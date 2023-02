Kuninkaallisilla skandaaleilla on pitkät perinteet, mutta Harry ja Meghan aikovat ilmeisesti kaataa aiemmat ennätykset ainakin avoimuuskisassa. Mikä heitä ajaa?

Maaliskuu 2020, Lontoo, Heathrown lentokenttä:

”Olemme juuri päättäneet viimeiset kaksi viikkoa viimeisestä ponnistuksestamme kuninkaallisten velvollisuuksien parissa.”

Vakavanoloinen prinssi Harry puhuu kameralle. Sitten leikataan Meghaniin, joka näyttäisi kuvaavan puhelimella itseään.

”Nytkö videopäiväkirja alkaa”, Meghan kysyy kameralta naurahtaen.

”Olemme puhuneet siitä paljon ja tiedämme, että ideassa on järkeä pidemmän päälle”, Meghan jatkaa mietteliäänä.

Harryn ja Meghanin ystävä oli ehdottanut, että pari voisi videoida ajatuksiaan siitä, millaista on irtautua Britannian kuninkaallisesta perheestä. Niin he tekivät, ja nyt ajatelmia voi katsella Netflixin kuusiosaisessa dokumenttisarjassa.

” Meghan ja Harry ovat pudonneet brittikuninkaallisten suosiohierarkian pohjalle.

Harryn ja Meghanin tarinassa oli ennen kevättä 2020 nähty neljä vaiherikasta vuotta. Aluksi kansalaiset ihastuivat raikkaaseen ja sanavalmiiseen Meghaniin. Häiden alla suosio alkoi laskea: brittimedian otsikot kirkuivat Meghanin käyttäytyvän huonosti sekä työntekijöitään että kuninkaallista perhettä kohtaan. Yleisöä ärsytti myös se, että Harry ja Meghan tekivät asioita eri tavalla kuin ennen. Archie-vauvaa ei esitelty medialle perinteiseen tapaan synnytyssairaalan portailla, vaan Harry ilmoitti ”baby Sussexin” syntymästä yksin kameralle Windsorin linnan tiluksilla.

Nykyään Meghan ja Harry ovat kyselytutkimuksen mukaan pudonneet brittikuninkaallisten suosiohierarkian pohjalle. Epäsuositumpi on ainoastaan seksiskandaaleissa ryvettynyt prinssi Andrew.

Vuonna 2020 alkanut Meghanin ja Harryn perheen muuttoretki vei Britanniasta Kanadan kautta Meghanin synnyinseuduille Kaliforniaan. Pariskunnalla on Archien lisäksi myös vuoden ikäinen tytär Lilibeth.

” Parin on nyt tienattava omat rahansa.

Koko ikänsä kuninkaallisista etuuksista nauttineelle Harrylle viimeaikaiset muutokset ovat isoja. Sen lisäksi, että Harry perheineen menetti tittelinsä ”hänen kuninkaallisena korkeutenaan”, myös rahahanat menivät kiinni. Aiemmin Harryn isä, toukokuussa virallisesti kuninkaaksi kruunattava Charles, on maksanut kuopuksensa ja tämän perheen elämisen sekä vartioinnin. Nyt Harry ja Meghan ovat omillaan, ja heidän on tienattava omat rahansa kuten kenen tahansa tavallisen tallaajan.

Kuninkaallisista perheistä on tehty pesäeroja aiemminkin, mutta Harryn ja Meghanin tapauksesta tuntuvat puhuvan nyt kaikki. Ennen näkemättömillä kierroksilla on ainakin julkisten ulostulojen määrä. Pariskunta kertoo vapaaehtoisesti medialle yksityisiä asioitaan. Miksi ihmeessä?

Harry Vihainen

”En usko, että meillä voi ikinä olla rauha perheemme kanssa ilman, että totuus on ulkona”, sanoi Harry Good Morning America -aamuohjelmassa tammikuussa 2023.

Harry ja Meghan ovat viime kuukausina toistelleet yhtä tarinaa: sitä, miten elämä kuninkaallisen perheen jäseninä kävi niin sietämättömäksi, että heidän oli vain pakko lähteä. Totuus, jonka pariskunta haluaa asiasta kertoa, tuntuu liittyvän hovin jäsenten käytökseen sekä hovin ja median yhteispeliin, jota Harryn mukaan pelataan likaisesti.

Tietokirjailija Satu Jaatinen on seurannut eri maiden kuninkaallisten perheiden elämää vuosia. Hänen mukaansa Harryn ja Meghanin maisemanvaihdoksessa ei ole sinällään mitään tavatonta, mutta sen sijaan ennen näkemätöntä on tapa, jolla pari julkisuudessa käyttäytyy.

” Harryn viha on näkyvää.

– Uutta on se, että Harryn viha mediaa ja jopa kuningasperhettä kohtaan on näkyvää – kyllähän Dianakin teki omia ulostulojaan ja puhui niissä vaikeuksistaan avoimesti, mutta vihan sijaan hän suhtautui menneeseen enemmänkin huokaillen, Jaatinen sanoo.

Jaatisen mielestä Harry seuraakin mediasuhteissaan vuonna 1997 kuolleen äitinsä Dianan jalanjälkiä.

Moni on verrannut Harryn ja Meghanin vuoden 2021 Oprah Winfreylle antamaa televisiohaastattelua Dianan legendaariseen haastatteluun BBC:n Panorama-ohjelmassa. Vuonna 1995 julkaistussa, vajaan tunnin mittaisessa haastattelussa Diana muun muassa kertoi avoimesti aviomiehensä prinssi Charlesin suhteesta Camillaan sekä tunnusti olleensa itsekin uskoton. Diana kertoi myös kaivanneensa apua mielenterveysongelmiinsa, mutta hänen mukaansa hovi oli vain päättänyt eristää hänet. Meghan kertoi Oprahille samanlaista tarinaa.

” Tuntuu, että mikään määrä pahoittelua ei riitä, sanoo Satu Jaatinen.

Diana sai vuoden 1995 haastattelun jälkeen brittiläisten sympatiat puolelleen. Mutta kun Harry ja Meghan puhuivat, se ärsytti monia prinssin entisessä kotimaassa.

– Harryltä puuttuu se empatia, joka Dianalla oli. Harry ei kehu moniakaan ihmisiä ja tuntuu, että hän on ikään kuin vihainen vähän kaikille. Pari haluaa julkista anteeksipyyntöä, mutta samalla tuntuu, että mikään määrä pahoittelua ei riitä heille, Satu Jaatinen selittää.

Harry myös tietää, että kuningasperhe ei voi antaa takaisin samalla mitalla. Se on kerrottu Harry ja Meghan -dokumentin alkusanoissakin, joiden mukaan hovi kieltäytyi kommentoimasta dokumentissa kerrottuja asioita. Voisiko olla, että Harry käyttää tätä hyväkseen? Ainakin voi olla helpompaa esittää väitteitä tietäen, että kohde ei puolustaudu.

” Harry haluaisi jutella veljensä ja isänsä kanssa ilman pelkoa, että keskustelu vuodetaan medialle.

Jaatisen mukaan Harry ei esiintymisissään tunnu ottavan itse vastuuta ongelmista, vaan sysää vastuun joko hoville tai lehdistölle. Kun Harry vieraili tammikuussa kirjansa tiimoilta yhdysvaltalaisessa 60 minutes -ajankohtaisohjelmassa, hän kertoi toimittaja Anderson Cooperille, että haluaisi jutella veljensä ja isänsä kanssa ilman pelkoa, että keskustelu vuodetaan medialle. Cooper huomautti, että ehkä Charles ja William miettivät samaa: että Harry saattaisi referoida yksityistä keskustelua myöhemmin jossain televisiohaastattelussa.

Harry vastasi tähän – taas kerran – syytöksellä:

”Tämä kaikki alkoi siitä, että he raportoivat päivittäin vaimostani valheita siihen pisteeseen asti, että meidän oli paettava minun kotimaastani.”

Perheriidalla rahoiksi

Voi vaikuttaa erikoiselta, että pari, joka jättää kuninkaalliset tehtävänsä ja muuttaa toiseen maahan ollakseen lehdistöltä rauhassa, päättääkin tehdä dokumenttisarjan, kirjoittaa elämäkertateoksen sekä antaa lukuisia televisiohaastatteluja. Joku voisi väittää, että dokumenttisarja oli alusta alkaen laskelmoitu veto: katsojan silmään nimittäin näyttää siltä, että materiaalia olisi kuvattu alusta asti muuhunkin kuin omaan käyttöön.

Onko se sitten rohkeaa vai narsistista? No, ainakin tarina myy.

” Huhujen mukaan Neflix maksoi dokumentista 100 miljoonaa euroa.

Helsingin yliopiston akatemiatutkija Timo Miettisen mukaan uutta Harryn ja Meghanin toiminnassa on sekin, että pari tekee kovaa tiliä julkisella perheriidalla. Yhdysvaltoihin muutettuaan Harry ja Meghan perustivat Archewell-säätiön, jonka alla toimii muun muassa Netflix-dokumentin tuottanut tuotantoyhtiö. On huhuttu, että Netflix olisi maksanut dokumentista Archewellille 100 miljoonaa dollaria.

– Harry yrittää selkeästi muuttaa rahaksi sen kiinnostuksen, jota kuninkaalliseen perheeseen ja hänen asemaansa liittyy, Miettinen sanoo.

Talouslehti Forbes uutisoi Harryn Varamies-muistelmateoksen tehneen myyntiennätyksiä jo ensimmäisellä ilmestymisviikollaan sekä Harryn kotimaassa että Yhdysvalloissa.

” Harry ei suostu ottamaan vastaan sitä roolia, joka hänelle on annettu.

– Harry haluaa selkeästi kertoa tarinansa omista lähtökohdistaan. Hän ei suostu ottamaan vastaan sitä roolia, joka hänelle on syntymässä annettu, Miettinen sanoo.

Tarina kiehtoo, sillä se rikkoo konservatiivisuuden pyhää ydintä, monarkiaa. Se on Miettisen mukaan myös yksi syy siihen, että Harry ja Meghan myyvät brändinä.

– Elämme yrittäjähenkisessä yhteiskunnassa. Se, että ottaa vallan omiin käsiinsä, saa paljon kannatusta.

Aika on juuri nyt otollinen sille, että tällä kaikella voi oikeasti tehdä rahaa. Se liittyy Miettisen mukaan median murrokseen.

– Nykyinen mediaympäristö mahdollistaa oman mediaimperiumin pystyttämisen ja sen pyörittämisen. Diana tarvitsi luottotoimittajia kertoakseen tarinaansa. Harry ja Meghan voivat sen sijaan palkata dokumentaristeja kertomaan asioista juuri siitä näkökulmasta kuin haluavat.

Satu Jaatinen on samoilla linjoilla. Erityistä on se, että Harrystä on Yhdysvalloissa tullut viime viikkoina keskusteluohjelmien vakiokasvo. Hän on esillä sellaisissa yhteyksissä, joissa kuninkaallisen perheen jäseniä ei yleensä nähdä.

” Onko tässä pari, joka tekee rahan vuoksi mitä vain?

Vielä vähän aikaa sitten prinssi, joka kumoaa viihdeohjelmassa tequila-shotteja ja kertoo parhaaseen katseluaikaan, miten hänen sukukalleutensa paleltuivat Pohjoisnavan vaelluksen yhteydessä (ja kuinka hän yritti hoitaa paleltumaa äitinsä suosikilla, Elizabeth Ardenin kasvovoiteella), olisi kuulostanut vitsiltä. Mutta kyllä vain, Harry teki jo senkin.

Siitä, mikä ennen oli vain tiukasti sisäpiirin tiedossa, on parin mukaan tullut julkista. Satu Jaatinen pohtiikin, mitä katsojat tulevat jatkossa Harryltä ja Meghanilta näkemään.

– Onko meillä tässä pari, joka tekee rahan vuoksi mitä vain? Voisimmeko nähdä Harryn kisaamassa esimerkiksi Selviytyjissä viiden vuoden päästä, Jaatinen pohtii.

Kuin suola ja pippuri <3

Se, mitä Harrylle, Meghanille tai Britannian kuninkaalliselle perheelle tapahtuu, ei vaikuta tavallisen ihmisen elämään juurikaan, ei edes Britanniassa. Monarkian merkitys on vuosikymmenten saatossa kaventunut, ja sen poliittinen rooli on pieni.

Isoin merkitys tulee tapahtumisen viihdearvosta, sanoo Timo Miettinen.

” Monarkia on Britannian yhtenäisyyden symboli.

– Nämä asiat eivät näy kansalaisten palkkakuiteissa vaan kahvitauoilla. Jos monarkia murenisi kokonaan, se olisi huono uutinen ennen kaikkea Britannian yhtenäisyydelle, jonka keskeinen symboli monarkia on, Miettinen tuumaa.

Siihen, että monarkia murenee, on vielä pitkä matka. Mutta tulevaisuudessa brittihovinkin on syytä uudistua, jos se mielii pysyä tärkeänä osana brittiläistä identiteettiä.

– Monarkian kaltaista instituutiota kannattelevat ajatukset saavat yhteiskunnassamme entistä vähemmän kannatusta: että jotkut ihmiset ovat syntymästään asti oikeutettuja tiettyihin asioihin. Mikä on se tapa, jolla monarkia pyrkii uudistamaan rooliaan, Miettinen pohtii.

Entä mitä Harry ja Meghan tarjoilevat meille seuraavaksi?

Ainakin Archewellin toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin – tuotantoyhtiön seuraava projekti on jo myyty Netflixille. Kesällä ilmestyvässä Heart of Invictus -dokumenttisarjassa seurataan urheilijoiden valmistautumista Harryn luotsaamiin moniurheilukisoihin, joissa kilpailevat sotaveteraanit sekä palveluksessa loukkaantuneet sotilaat.

” Meghan kertoi syksyllä, että ei aio palata näyttelijäksi.

Viime kuukausina parin julkisuuskuvasta on huolehtinut Harry. Työnjako näyttäisi olevan selvä: Harry hoitaa live-esiintymiset, Meghan antaa aikakauslehtihaastatteluja perheen kotona, Kalifornian Montecitossa.

Meghan kertoi Variety-lehdelle syyskuussa, että ei aio palata näyttelijäksi. Näyttelijäntyön sijaan Meghan juontaa suoratoistopalvelu Spotifyssä ilmestyvää feminististä podcast-sarjaa Archetypes, jonka jaksoissa hän purkaa yhteiskunnan naisille asettamia rooleja tunnettujen vieraiden kanssa. Podcastissa ovat jo vierailleet Mariah Carey, Paris Hilton sekä Meghanin hyvä ystävä Serena Willliams.

Harryn ja Meghanin työ näyttäisi jatkuvan yksikkönä. Meghan totesi The Cut -lehdelle elokuussa heidän olevan Harryn kanssa kuin suola ja pippuri. Hyvien pöytätapojen mukaan toista pöytämaustetta ei nimittäin saisi ikinä ojentaa ilman toista.

”Ihan kuin minä ja Harry. Me kuljemme aina yhdessä.”

