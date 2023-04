Pia Erlund pyörittää miljoonabisnestään ilman alan koulutusta ja ihan eri tavalla kuin ”pitäisi” – tällainen pomo hän on

Suomessa ei rättikaupalla rikastu! Ai ei? Pia Erlund näytti lyttääjilleen, miten pellavatunikan pohjalta luodaan menestyvä bisnes.

– En minuuttiakaan haaveillut päätyväni muotialalle tai ajatellut, että minusta tulee suunnittelija, Pia Erlund sanoo.

Mutta niin vain hän on pyörittänyt yli kymmenen vuotta Bypiasia, vaate- ja sisustusbrändiä, jonka vaatteet hän myös suunnittelee itse.

Pia käyttää yrityksestään sellaisia sanoja kuin ”onnenkantamoinen” ja ”vahinko”, vaikka monen muun mieleen tulee ennemmin ”menestystarina”. Lähtökohdat eivät kuitenkaan olleet Pian puolella: hänellä ei ollut alan koulutusta, kokemusta tai kontakteja eikä muhevaa perintöä taskunpohjalla.

Ensimmäinen yritys

Pia syntyi teinivanhemmille vuonna 1969. Pienenä tyttö viihtyi itsekseen, piirsi intohimoisesti, suunnitteli äitinsä kanssa mekkoja Barbie-nukeille ja autteli isoäitiään, joka pyöritti omaa paperikauppaa Helsingin Töölössä.

” Pian missio oli kaunistaa naisia.

Koulussa Pia ei viihtynyt, eivätkä todistuksen numerot huimanneet päätä. Opettajien viesti oli selvä: tulevaisuudennäkymät eivät olisi häävit.

Työnteko häntä sen sijaan kiinnosti. Isän patistamana Pia meni lukioon, mutta paiski koulun ohella töitä pikaruokaravintolassa niin, että hankki omistusasunnon 17-vuotiaana. Parikymppisenä Pia nappasi myyntialan työn, jossa hän eteni aina myyntijohtajaksi.

Piassa virtasi yrittäjäverta. Kokopäivätyön ohella hän opiskeli iltakoulussa kampaajaksi ja toteutti unelmansa omasta yrityksestä: pienen kampaamon.

Pian missio oli kaunistaa naisia, ja asiakkaat löysivät hänen tuoliinsa. Sivubisneksenä intohimoinen sisustaja pyöritti myös sisustusverkkokauppaa.

– Koin olevani huipulla jo silloin, kun pyöritin kampaamoa. Mutta toki jokaisella yrittäjällä kytee salainen haave onnenkantamoisesta, jonka avulla pääsisi ponnistamaan isommin.

Onnenkantamoinen tuli pellavavaatteiden mukana.

Kansa huusi pellavaa

Pia ei juossut nuorena trendien perässä.

– Olen parikymppisestä asti kulkenut oversize-vaatteissa. Kaverit ihmettelivät sitä, heillä oli tissit töröllään tiukoissa paidoissa. Olen aina ollut hippimäisen väljä pukeutuja.

” Koin olevani huipulla jo silloin, kun pyöritin kampaamoa.

Muodokas Pia kyllästyi nelikymppisenä siihen, että hän ei löytänyt kropalleen kaupoista vaatteita – niiden mittasuhteet olivat pielessä. Kampaamossa hän valitteli eräälle vakioasiakkaalleen, että ei löytänyt sellaisia rentoja pellavavaatteita kuin haluaisi.

Asiakas oli eläkkeellä oleva ompelija. Hän ompeli Pialle tämän unelmien pellavatunikan ja -housut.

Kun muutkin kyselivät Pian pellavavaatteista, hän alkoi teettää niitä pieniä määriä myyntiin.

Sitten tuli päivä, jolloin supersuosittu Kalastajan vaimo -bloggaaja Johanna Alvestad puki Pian pellavaluomukset päälleen.

– Kansa alkoi huutaa sähköposteja pitkin, että pakko saada tuollaisia. Pikku hiljaa alkoi hioutua ajatus mallistosta ja sittemmin brändistä, Pia kertoo.

Hän oli pyörittänyt tuttua ja turvallista kampaamoaan kuusitoista vuotta ja nautti siitä. Kannattaisiko hypätä tuntemattomaan?

– Googlailin öisin pellavavaatteita ja tutkin, oliko visioni kaltaisia tuotteita jo tehty. Ei löytynyt. Alkoi tuntua, että voisi olla pieni mahdollisuus, että olen onnistunut luomaan jotain, mitä ei joka tuutista tule.

Pia oli myynyt sisustusnettikauppansa. Siitä saadut 5 000 euroa olivat hänen säästönsä.

– 1 500 euroa meni verkkokaupan perustamiseen. Lopuilla hain kankaita Tallinnasta. Niillä rahoilla aloitin Bypiasin, eli tyhjästä nyhjäistiin, Pia sanoo.

Lyttääjille kiitos

Ummikko alkoi opetella vaatealaa. Pia löysi vaatteilleen ompelimon Tallinnasta ja väänsi siellä rautalangasta, että haluaa rentoa ja oversizea, ei tyköistuvaa ja vuoritettua. Hän ei tuntenut kaavoituksen lainalaisuuksia ja piirsi ruutupaperille, minkälaisia vaatteita halusi.

– Välillä tulin itkien kotiin. En tiennyt, pystyisinkö oppimaan alaa. Mutta myydyistä tuotoksista näkyi tilillä sellaisia lukuja, että ajattelin, että olen hullu tai tyhmä, jos nyt luovutan.

” Mikä ero meissä muka on länsinaapureihin?

Bisnesmaailmasta Pia sai kuulla viestiä, että vaatebisnes on Suomessa tuhoon tuomittu ajatus. Ruotsissa se sen sijaan on hyvinkin arvostettua.

– Mikä ero meissä muka on länsinaapureihin? Ei ole eroa maantieteessä, älyssä tai koulutuksessa. Tajusin, että ei voi olla mahdotonta luoda menestyvää kansanvälistä brändiä Suomessa.

Pia pohtii, että hän on valinnut kaksi vähäteltyä alaa, ensin kampaajan ja sitten vaatealan yrittäjän. Lyttääjilleen hän on kiitollinen.

– Ymmärrän, että jotkut murtuvat siitä, mutta minä olen persoona, jolla lyttääminen aiheuttaa vielä suurempaa menestymisen paloa.

Palon tuloksena Bypiasin tuotteita saa nykyään aina Australiaa myöten. Vuonna 2021 yrityksen liikevaihto oli 8,5 miljoonaa.

Pia Erlundin tarinasta on juuri ilmestynyt Virpi Salmen kirjoittama kirja Mahdotonta. BYPIAS. Unelma, jonka ei pitänyt toteutua. Tosin sukulaisten mielestä Pian menestysbisnes ei lopulta ollut mahdoton ajatus. ”Olin jo lapsena luova ja kaikki tekemiseni valmistelivat minua tähän. En vain itse tunnistanut taitojani ja taipumuksiani”, Pia sanoo.

Apinan raivolla

Kampaamovuosiensa ansiosta Pia tiesi, mitä keski-ikäiset naiset haluavat.

– Asiakkaiden kanssa jutellessani opin, mitkä ovat suomalaisten naisten oman tyylin löytämisen kulmakivet ja kompastukset, ja mitä heidän mielestään kaupoista ei löydy. Mistään koulusta et voi saada samanlaista kuluttajadataa.

Pia ajattelee, että yksi Bypiasin menestystekijä on se, että hän haluaa vaatteidensa istuvan vartalotyypistä huolimatta hyvin. Toinen on se, että hän onnistui luomaan jotain omintakeista.

Yhtään kirjaa brändäyksestä Pia ei ole lukenut. Hän luottaa vahvasti intuitioonsa.

– Olen sanonut, että jatkan Bypiasia niin kauan, kun saan tehdä tätä intuitiolla ja flow’lla. Jos tästä yritetään luoda tilastoarvioitua, varmistellen suunniteltua jargonia, niin sitten lopetan.

” Paikkaan osaamattomuuteni sillä, että teen kovempaa kuin muut.

Alan ihmiset ovat sanoneet, että yksi Pian menestystekijä on juuri se, että hänellä ei ole alan koulutusta tai aiempia työpaikkoja.

– Olen mustana hevosena päässyt rakentamaan omat oivallukseni.

Toisaalta juuri nuo puutteet ovat tehneet vaatebisneksestä Pialle rankkaa.

– Paikkaan osaamattomuuteni sillä, että teen kovempaa kuin muut, apinan raivolla itseäni säästämättä. Se ei ole kauhean terve malli.

Muut ovat sanoneet, että Piaa leimaa äärimmäinen draivi. Eräs sidosryhmäläinen juuri totesi, että Pia is a machine.

– En tiedä, onko se negatiivinen vai positiivinen asia. Bisneksen kannalta tietty hyvä, kokonaiselämän kannalta ehkä ei. Yksityiselämään jää vähän aikaa. En ehdi harrastaa tai käydä lomamatkoilla.

Kun ikää tulee, jaksaa huonommin, Pia sanoo ja raksauttaa auki kolatölkin.

– Tämän voimalla Bypias on rakennettu. Tiedän olevani uupumuksen riskiryhmää, mutta luulen, että olisin jo palanut loppuun, jos niin olisi käydäkseen.

Hän suojaa itseään mustalla huumorilla tai laittamalla asiat perspektiiviin – sitä hän sai kampaamovuosina kuunneltuaan muiden tragedioita. Työ on vain työ, vaikka onkin intohimo ja yksi lapsista.

– Ja aika usein annan pettymyksille ja märehtimisille aikajanan. Saatan sanoa muille, että vuoden viimeiset kuukaudet jauhan tätä, mutta vuoden alussa se on ohi – ja jos levy jää päälle, sanokaa että haen ammattiapua.

Vähän kuriton anarkisti

– Minulle on tärkeää tehdä asiat eri tavalla kuin muut. En tiedä miksi. Olin sellainen jo lapsena: jos koulussa kaikkien piti piirtää metsä, halusin varmasti piirtää jotain muuta, Pia sanoo.

Pialla ei ole esikuvia, mutta ensimmäinen inspiraation lähde oli aikoinaan Peppi Pitkätossu.

– Edelleen haluaisin olla keski-ikäinen Peppi: hyvien puolella, mutta silti vähän kuriton anarkisti ja omien polkujeni kulkija.

Yrittäjänäkin Pia on toisintekijä. Hän ei käy muotikokkareilla tai kuuntelemassa yhteistyötarjouksia. Sitä on ihmetelty, mutta Pia haluaa rajata pois ulkoisen kohinan ja keskittyä olennaiseen.

Vuosien varrella yritykseen on hankittu toimitusjohtaja, mutta Pia on edelleen luova johtaja, jonka käsissä linja ja tyyli ovat. Hän ajattelee, että siksi asiakkaat luottavat heihin.

– Usein kasvun aikana palkataan lisää ihmisiä ja voi käydä niin, että brändi ei enää näytä siltä, johon ihmiset rakastuivat.

Pia sanoo olevansa ”minä itse” -ihminen. Hänen tiimityöskentelytaitonsa ovat heikot, samoin kyky delegoida. Toisaalta hän on ollut aina hanakka kysymään apua.

– Minussa ei ole ylpeyttä, jonka takia etsisin ratkaisua hiljaa yksin. Olen aina ymmärtänyt osaamiseni rajallisuudet ja etsinyt ympärilleni osaavat ihmiset.

Piasta on helppo toimia suorasukaisten ihmisten kanssa, vaikka he sanoisivat kriittisiäkin asioita. Sellainen Pia on itsekin – sanoo suoraan ja antaa tunteidensa näkyä. On vastoin hänen luonnettaan piilottaa tunteet ja mielipiteet, vaikka aikuiselämä niin vaatii.

– Olen oppinut, että minusta ei aina tykätä. Luonteeni jakaa ihmisiä.

Taloja mutta ei statuselämää

– Menestys ei tullut nuorena, eikä statuselämä enää tässä vaiheessa kiinnosta. Vielä muutama vuosi sitten kärvistelimme suht pienituloisena espoolaisperheenä asuntolainoinemme ja lapsinemme, Pia pohtii.

Läheiset ovat sanoneet, että lähes salamavauhtia tapahtunut rikastuminen ei ole muuttanut Piaa ja hänen John-puolisoaan, joka työskentelee Bypiasin talousjohtajana. Mitä nyt ystävät ovat todenneet, että Pian käsitys rahasta on kadonnut. Se, mikä muista on kallista, voi Piasta olla edullista.

Rahaa on mennyt lähinnä asuntoihin: Pian unelmien mansardikattoiseen taloon Kirkkonummella ja Hangon lomakoteihin. Ne ovat kotihiirelle ja sisustusintoilijalle tärkeitä.

Toki raha on tuonut turvaa.

– Jos talon katto pitää uusia, ei tarvitse stressata kuukausitolkulla ja miettiä, mistä rahat rykäistään.

” Toscanan- tai Mallorcan-koti olisi kiva.

Haaveitakin on, jos niiden toteuttamiseen vain olisi aikaa: pihasauna, isompi työvaja isännälle ja mikä ettei uima-allas.

– Toscanan- tai Mallorcan-koti olisi kiva. Pääsisi talvia pakoon, voisi tehdä etätöitä ja sisustaa jonkun ihanan kivikasan omannäköiseksi.

Raha ei ole riittävä kimmoke pitkän työpäivän painamiseen. Parasta on, kun työssä pääsee jättämään oman kädenjäljen sekä vaikuttamaan ihmisten tyyliin, minäkuvaan ja itsevarmuuteen.

Se, mitä viivan alle jää, on tapa näyttää kaikille, jotka aikoinaan ovat Piaa epäilleet.

– Talousnumerot ovat minulle koulutodistus. Kun koulutodistuksiin ei ikinä tullut kymppejä, niin päätin, että nyt niitä tulee.

