Anna, 35, sanoi alttarilla tahdon, vaikka halusi oikeasti kieltäytyä – 12 suomalaista kertoo, mitä teki, kun ei osannut sanoa ei

Lare teki 26 000 euron autokaupat vasten tahtoaan. Suvi otti tatuoinnin, josta ei pitänyt. 12 suomalaista kertoo, mitä he ovat päätyneet tekemään, koska eivät yksinkertaisesti kehdanneet kieltäytyä.

Kehtaisitko sanoa ei, jos tajuaisit vasta alttarilla, ettet haluakaan naimisiin? Me Naisten kyselyyn vastannut Anna, 35, ei kehdannut. Kuvituskuva.

”Kiitos, mutta ei kiitos.” Siinä lause, jonka sanominen voi olla yllättävän vaikeaa.

Kieltäytyminen voi tuntua vaikealta etenkin silloin, jos on luonteeltaan kiltti ja kohtelias. Se käy ilmi Me Naisten kyselystä.

Mitä kaikkea suomalaiset ovat päätyneet tekemään, koska eivät ole osanneet kieltäytyä? Poimimme kyselyyn saapuneiden vastausten joukosta 12 tarinaa.

26 000 euron vahinko-ostos

Lare, 32, lähti kauppaan hankkimaan pyykkitelinettä rikkinäisen tilalle, mutta päätyikin ostamaan 26 000 euron auton.

– Hetken mielijohteesta menin matkan varrella autokauppaan, koska siellä oli kaksi mallia, joiden sisätiloja olisin mielelläni vertaillut. Myyjä usutti minut puoliväkisin koeajolle kalliimman kanssa.

” Saatan varsinkin säälistä tehdä typeriä ostoksia.

Lare kiemurteli tilanteesta lupaamalla soittaa myyjälle saman päivän aikana. Hän teki niin ja ilmoitti, ettei ole kiinnostunut. Silloin myyjä kehotti, että Lare kävisi silti näyttämässä autoa, josta oli aikeissa luopua.

– En vain kehdannut olla menemättä. Ja koska en saanut riittävän selvästi sanottua ei, myyjä vain jatkoi maanitteluaan. Lopulta myöhästyin toisesta sovitusta tapaamisesta tunnin ja ostin mokoman auton.

– Saatan varsinkin säälistä tehdä typeriä ostoksia. Järkevintä olisi tiedostaa vastaavat ansat ja pysytellä kaukana niistä, Lare pohtii.

”Ostin opiskelijana tietokirjasarjan, joka maksoi 1 500 markkaa osamaksulla. Kertaakaan en lukenut. Säilytin muutosta muuttoon 20 vuoden ajan kunnes heitin kirjat roskiin.” Mertsi, 48

”Ostin ruokakaupasta monitoimipartakoneen esittelijältä. Kummallisinta tässä on se, että minulla ei ollut miestä. Myyjä piti pitkän esittelyn, enkä tohtinut kieltäytyä. Naurettiin kavereiden kanssa, että pitää löytää mies partakoneelle.” Linnea, 53

”Ostin alle kuukauden sisällä päälle 20 000 euron auton koeajamatta ja 4 000 euron sohvat. En kehdannut lähteä kummastakaan liikkeestä tyhjin käsin, kun en halunnut pahoittaa myyjien mieltä. Tuli perheriita, sillä meillä ei juurikaan ole rahaa ylimääräiseen.” Riikka, 37

Myös syyllisyyden tunne voi tehdä kieltäytymisestä vaikeaa. Emmi, 32, oli tavaratalon meikkiosastolla ja kokeili huulipunan sävyjä kämmenselkäänsä. Kun hän yritti puhdistaa punat tarjolla olleen meikinpoistoaineen avulla, hän kaatoi vahingossa puolet pullon sisällöstä kartonkisten huulipunapakettien päälle.

– Öljyistä ainetta oli kaikkialla. Hätäännyin ja yritin siivota, mutta lopulta menin nolona kertomaan myyjälle asiasta. Kun siivoamaan ryhtynyt myyjä kysyi, ostanko punan, en voinut sanoa ei. Varmaan 10 huulipunaa meni takiani myyntikelvottomaksi.

Vastentahtoisesti kihloihin ja naimisiin

Useampi kyselyyn vastannut kertoo päätyneensä miellyttämisen halun vuoksi ikäviin tilanteisiin ihmissuhteissaan.

Osa vastaajista kertoo suostuneensa kosintaan tietäen, ettei halua kumppanin kanssa naimisiin. Jaanan, 55, miesystävä kosi häntä juhannuksena yhteisten tuttavien edessä.

– En todellakaan aikonut naimisiin hänen kanssaan, mutta vastasin myöntävästi, koska en kehdannut kieltäytyä kaikkien edessä. Erosimme samana vuonna.

Myös Marja suostui kosintaan, vaikka ei oikeasti halunnut:

”Suostuin kosintaan, vaikka tiesin että kihlautuminen oli aivan liian aikaista. Olen edelleen samassa huonossa parisuhteessa, koska pettymyksen tuottaminen on minulle erittäin vaikeaa. Ennemmin kärsin itse.” Marja, 45

Jotkut ovat päätyneet jopa alttarille asti. Kun Riitta, nyt 62, tuli yllättäen raskaaksi ja kertoi asiasta avopuolisolleen, mies ilmoitti saman tien koko suvulle naimisiin menosta.

– Suhteemme oli ollut myrskyisä, enkä ollut varma, halusinko olla hänen kanssaan. En kuitenkaan sekavassa olotilassa raaskinut kieltää ja tuottaa pettymystä kenellekään.

Riitta keskittyi sopeutumaan ajatukseen tulevasta äitiydestä. Elettiin lama-aikaa, hän oli työtön eikä nähnyt muita vaihtoehtoja kuin naimisiinmeno.

– Vielä polttareissa mielessä tykytti, teinkö oikein. Häissä hymyilin ja oli niin hauskat juhlat, että vielä vuosikymmenien jälkeen tutut niitä muistelevat. Meille syntyi toinenkin lapsi. Eroajatukset vain lisääntyivät, mutta en vain luottanut pärjäämiseeni enkä halunnut erota tutusta elämänpiiristä ja läheisistä.

Lopulta Riitta ja hänen puolisonsa erosivat 19 vuoden liiton jälkeen.

Myös Anna sanoi tahdon, koska ei kehdannut kieltäytyä:

”Luulin haluavani naimisiin, mutta alttarilla tajusin, etten haluakaan. Silti sanoin tahdon, kun en kehdannut vieraiden kuullen sanoa ei. Ajattelin tuottavani häpeää itselleni ja puolisolleni. Erosimme riitaisina parin vuoden kuluttua. Opin, että itseä täytyy kuunnella. Ei pidä tehdä asioita, koska niin ”kuuluu” tehdä.” Anna, 35

Tatuointeja ja lihaa vegaanille

Tatuointi on ikuinen, ja moni on siksi tarkka siitä, millaisen kuvan haluaa iholleen. Miellyttämiseen taipuvainen saattaa kuitenkin päätyä ottamaan tatuoinnin, jota ei halunnut.

”Poikaystäväni halusi suunnitella minulle tatuoinnin. Siitä tulikin puolen selän kokoinen. Kun näin luonnoksen, nieleskelin pettyneenä, sillä kuva oli mielestäni kamala. En halunnut kritisoida tai pahoittaa kumppanini mieltä, koska hän oli siitä niin ylpeä. Ainoa hyvä puoli on se, että en itse näe kuvaa. Tatuoinnin peittäminen olisi haastavaa koon ja sen mustan värin takia.” Kata, 35

”Otin tatuoinnin josta en pitänyt. Ajattelin olevani vaivaksi ja pikkumainen, jos pyydän tatuoijaa tekemään luonnokseen muutoksia tai ihan uuden. Joka kerta kuvan nähdessäni ärsyynnyn hieman, kun muistan oman saamattomuuteni ja arkuuteni.” Suvi, 29

Liika kiltteys voi viedä hankaliin tilanteisiin myös kyläilytilanteissa, esimerkiksi silloin, jos tarjolla on ruokaa, jota ei oikeasti haluaisi syödä.

– Syön kotona täysin vegaanisesti, ja asia on minulle tärkeä. Perheen, suvun ja appivanhempien luona en kuitenkaan hiisku asiasta, vaan syön hampaat irvessä mitä tarjotaan, kertoo Milla, 39.

Milla kertoo välttelevänsä tämän vuoksi vierailuja läheistensä luona. Hän ei halua kertoa perheelleen olevansa vegaani.

– En halua perustella sen syitä, tulisi vain riitaa ja kinaa. Minulle on opetettu, että ei saa olla nirso tai hankala ja on kohteliasta syödä, mitä tarjolla on. En halua olla vaivaksi.