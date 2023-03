Löysimme kaupungilta 4 suomalaista, jotka poikkesivat selvästi muista – he tekivät aivoilleen palveluksen, jollaista harva nykyään tekee

Osaammeko enää lepuuttaa aivojamme? Etsimme kaupungilta ihmisiä, jotka eivät räplää kännykkäänsä. Sellaisiakin löytyi!

Lumi leijailee hiljalleen suurina hiutaleina korkeuksista, mutta bussipysäkillä kukaan ei katsele ylöspäin. Kaikki tuijottavat kumarassa puhelimiaan.

Hetkinen — seisooko tuolla nainen ilman sovelluksia? Ei sentään: hänen hiustensa välistä pilkottavat nappikuulokkeet.

On tiistai-iltapäivä Helsingin Hakaniementorin laidalla. Bussia odottaessa on sopivasti aikaa selata muutama kissameemi tai lukea uutisia.

Huterasti muistan ajan, jolloin me kaikki, minä ja nämä tuntemattomat, odottelimme tekemättä mitään. Päivät, jolloin bussissa katseltiin ohikiitäviä maisemia ja syvennyttiin omiin ajatuksiin.

Nyt availemme puhelimiamme lähes refleksinomaisesti. Tyhjät hetket tuntuvat tylsiltä, joten täytämme ne älypuhelimen selailulla, jotta saisimme tekemistä.

Mitä tapahtui luppoajalle?

Pia, 54, ei ota metrossa puhelinta esiin. ”Tämä on oma rentoutumishetkeni. Hengitän ja olen, katselen ihmisiä. Kun kaikki näpyttelevät kännyköitä, ihmisiä voi seurata aika pitkään ilman, että he huomaavat.”

Luppoaika oli kauhistus

Alkujaan luppoaikaa oli Suomessa poroilla. Se oli aikaa, jolloin niiden oli pakko syödä naavaa muistuttavaa luppoa, eräänlaista hätäravintoa.

Myös ihmisillä sana luppoaika kietoutui vatsan täyttämiseen. Kotimaisten kielten keskuksen Kirsti Aapala kirjoittaa, että esimerkiksi viime vuosisadan alusta on tieto, kuinka luppoaikana piti ”jouten taloissa makailla”. Luppoaikana ei voinut tehdä mitään hyödyllistä, joten siihen liittyi huolta ja ruokapulaa.

Kun elintaso Suomessa nousi, luppoaika alkoi saada myös myönteisiä merkityksiä. Uurastuksen jälkeen sai heittää penkille pitkäkseen. Luppoajasta tuli aikaa, jolloin ei ole velvollisuuksia tai tekemistä, vaan voi olla tekemättä yhtään mitään.

Pian näitä taukoja alettiin täyttää viihdykkeillä, kuten radion kuuntelulla ja television katselulla.

Nyt puhelin kaivetaan käteen, vaikka joutilas hetki kestäisi vain muutaman minuutin.

Miksi?

– Jos puhelin on kädessä kaikilla muillakin, otamme sen esiin, vaikka sillä hetkellä siihen ei olisi tarvetta, sanoo sosiaalisen median tutkija Suvi Uski.

Tämä johtuu siitä, että puhelimen selaaminen on tässä ajassa sosiaalisesti hyväksyttyä ja sovellusten sormeileminen koko ajan yleisempää.

– Melkein automaatio, Uski jatkaa.

Puhelin on kuitenkin muutakin kuin viihdyttäjä. Yhä useamman työ tapahtuu ruudulla. Kun puhelimen avaa, ei aina tiedä, päätyykö hupivideon katselun sijaan lukemaan työsähköposteja kuin varkain. Silloin kuviteltu luppoaika muuttuukin äkkiä työajaksi.

Suvi Uskin mukaan laitteiden käyttö on tuplaantunut monella korona-ajan myötä.

– Reilu kymmenen vuotta sitten suositeltiin, että ruutua katsottaisiin enintään kaksi tuntia päivässä. Nykyään suositellaan, että olisimme edes kaksi tuntia päivässä ilman.

Annelilla, 35, on luppoaikaa vähänlaisesti. ”Nyt olen ilman lapsia kaupungilla ja odotan ystävää. Aloin laittaa kaverille viestejä, koska haluan käyttää ajan hyödyksi.”

Koulutamme algoritmeja

On toinenkin syy sille, miksi bussipysäkeillä tuijotellaan laitteita. Somealustat, uutiskanavat ja pelit koukuttavat ja osaavat varastaa huomion.

– Kun lopulta sammutat Instagramin, tulee hetken päästä muistutus, että käy vielä vilkaisemassa, Suvi Uski sanoo.

– Etenkin TikTok on aggressiivisen koukuttava. Siellä pyörivät sisällöt ovat erittäin räväköitä, kompakteja ja toiminnallisia.

Puhelimen äärellä ärsyynnytään, hämmästytään ja nauretaan, ja jokaisen sekunnin jälkeen algoritmit ovat aiempaa paremmin perillä siitä, mikä toimii.

– Yksilön on aika mahdotonta taistella sitä vetovoimaa vastaan. Kun sitten väsyneenä ja kaikkensa antaneena odottaa bussia kotiin, ei välttämättä ole tahdonvoimaa olla avaamatta puhelinta. Alustat ovat niin mukaansatempaavia, että ne vievät meitä 6–0.

Kun aivot tarvitsevat tauon, haluamme tehdä nopeasti jotakin ihan päinvastaista kuin sitä, mitä olimme aiemmin tekemässä, kertoo aivotutkija Minna Huotilainen.

Nykyään yhä useamman päivät täyttyvät uuden tiedon omaksumisesta, kohtaamisista ja asiantuntijatöistä. Töiden jälkeen aivot halutaan nollata. Vähän samaan tapaan kuin ihminen, joka on kaivanut koko päivän ojaa, haluaa kotiin päästessään rysähtää makuulle. Sohva ja puhelin ovat houkuttelevia, nopeita palkintoja.

– Vaikka itse asiassa päivän ojankaivuun jälkeen tarvitsisi venyttelyä, Huotilainen sanoo.

– Ja henkisellä puolella on sama juttu. Jos on istunut päivän koneella, kävely rannalla tai metsässä tekisi hyvää, mutta sinne lähteminen voi viedä vartin. Somen saa sen sijaan auki sekunneissa.

Jerry, 25, käyttää kuulokkeita aina, kun viettää yksin aikaa kaupungilla.”On kiva olla omassa kuplassa. Nyt kuuntelen podcastia. Jos olen luonnossa, en käytä kuulokkeita. Silloin mietin esimerkiksi tulevaisuutta.”

Aivot tarvitsevat aikaa

Jos aivoilta kysyttäisiin, kannattaako luppoajalla selata Facebookia vai katsella kadulle, valinta olisi helppo. Katu voittaa.

– Aivot tarvitsevat jotakin sellaista, missä reagoinnin vaativuus on nolla, aivotutkija Minna Huotilainen sanoo.

Mitä enemmän somesisältö on suunnattu juuri itselle, sitä vaativampaa se on aivoille. Alustoja selatessa tällaista sisältöä tulee vastaan paljon ja niin nopeasti, että sitä ei ehdi käsitellä. Siksi on yleistä, että parin tunnin puhelimen selailun jälkeen ei välttämättä muista oikein mitään siitä, mitä juuri on nähnyt.

Tuija, 62, on istunut monta tuntia kokouksissa, ja nyt on hänen nollaushetkensä. ”Junantuloon on aikaa vielä 20 minuuttia. En käytä puhelinta, sillä siinä on meneillään ohjelmistopäivitys. Muuten lukisin iltapäivälehtiä tai selaisin Facebookia ja Instagramia.”

Kun puhelimen sijaan katsoo seinää tai katua, aivot viettävät todellista luppohetkeä.

— Ei tarvitse prosessoida, mitä mieltä on siitä, että tuolla kulkee tyyppi, jolla on keltainen sadetakki. Ainakaan kukaan ei tule sitä sinulta kysymään, Huotilainen sanoo.

– Tietoinen mieli ei tee yhtään mitään. Se voi kuulostaa erikoiselta, mutta aivojen kannalta tämä on nimenomaan perustilanne, joka on kestänyt tuhansia vuosia.

Aivojen muotoutumisen kannalta ei ole kovin pitkä aika esimerkiksi siitä, kun musiikkia on voinut kuulla lähinnä silloin, kun ihmiset lauloivat tai soittivat. Vaikka olemme pyrkineet täyttämään tyhjät hetket, olemme myös tottuneet siihen, että uutta ja herättelevää tapahtuu vain harvoin.

– Kun 1950-luvun Suomessa piti kulkea pitkiä matkoja jalan tai hevoskyydillä, päivä saattoi olla fyysisesti rankka, mutta mieli sai kulkea vapaana. Oli aikaa prosessoida elämän isoja kysymyksiä ja omia päätöksiä. Pitäisikö muuttaa toiseen kaupunkiin, haluanko tätä elämältäni?

Vaikka elämä saattoi olla ennen fyysisesti rankempaa, aivoilla oli luppoaikaa ruhtinaallisesti. Saimme oivalluksia, jotka tuntuivat vain pulpahtavan mieleen. Järjestelimme tietoa ja talletimme muistoja.

Juulia, 21, odottaa bussia. ”Kännykkä on helppo vetää esiin, se on melkein automaattista. Kerran akku oli loppu. Mietin päivän tapahtumia, kuuntelin itseäni ja katselin ihmisiä. Aika menikin nopeasti.”

Aivoissa sama meno jatkuu edelleen: suuret päätökset ja esimerkiksi luovuus tapahtuvat osin tietoisuuden ulkopuolella. Tästä syystä ratkaisut löytyvät luppoajan jälkeen kuin itsestään.

Tietoinenkin tiedonkäsittely hyötyy joutilaisuudesta. Esimerkiksi keskittymiskyky ja kyky ennakoida paranevat. Myös uni paranee, jos hermoston rauhoittaa viettämällä luppoaikaa parin tunnin ajan ennen nukkumaanmenoa. Lisäksi joutilas aika saa huomaamaan tiedonkäsittelyn alimmalla tasolla olevat ongelmat, kuten autonomisen hermoston stressin.

Tylsyyden sietäminen on kuitenkin aina ollut ihmisille ongelma.

– Voi olla pelottavaa olla yksin omien ajatusten kanssa, Minna Huotilainen myöntää.

– Traumaattiset kokemukset tekevät siitä vielä vaikeampaa. Aiemmin omia ajatuksia on paettu etenkin fyysiseen toimintaan. Sotien jälkeen Suomessa hakattiin paljon halkoja.

Sijaistoimintona some on helppo, helpompi kuin halot.

– Omat ajatukset voivat olla niin karseita, että tuntuu, ettei niiden kanssa pysty olemaan, sanoo myös Suvi Uski.

Siitä huolimatta luppohetkiä ei kannattaisi täyttää puhelimella kokonaan. Välillä pitäisi pystyä kuuntelemaan omaa sisäistä puhetta ja olla itsen kanssa kahdestaan.

– Alustojen koukuttavat ominaisuudet pilaavat pitkällä jänteellä ihmisten aivot ja mielenterveyden. Mutta kun antaa aikaa omille ajatuksille, huomaa, että päässä pyörivät asiat ovat itse asiassa tärkeitä, käsiteltäviä juttuja. Jos rajoittaa somen käyttöä, pystyy vähitellen taas olemaan omien ajatusten kanssa ja kuuntelemaan kehon viestejä, Uski sanoo.

Pirjo, 75, ajattelee kaupungilla omiaan. ”Salaisia ajatuksia, ei niistä kaikille kerrota! En ole tottunut räpläämään puhelinta kuten nykynuoriso.”

Valitse itse

Tuntuu rajulta ajatella, että some pilaisi elämän. Luppohetkellä siihen uppoutuminen voi olla hauskaa ja sosiaalista. Puhelimella saa yhteyden kavereihin, voi rentoutua Youtubessa tai jakaa uutisia, jotka ansaitsevat huomiota.

Pienestä töiden jälkeisestä piristyshetkestä puhelimella tuskin onkaan haittaa.

– Mutta jos kaksi tuntia myöhemmin huomaa, että on ollut koko ajan puhelimella, ollaan siellä kielteisellä puolella, Minna Huotilainen sanoo.

Me Naisten katugallupissa moni kertoikin, että katsoo puhelinta enemmän kuin oikeastaan haluaisi. Sen vilkuilusta on tullut tapa.

Jos haluaa muuttaa totuttuja tapoja, muutoksen on hyvä olla niin pieni, että sen pystyy pitämään. Vaikka sellainen, ettei enää selaa puhelinta ennen nukkumaanmenoa.

— Kaksi ensimmäistä viikkoa ovat tärkeimmät. Sitten pystyy arvioimaan, onko muutos myönteinen itselle vai haluaako palata vanhaan tapaan, Huotilainen kertoo.

Diego, 34, viettää luppoaikaa Helsingin keskustakirjasto Oodissa tyttärensä Emman kanssa. ”On enemmän sääntö kuin poikkeus, että selaan Facebookia tai Whatsappia esimerkiksi junassa. Nyt en selaa somea, koska huomioni on lapsessa.”

Ratkaisevaa on kontrolli: se, ettei ajaudu virrasta toiseen, vaan päättää itse etukäteen, mitä luppoajalla tekee.

Jos päätyy puhelimeen, kannattaa valita tietoisesti, mitä sovellusta käyttää ja kuinka kauan. Aivojen kannalta silläkin on nimittäin väliä. Huotilaisen mukaan paras vaihtoehto on musiikin, äänikirjan tai podcastin kuunteleminen.

Etenkin musiikin tietoinen kuunteleminen kannattaa. Sillä Huotilainen tarkoittaa, että ennen kuuntelemista miettisi, mitä haluaa kuunnella ja mitä tarkoitusta varten. Kuljettaako esimerkiksi jokin tietty biisi työstä vapaalle? Millaiselta se tuntuu?

— Kuunnellessa voi huokaista ja vaikka pyöritellä olkapäitä. Tässä minulla on hetki aikaa ihan itseäni varten, tämä on minun kehoni ja minun kaupunkini.