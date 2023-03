Joka kerta vaalikopissa iskee pieni jännitys: olenko nyt ihan varma, minkä numeron lappuun raapustan?

Ennen koppiin astumista kysymyksiä on pyörinyt päässäni enemmänkin: Mikä puolue? Kuka ehdokas? Onko sillä edes mitään väliä?

Sunnuntaina 2. huhtikuuta jännitys taas tiivistyy, kun Suomessa pidetään järjestyksessä 39:nnet eduskuntavaalit. Välissä on ollut eurovaaleja, presidentinvaaleja, kuntavaaleja ja aluevaaleja, mutta eduskuntavaalit ovat ehkä sittenkin vaaleista tärkeimmät.

Ennakkoon pääsee äänestämään 22.–28. maaliskuuta.

Millaisia asioita sitten pitäisi pohtia, kun edustajaa ja puoluetta valitsee? Kysymyksiin vastasivat yleisen valtio-opin dosentti ja varadekaani Hanna Wass Helsingin yliopistosta sekä valtio-opin professori Elina Kestilä-Kekkonen Tampereen yliopistosta.

Äänestäminen on oikeus

Jos totta puhutaan, minusta on tullut vähän kyyninen. Tuntuu, ettei äänestämisellä vaikuteta oikeasti mihinkään. Miksi pitäisi äänestää?

Valtio-opin dosentti ja varadekaani Hanna Wass

Äänioikeuden käyttö on oikeus mutta ei velvollisuus: jokainen äänioikeutettu päättää itse siitä, äänestääkö hän vaaleissa vai ei, muistuttaa Hanna Wass. Jokaisella äänellä on kuitenkin väliä.

– On sinänsä paradoksaalista, että jos äänestysprosentti jää kovin matalaksi tai puolueet ovat hyvin tasaväkisiä, mahdollisuus antaa ratkaiseva ääni kasvaa, Wass sanoo.

Jos jättää äänestämättä, joutuu tyytymään niihin ratkaisuihin, mitä muut ovat tehneet, olivat ne millaisia tahansa, Elina Kestilä-Kekkonen puolestaan muistuttaa.

Valtio-opin professori Elina Kestilä-Kekkonen

Vaikka ei itse olisi kiinnostunut politiikasta, se kuitenkin koskettaa meitä jokaista, Kestilä-Kekkonen sanoo. Siksi kannattaa edes karkeasti kartoittaa, mitkä ovat ne asiat, joita itse pitää tärkeänä ja haluaa edistää ja miettiä sitten, ajaako mikään ehdolla olevista puolueista sellaista arvomaailmaa, jota kannattaa. Äänestämisestä ei tarvitse tehdä itselleen liian vaikeaa.

Tutki vaalikoneita

En tajua vaalikoneiden kysymyksistä puoliakaan. Olenko liian tyhmä äänestämään?

Vaalikoneen kysymykset eivät ole mikään kansalaistesti, Kestilä-Kekkonen muistuttaa.

– Usein vaalikoneet vahvistavat jotain ajatuksia, mitä itsellä jo on, ja niistä voi tarkastaa, millaisia ajatuksia puolueilla on ja vastaako ne omia ajatuksia.

Hanna Wass puolestaan katsoo, että etenkin nuorille äänestäjille vaalikoneet ovat hyvä tietolähde. Niiden avulla on helppo selvittää, miten eri puolueet ja ehdokkaat eroavat toisistaan.

” Vaalikoneen kysymykset eivät ole mikään kansalaistesti.

Mutta saan aina vaalikoneista kolmen kärkeen ehdokkaita puolueista, joita en kuitenkaan halua äänestää.

Vaalikoneet ovat ihan hyvä työkalu, mutta niitä ei kannata tuijottaa liian suoraan, asiantuntijat sanovat.

– Vaalikoneissa valitut kysymykset kuvastavat sitä, mikä on sillä hetkellä politiikassa pinnalla. Niiden avulla voi saada osviittaa siitä, millaista arvomaailmaa ehdokas kannattaa, mutta ne eivät välttämättä vastaa sitä, miten ehdokas toimii eteen tulevissa kysymyksissä, Wass sanoo.

– Kannattaa ehkä katsoa, kuka ehdokas ja mikä puolue olisivat itselle mahdollisia vaihtoehtoja, ei niinkään, että kuka on kaikessa samaa mieltä kuin itse.

” Jos haluaa vain protestoida, siihen löytyy parempia keinoja.

Protestiääni ei oikeastaan ole protesti

Jos ei tiedä ketä äänestää, kannattaako äänestää tyhjää tai Aku Ankkaa?

Jos äänestää Aku Ankkaa tai jättää äänestämättä tarkoituksenaan protestoida, kannattaa miettiä, mitä sillä kannanotolla saa aikaan, sanoo Kestilä-Kekkonen. Nimittäin yksittäisen äänestäjän motiiveista tiedetään lopulta melko vähän. Protesti menee vähän hukkaan, jos kukaan ei tiedä, mitä protestoidaan ja miksi.

– Siksi jos haluaa vain protestoida, siihen löytyy parempia keinoja, kuten erilaiset kansalaisosallistumisen tai suoran vaikuttamisen keinot.

Entä jos vastustan kaikkea. Kannattaako minun äänestää protestiehdokasta?

Jos tuntuu, ettei minkään puolueen arvomaailma vastaa omaa, voi houkuttaa äänestää perinteisten puolueiden vastaista ehdokasta. Kestilä-Kekkonen kehottaa kuitenkin selvittämään, mitä protestiäänen saava puolue ajaa.

– Nimittäin myös protestiehdokkailla on usein jokin arvomaailma, mitä he ajavat. Mikäli ei kannata sitä, varoituksen antaminen valtaapitäville puolueille ei välttämättä ole kannattavaa.

Puolue aina ensin

Jos löydän hyvän ehdokkaan mutta hän edustaa väärää puoluetta, äänestänkö puolueen vai ehdokkaan mukaan?

Puoluevalinta on ehdokasta tärkeämpi. Siihen on yksinkertainen syy, Wass ja Kestilä-Kekkonen sanovat. Suomalaisessa vaalitavassa puolueilla on vahva asema.

Listavaalissa ääni menee aina sekä ehdokkaalle että tämän puolueen listalle. Kun kaikki äänet on annettu, listalla eniten ääniä saanut saa koko listan äänimäärän vertausluvukseen. Toiseksi eniten ääniä saanut saanut saa puolet tästä, kolmanneksi eniten kolmanneksen ja niin edelleen. Vaalipiirin paikat jaetaan lopuksi puolueiden kesken vertauslukujen mukaisesti.

– Näin ollen ääni hyödyttää aina myös muita puolueen ehdokkaita. Siksi puolueen mukaan äänestäminen on turvallisempi vaihtoehto, mikäli haluaa antaa äänensä omia arvoja vastaavalle ehdokkaalle, Kestilä-Kekkonen selventää.

Eduskunnassa myös äänestetään asioista useimmiten puoluekurin mukaan, Wass sanoo. Se tarkoittaa, että yksittäinen edustaja ei voi poiketa kovin paljoa puolueen linjasta. Arvo- ja identiteettipohjaisissa kysymyksissä sallitaan äänestäminen omantunnon mukaan.

Äänestin viime kerralla pitkän harkinnan jälkeen ehdokasta, joka ei päässyt läpi. Se jäi harmittamaan. Kannattaako nyt pyrkiä voittajan kelkkaan?

On totta, että henkilöäänestämiseen on leivottu sisään pieni pettymyksen mahdollisuus, Wass sanoo.

Listavaalissa voi käydä niin, että oma ehdokas ei mene läpi, ja hänelle annettu ääni meneekin listan ääniharavalle. Toisaalta: ääniharava voi viedä äänivyöryllään läpi jonkun heikomman äänisaaliin keränneen. Jos ei tiedä, ketä äänestää tietyssä puolueessa, voi aina äänestää varmaa läpimenijää.

Toisaalta voi myös ajatella, että jos on samasta puolueesta valittavana varma läpimenijä ja haastaja, yksittäiset äänet auttavat suhteessa enemmän haastajaa parantamaan asemiaan omassa puolueessaan, Kestilä-Kekkonen sanoo.

– Siten äänestämällä voi vaikuttaa myös siihen, millaisia tehtäviä ehdokas puolueessa saa ja sitä kautta millaista politiikkaa puolue ajaa. Ehdokkaan ajatukset tulevat paremmin puolueessa kuulluksi.

” Kannattaa tutkia ehdokkaan arvoja ja vastaavatko ne omia.

Ehdokas, jota aion äänestää, vaikuttaa fiksulta. Emme ole kaikista asiakysymyksistä samaa mieltä. Voinko äänestää häntä silti?

Jokaisella vaalikaudella tulee varmasti esiin kysymyksiä, joista ei vielä ole tietoa tai valmista kantaa. Silloin ehdokkaan arvomaailma toimii jonkinlaisena ennustuksena tai oikopolkuna sille, miten hän näissä tilanteissa toimii päätöksentekijänä, Kestilä-Kekkonen sanoo.

– Jos asiakysymykset, joista on ehdokkaan kanssa erimielinen, eivät ole itselle kynnyskysymyksiä, kannattaa tutkia ennemmin ehdokkaan arvoja ja katsoa, vastaavatko ne omia, Kestilä-Kekkonen sanoo.

Puolueet lupaavat kaikki samaa

Aluevaaleissa puhuttiin bensan hinnasta, joka ei aluevaaleihin kuulu. Viime eduskuntavaalien alla eräs ehdokas jakoi esitteitä kouluruoasta, josta taas päätetään kuntatasolla. Miksi puolueet sekoittavat asioita?

Tämä turhauttaa joskus myös politiikan tutkijaa, myöntää Kestilä-Kekkonen.

– Medialla ja puolueilla on paljon vastuuta siitä, että he puhuvat asioista, joista kussakin vaalissa valitut päättävät. Olen samaa mieltä siitä, ettei kouluruoasta tulisi jauhaa eduskuntavaaleissa. Toki esimerkiksi kasvisruokapäivän järjestäminen tai järjestämättä jättäminen on puolueille ideologinen kysymys, ja omaa arvomaailmaa halutaan tuoda sitä kautta esiin.

Lupauksia jaellaan sinne tänne, mutta mitä eroa puolueilla oikeasti on?

Aiemmin Suomessa korostettiin konsensuspolitiikkaa, jolloin puolueet pyrkivät pitämään yhteistyökanavat mahdollisimman pitkälle auki, Wass kertoo. Nyt puolueiden erot ovat oikeastaan korostuneet. Tutkimusten mukaan Suomessa on liikuttu kohti blokkipolitiikkaa, jossa äänestäjät tekevät useimmiten valinnan joko vasemmiston, vihreiden ja sosialidemokraattien välillä tai toisaalta kokoomuksen, keskustan ja perussuomalaisten välillä.

Puolueet myös muuttuvat. Esimerkiksi vihreät ovat liikkuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana vasemmalle, Kestilä-Kekkonen sanoo. Vihreät ja kokoomus keräävät kannatusta suurissa kaupungeissa, mutta ne eroavat toisistaan paitsi talouspolitiikassaan myös ympäristökysymyksissä.

– Talouspoliittisesti vihreät ovat vasemmalle kallellaan, mutta heidän kannattajansa ovat näissä kysymyksissä lähempänä sosiaalidemokraatteja kuin vasemmistoliittoa, Kestilä-Kekkonen sanoo.

– Vähemmistöjen oikeuksia koskevissa kysymyksissä vihreät ja vasemmisto taas ovat kannattajakunniltaan toistensa kaltaisia eli hyvin arvoliberaaleja.

Kokoomus puolestaan on talouspoliittisesti selvästi oikeistolainen, mutta sen kannattajakunta jakaantuu melko tasaisesti arvoliberaaleihin ja arvokonservatiiveihin. Perussuomalaisten äänestäjäkunta on puolestaan selvästi arvokonservatiivista, joten näissä kysymyksissä voi puolueiden välillä löytyä yhtymäkohtia, Kestilä-Kekkonen kertoo.

” Talouden rinnalle on tullut muita kysymyksiä, jotka jakavat äänestäjiä.

Talous jakaa puolueita yhä

Onko Suomessa enää varsinaisesti oikeistoa ja vasemmistoa?

Talouskysymykset jakavat puolueita yhä, mutta talouspoliittinen jako ei ole enää yhtä jyrkkä kuin joskus aiemmin, sanoo Elina Kestilä-Kekkonen. Sama äänestäjä voi kannattaa vasemmiston tapaan laajempia julkisia palveluja ja sosioekonomista tasa-arvoa sekä oikeiston tapaan alhaisempaa verotusta ja yrittäjävetoista taloutta.

– Sen sijaan talouden rinnalle on tullut muita kysymyksiä, jotka jakavat äänestäjiä. Näistä perinteisiä ovat aluepolitiikka ja ruotsin kielen asema, mutta rinnalle ovat nousseet myös Euroopan integraatioon ja globalisaatioon liittyvät kysymykset.

Miksi kaikki puolueet sanovat, että ensi hallituskaudella pitää tehdä leikkauksia?

Suomessa äänestäjät perinteisesti arvostavat tiukkaa taloudenpitoa. Mutta jos kysytään esimerkiksi, miten taloutta tulisi sopeuttaa tai voisiko leikkausten rinnalla nostaa myös veroja, niin puolueiden ideologiset erot alkavat piirtyä eri tavalla esiin, Wass sanoo.

Näissä vaaleissa on puhuttu taas erityisesti taloudesta: verotuksesta, valtionvelan kasvusta ja sote-alueiden rahoituksen turvaamisesta.

Talouspolitiikan suhteen kokoomus, perussuomalaiset, ruotsalainen kansanpuolue ja jossain määrin keskusta ja kristillisdemokraatit eroavat selvästi sosialidemokraateista, vasemmistosta ja vihreistä, Kestilä-Kekkonen sanoo.

Onko mitään järkeä äänestää pienpuolueita, jos vaalikamppailu käytännössä käydään muutaman ison puolueen kesken?

Joskus pieniin puolueisiin suhtaudutaan vähän vähätellen. Niistä on kuitenkin noussut myös varteenotettavia eduskuntapuolueita, Wass muistuttaa. Tästä ovat esimerkkinä perussuomalaiset ja vihreät.

– Pienpuolueissa on eräänlaista politiikan yrittäjyyttä ja ne voivat täyttää tyhjän kolon ideologisella kartalla pitämällä esillä teemoja tai näkökulmia, joita isot puolueet eivät tarjoa, Wass sanoo.

Pienet puolueet, kuten feministinen puolue, eläinoikeuspuolue tai piraattipuolue, ajavat usein vain muutamia itselleen tärkeitä asiakysymyksiä. Siksi tuen osoituksena näille kysymyksille voi puoluetta äänestää, ja niiden ajamat asiat voivat myös päätyä isompien puolueiden agendalle.

Pienemmät eduskuntapuolueet taas voivat saavuttaa vaa’ankieliaseman hallitusta muodostettaessa. Silloin niillä voi olla todellista kokoaan suurempi vaikutus.

Entä ehdokkaan valinta?

Olenko huono feministi, jos äänestän miesehdokasta?

Ajatus kumpuaa siitä, että naiset voivat parhaiten ajaa naisten etuja, koska heidän kokemuksensa yksityiselämässä ja työmarkkinoilla eroavat miesten vastaavista, sanoo Kestilä-Kekkonen.

Kuitenkin, vaikka naisedustaja haluaisikin ajaa naisten asiaa, keinot voivat vaihdella riippuen puoluetaustasta, iästä ja esimerkiksi taloudellisesta asemasta.

– Naisedustaja ei välttämättä koe sukupuolta omaksi viiteryhmäkseen, vaan muut asiakysymykset ovat hänelle tärkeämpiä.

Sama koskee myös vähemmistöjä. Toisaalta edustuksen kannalta on pidetty ihannetilana, että päätöksentekijöiksi valittaisiin eri väestöryhmistä edustajia samassa suhteessa kuin heitä on väestössä äänioikeutetuissa, Wass kertoo.

– Jos omaan arvomaailmaan kuuluu, että pitää yhdenvertaisuutta itselleen tärkeänä arvona, voi silloin olla järkevää äänestää aliedustettuja vähemmistöjä, vaikka ei itse kuuluisi niihin.

Asun pienellä paikkakunnalla. Kannattaisiko keskittyä saamaan edes yksi ”oman kylän” ehdokas läpi, puolueesta riippumatta?

Oman alueen etujen mukaan äänestäminen on tärkeämpää kuntavaaleissa. Eduskuntavaaleissa kansanedustajat edustavat koko vaalipiiriä, Kestilä-Kekkonen muistuttaa.

Joissakin Suomen vaalipiireissä on ylipäätään vaikea saada ehdokkaita läpi niin sanotun piilevän äänikynnyksen takia: jotta puolue saisi edes yhden ehdokkaan läpi, sen on saatava koko vaalipiirin äänipotista tietty osuus. Esimerkiksi vihreiden kansanedustajaehdokas Riikka Karppinen Lapin vaalipiirissä ei tästä tullut viime vaaleissa valituksi, vaikka sai lähes 8 000 ääntä.

– Ehdokas tarvitsee kannatusta koko vaalipiiristä. Siksi ehdokas ei voi kovin suppeasti ajaa vain oman paikkakunnan asiaa, Kestilä-Kekkonen sanoo.

Wass muistuttaa kuitenkin, että suhtautuminen alueelliseen tasa-arvoon on suomalaisessa politiikassa tärkeä jakolinja. Puolueen ja ehdokkaan aluepoliittisten linjausten selvittäminen onkin mielekästä, jos se vaikuttaa oman paikkakunnan kehitykseen.

Ilta-Sanomien vaalikone löytyy osoitteesta is.fi/vaalikone.