo, että tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi suhteet, jossa aikuisella on erityinen luottamussuhde nuoreen – esimerkiksi kun aikuinen on nuoren opettaja tai valmentaja.

” Lähtökohta pitäisi olla se, ettei kummallakaan ole lähtökohtaisesti iän, kehityksen tai jonkin muun tekijän vuoksi valta-asemaa suhteessa toiseen.

– Aikuisella ihmisellä on merkittävä valta-asema suhteessa nuoreen. Hänellä on myös tietoa siitä, mitä suojaikäraja tarkoittaa, Sihvonen toteaa.

– Toisaalta tapailu ei kuitenkaan aina tarkoita sitä, että siihen sisältyisi seksuaalisia tekoja. Laki ei sinänsä estä hengailua, vaan seksuaaliset teot.

Lähtökohtana tasa-arvoiseen suhteeseen voidaan Sihvosen mukaan pitää sitä, että suhteen osapuolet ovat henkisesti sekä kehitykseltään samantyyppisessä vaiheessa.

– Lähtökohta pitäisi olla se, ettei kummallakaan ole lähtökohtaisesti iän, kehityksen tai jonkin muun tekijän vuoksi valta-asemaa suhteessa toiseen, Sihvonen tiivistää.

– Toisaalta ei ole tavatonta, että nuorten välillä on esimerkiksi kahden vuoden ikäero. Jos ikäero on esimerkiksi viisi vuotta tilanteessa, jossa toinen on yläkouluikäinen ja toinen jo 18-vuotias tai yli, on nuorilla hyvin erilainen tilanne menossa kehityksen suhteen. Tällöin vanhemmalla osapuolella on selkeä valta-asema, ja nuorempi on kehityksen vuoksi herkästi haavoittuvassa asemassa.

Vastuu on aina aikuisella

Kun Jenni oli 13-vuotias, hän koki ensisuudelmansa tuon ensimmäisen tapailukumppaninsa eli täysi-ikäisen miehen kanssa.

– Tapailimme miehen kanssa Sodankylän keskustassa. Välillämme ei tapahtunut ikinä mitään sen enempää, kuin se suudelma.

Tapailu miehen kanssa kesti noin puoli vuotta.

Myöhemmin Jenni tapaili myös toista täysi-ikäistä miestä. Hän muistelee, etteivät hänen omat vanhempansa suhtautuneet aikuisiin tapailuystäviin hyvin.

– Muistan, että lopulta olin miesten autojen kyydissä sanomalehden takana, jotta vanhempani eivät näkisi minua auton ikkunasta kylillä.

Sihvonen muistuttaa, että vastuu nuoren hyvinvoinnista on aina aikuisilla: täysi-ikäisellä tapailukumppanilla sekä nuoren aikuisilla lähiomaisilla.

– Myös laki rajaa nimenomaan aikuisen ihmisen käyttäytymistä, eli nuori ei voi syyllistyä rikokseen suhteessa aikuiseen, Sihvonen toteaa.

Sihvosen mukaan nuorta ei pitäisi missään tilanteessa syyllistää siitä, että nuori on kiinnostunut seurustelemisesta tai ihastunut vanhempaan henkilöön. Seksuaalisuuden tutkiminen ja ilmaisu jollain tavalla kuuluvat nuoren kehitykseen.

Sihvonen neuvoo, että vanhemman olisi hyvä keskustella lapsen kanssa seksuaalisuuteen liittyvistä asioista ilman syyllistämistä tai negatiivisuutta.

Juuri tähän Jenni pyrkii pian 12-vuotiaan tyttärensä kanssa.

Mitä jos nuoruuden asiat vaivaavat aikuisena?

Nuoruuden tapailusuhteesta ja sen luonteesta riippuen kokemukset saattavat Sihvosen mukaan aiheuttaa aikuisiällä tunnemyllerrystä ja jopa mielenterveysongelmia.

– Riippuu tosi paljon siitä, onko kyse ollut hengailusta eri ikäisten kesken vai onko tapailuun liittynyt seksuaalisia tekoja, päihteitä, painostusta, rajojen rikkomista tai muuta sellaista, joka voi haavoittaa nuorta erityisellä tavalla, Sihvonen toteaa.

Jenni kertoo, ettei ollut aktiivisesti pohtinut teini-iän tapahtumia ennen oman tyttärensä teini-ikäistymistä.

” Jälkeenpäin olen miettinyt etenkin sitä, miksi parikymppinen tyyppi haluaa olla 13-vuotiaan kanssa.

– En ollut oikeastaan edes miettinyt nuoruuden tapahtumia kuin vasta nyt, kun tyttäreni on pian saman ikäinen kuin minä olin tuolloin. Nyt kun mietin asiaa, niin onhan se aika järkyttävää. Jälkeenpäin olen miettinyt etenkin sitä, miksi parikymppinen tyyppi haluaa olla 13-vuotiaan kanssa.

Jenni ei kuitenkaan koe, että nuoruuden tapailusuhteet olisivat jättäneet häneen syviä jälkiä.

Jos nuoruuden tapailusuhteet ahdistavat, Sihvonen neuvoo hakemaan asiaan apua.

– Kun menneisyyden asiat alkavat myöhemmällä iällä ahdistaa, on tärkeää, että kokemuksista pääsee puhumaan luottamuksellisesti ystävien, ammattilaisten tai esimerkiksi vertaisten kanssa.

Apua lapsena seksuaaliväkivaltaa kohdanneille aikuisille tarjoaa esimerkiksi Suomen Delfins Ry. Neuvontapuhelin auttaa numerossa 050 583 5000 maanantaisin kello 9–10 ja torstaisin kello 13–14.

