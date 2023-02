Viikonlopun mittaisessa unelmavalmennuksessa etsitään tanssin, voimalauseiden ja hengennostatuksen avulla vastauksia elämän suuriin kysymyksiin.

Minä valitsen reaktioni! Olen suurempi kuin tunteeni! Minä OLEN OMIEN TUNTEIDEN JOHTAJA!

Ensin kuuluu pelkkää muminaa. Sitten äänet kohoavat. Lopulta joku uskaltautuu kiljaisemaankin.

Olemme tamperelaisessa kokoustilassa, jossa on meneillään ratkaisuvalmentaja Heikki Harjun vetämä Henkilökohtainen läpimurto -viikonloppu. Tarkoitus on vapauttaa sisäiset voimavarat, jotta voimme tavoitella unelmiamme. Täällä me jäyhät suomalaiset hoemme affirmaatiolauseita: positiivisia voimalauseita, joilla muokataan omia ajatuksia ja uskomuksia myönteiseen suuntaan.

Osallistuminen valmennukseen maksaa vajaat 700 euroa, joten ihan halvalla voimavarat eivät vapaudu. Siitä huolimatta osallistujia on insinööreistä lähihoitajaan, eläinlääkäristä yksityisyrittäjään ja liikunta-alan ammattilaiseen.

Enemmistö on naisia, mutta mukana on myös muutama mies. Nuorin osallistuja on 26-vuotias, vanhin yli 50-vuotias. Kaikkia yhdistää se, että he etsivät elämäänsä uutta suuntaa ja vastauksia henkilökohtaisiin kysymyksiin.

Kuin sipulia kuorisi

Heidi Katajamäki, 39, on matkustanut Tampereelle Ylivieskasta. Hän osallistuu valmennukseen ensimmäistä kertaa, mutta hänellä on kokemusta vastaavista aiemmin.

Entinen pintakäsittelijä-maalari kertoo kokeneensa aikaisemmin elämänsä rämpimisenä. Työ oli suorittavaa ja työpaikat vaihtuivat, eikä Heidi löytänyt niissä omaa paikkaansa. Työpaikkakiusaamistakin esiintyi. Heidi koki useamman uupumisen.

Vuonna 2017 hän hakeutui ensimmäiseen henkisen valmennuksen viikonloppuun, vähän samantapaiseen kuin nyt käsillä oleva Läpimurto-viikonloppu. Se oli Heidille käänteentekevä kokemus.

– Siitä alkoi syvempi etsiminen. Käännyin itseäni kohti sen sijaan, että juoksin itseäni jatkuvasti pakoon, Heidi kuvaa.

Heidi Kytöharju pohtii, minkälaiset sisäiset kysymykset häntä ovat elämässään ohjanneet.

Sittemmin Heidi on osallistunut useampiin eri koulutuksiin ja kursseihin. Itsensä etsimistä hän vertaa sipulin kuorimiseen: aina löytyy uusi kerros, jota voi pohtia ja jossa voi kehittyä.

Tällä kertaa Heidi on hakemassa rohkeutta yrittäjänä toimimiseen. Hän jätti maalarin ammatin neljä vuotta sitten ja ryhtyi hyvinvointiyrittäjäksi.

– Huomaan, että minulla on yhä jokin pelko, jonka vuoksi tunnen epävarmuutta, Heidi sanoo.

Riitänkö minä? Jäänkö yksin?

Läpimurto tarkoittaa Heikki Harjun valmennuksessa hetkeä, jossa ihminen oivaltaa itsestään jotain oleellista ja pystyy suhtautumaan ongelmiinsa uudella tavalla. Sitä hetkeä olemme täällä hakemassa.

Jokaisessa Läpimurto-viikonlopussa on eräänlainen kaari. Ensimmäisenä iltana puhutaan tunnelukoista. Toisena päivänä tutkimme uskomuksiamme ja tarpeitamme. Kolmantena pääsemme muodostamaan uusia avainkysymyksiä.

Avainkysymyksillä Harju tarkoittaa kysymyksiä, jotka meitä tiedostamattamme ohjaavat: Mitä haluan? Olenko tarpeeksi? Kelpaanko minä? Ne ovat muotoutuneet lapsuudesta lähtien ja kuvaavat toistuvia ajattelun ja asennoitumisen tapoja. Harjun mukaan ne määrittävät sen, mitä huomaamme, mihin reagoimme ja myös sen, millaisia päätöksiä elämässämme teemme.

” Mitä haluan? Olenko tarpeeksi? Kelpaanko minä?

Harjoituksissa palataan monta kertaa samojen kysymyksen ääreen: Mikä estää sinua saavuttamasta tavoitteitasi? Mitä haluat? Millaisia uskomuksia sinulla on itsestäsi?

Meillä on monenlaisia. Eräs osallistujista kertoo pienentäneensä itseään ajatellen, ettei ole muiden rakkauden arvoinen. Toinen on aina toiminut ihmissuhteissaan ongelmien ratkaisijana. Kolmas tajuaa pyytäneensä aina mielessään lupaa tunteilleen.

Lätkäjätkästä henkiseksi valmentajaksi

Harju kertoo kohdanneensa oman avainkysymyksensä 19-vuotiaana. Hän istui lätkäjoukkueensa kanssa kisabussissa paluumatkalla Tampereelta takaisin Poriin ja itki.

Siihen asti hän oli aina vastannut sukulaisten uteluihin aina samalla tavalla. Mitä haluat tehdä elämässäsi? Pelata jääkiekkoa. Mikä sinusta tulee isona? Jääkiekkoilija.

Itku tuli bussissa siksi, että Heikki oli juuri tajunnut, ettei hänestä ehkä tulisikaan ammattikiekkoilijaa. Samalla iski tyhjyys: Jos mä en ole lätkänpelaaja, kuka mä sitten olen?

Harju ei jäänyt kysymystään vielä tuolloin pohtimaan, vaan tie vei urheilulukion jälkeen ensin armeijaan ja sitten Varalan urheiluopistoon opiskelemaan liikunnanohjaajaksi. Hän löysi työpaikan kuntosalilta, jonka kautta hän alkoi tarjota personal trainer -palveluita.

Koulutuksissaan Heikki Harju kertoo paljon omista kokemuksistaan ja kamppailuistaan oman itsensä kanssa. Yksi avainkokemuksista liittyy siihen, miten hänestä alun perin tuli henkinen valmentaja.

Työssä hän huomasi, että asiakkaat tekivät kyllä muutoksia elämäntapoihinsa, mutta monet heistä tunnustivat puolen vuoden päästä repsahtaneensa takaisin vanhoihin tapoihinsa. Muutos ei ollut pysyvä. Harju mietti, miksi.

– Olemme keskiarvo meitä ympäröivistä ihmisistä, joiden annamme vaikuttaa itseemme. Tajusin, että valmennussuhteen aikana olin yksi näistä ihmisistä, mutta kun valmennus loppui, he solahtivatkin vanhaan. Pysyvään muutokseen tarvittiin myös muutos mielen tasolla.

Hän kiinnostui motivaatiosta ja psykologiasta ja alkoi opiskella niitä. Hän ymmärsi, että hänellä itsellään oli pitkä kokemus omakohtaista kokemus eri valmentajista, hyvistä ja huonoista. Ehkä hänestäkin voisi tulla henkinen valmentaja. Tie vei maailmankuulun Anthony Robbinsin valmennuksiin. Robbinsista tuli hänelle esikuva.

Nyt Harju on tehnyt valmennuksia 15 vuotta. Hän toimii myös parisuhdevalmentajana. Syksyllä hänet nähtiin yhtenä Ensitreffit alttarilla 2.0 –televisiosarjan valmentajista.

Välitanssi vaivaannuttaa

Tunteet ovat seurausta siitä, miten me valitsemme toimia, ajatella ja ...

Äkkiä musiikki pärähtää soimaan kesken lauseen. Harju nousee ylös ja kannustaa tanssimaan. Se saa energiat virtaamaan ja vapauttaa mielihyvähormoneja. Tanssin välissä annetaan ylävitonen vierustoverille.

Tanssin tarkoitus on vapauttaa energiaa ja vaikuttaa siten tunteisiin.

Tanssiminen vähän väliä tuntuu aluksi kiusalliselta. Emmehän me suomalaiset irrottele näin, ainakaan keskellä päivää ja selvin päin. Viikonlopun edetessä käy selväksi, että tanssi ja liike ovat työkaluja.

Harjun mukaan tarkoituksena on muuttaa tunnetilaa, jotta voi nähdä tilanteensa eri näkökulmasta ja kirkastaa sitä, minkä vuoksi täällä ollaan: etsimässä läpimurtoa. Se ei onnistu, jos olemme liikaa päämme sisällä ja samojen vanhojen ajatustemme varassa.

Musiikilla ja tanssimisella estetään se, ettemme jää liiaksi vellomaan tunteisiimme. Samaa tavoitellaan hengitysharjoituksilla, visualisoinneilla kuin myönteisten lauseiden hokemisella.

Tanssin ohella välillä tehdään lyhyitä kirjoitusharjoituksia. Itsetutkiskelun ajaksi Harju valitsee kappaleita, jotka säätelevät tunnetilaa.

– Musiikilla on vahva kytkös tunteisiin, hän perustelee.

Pitkin viikonloppua Harju rikastaa puheensa myös kysymyksillä, jotka hän päättää sanoihin ”kyllä vai kyllä” tai ”kenen tutulle” on joskus käynyt niin, että asettaa omat tarpeensa taka-alalle. Käsi ylös. Jep, tunnistan.

Valmennusten kirjava joukko

Henkinen valmennus, elämäntapavalmennus, life coaching, mentorointi. Termejä riittää, ja joskus voi olla vaikea tietää, mitä minkäkin taakse kätkeytyy. Tai mitä saa, jos maksaa kalliin viikonloppukurssin.

Maailmalla henkisen valmentajien kursseista on tullut miljoonabisnes. Alan suosituimmat tähdet, kuten Anthony Robbins, vetävät kymmeniätuhansia osallistujia hurmoshenkisiin seminaareihinsa. Suomessakin ala on kasvava.

Terveyspsykologian professori Taina Hintsa Itä-Suomen yliopistosta kehottaa perehtymään erilaisiin elämäntapavalmennuksiin ja henkisiin valmennuksiin etukäteen. Akateemisen uransa ohella Hintsa toimii myös itse työnohjaajana.

” Periaatteessa kuka tahansa voi kutsua itseään valmentajaksi.

Hän muistuttaa, että esimerkiksi psykoterapialla, jonka käyttöä valvoo Valvira, elämätapavalmentajille tai henkisille valmennuksille ei ole olemassa viranomaisvalvontaa. Alan yhdistykset, kuten Suomen Coaching -yhdistys, kyllä valvovat tavaramerkkiensä käyttöä ja ovat luoneet omia eettisiä ohjeitaan, mutta kokonaisuuden valvonta puuttuu.

– Periaatteessa kuka tahansa siis voisi kutsua itseään valmentajaksi, Hintsa sanoo.

Voiko valmennuksista olla sitten jotain haittaa? Hintsa asettelee sanansa harkiten.

– Niistä voi saada oivalluksia ja välineitä omaan elämään. Kun tällaisia palveluita hankkii, on hyvä tutustua huolella palveluntarjoajan koulutus- ja ammattitaustaan sekä kokemukseen etukäteen, hän sanoo.

Harju itse tekee Läpimurto-viikonlopun alussa heti selväksi: hän ei ole terapeutti.

– Koska mä kiroilen ja terapeutit ei, hän sanoo vitsaillen, mutta vitsissä on myös osatotuus.

Ennen viikonlopun alkua osallistujat saavat allekirjoitettavakseen lomakkeen, jossa korostetaan, että vaikka viikonlopussa käytetään valmennuksen ja ratkaisukeskeisen psykologian työkaluja, se ei ole terapeuttinen tapahtuma.

Sen aikana ei käsitellä mielenterveyden ongelmia, päihdeongelmia tai esimerkiksi lähisuhdeväkivaltaan liittyviä ongelmia. Niihin liittyviä kokemuksia voi halutessaan jakaa, mutta niitä ei ole tarkoitus ratkoa täällä.

Mielikuvaharjoitusten tarkoitus taas on rauhoittaa kehoa ja mieltä tanssin ja keskustelujen jälkeen.

Tarvitseeko unelmointiinkin opettajan?

Mikä nykyihmisiä vaivaa? Emmekö osaa enää edes unelmoida ilman valmentajaa? Harju kertoo vertauksen ruokakaupasta. Mahdollisuuksien loputon määrä on tehnyt elämästämme tavallaan entistä vaikeampaa.

– Ajattele, että joku pyytää sinua tuomaan kaupasta leipää. Leipähyllyllä sinulle avautuu mahdollisuuksien maailma: Mitä leipää? Vaaleaa vai tummaa? Siemenillä vai ilman?

Jos jo ruokakaupassa asioiminen vaatii päätöksiä, miten mahtaa olla muiden asioiden laita?

” Ennen elämä oli yksinkertaisempaa.

– Ennen elämä oli yksinkertaisempaa. Ihmisillä oli tavoitteet: saada koulutus, lisätä hyvinvointia. Mutta nyt meillä on jo se kaikki materia, turva ja mahdollisuudet. Nyt meidän tehtävämme on ratkaista meidän oman itsemme haasteet.

Harju on itse niin varma asiastaan, että lupaa rahat sataprosenttisesta takaisin, jos osallistuja ei koe saavansa viikonlopusta mitään irti.

Ansu Malinen on toiminut kampaamo- ja kauneusalanyrittäjänä. Hän on aiemmin tehnyt töitä liki vuorokauden ympäri ja on nyt etsimässä itselleen ja uralleen uutta suuntaa. Läpimurto-viikonloppuun hän osallistuu toista kertaa.

Oivalluksen hetki

Viikonlopun aikana osallistujien välisistä keskusteluista kehkeytyy tärkein osa seminaarin antia. Joku itkee, välillä nauretaan yhdessä. Siinä on jotain vilpitöntä, kun erilaiset ihmiset kohtaavat toisensa näin.

Koska kukaan ei tunne tosiaan entuudestaan, kellään ei ole ennakko-oletuksia. Osallistujat uskaltavat kertoa toisilleen harvinaisen suoraan tunteistaan, peloistaan ja uskomuksistaan.

Viikonlopun aikana yksi jos toinenkin hihkaisee saaneensa jonkun oivalluksen. Silloin kaikki tuulettavat. Toisen päivän puolivälissä Johanna Hytönen, 35, nostaa kätensä ylös. Hän on keksinyt jotain olennaista: läpimurto!

Hytönen on valmennuksessa ensimmäistä kertaa. Hänellä on oikeastaan yksi unelma jo saavutettuna: oma hevostila, jossa hän opettaa luonnollista hevosmiestaitoa ja lännenratsastusta. Mutta unelmankaan eläminen ei ole pelkkää auvoa.

– Suurin haaste työssäni on sen rajaaminen. Työni on lisäksi elämäntapani ja harrastukseni, se on niin mukaansatempaavaa, että on vaikea löytää tasapaino omien voimavarojen ja innostuksen välillä, Johanna kertoo.

Siihen liittyy hänen saamansa läpimurtokin: Omasta jaksamisesta huolehtiminen ei ole itsekästä, vaan edellytys sille, että hän jaksaa huolehtia myös muista.

Johanna osallistui valmennukseen ensimmäistä kertaa. Hän haluaa löytää työssään tasapainon innostuksen ja omien voimavarojen välillä.

Tuliko lopullinen läpimurto?

Nyt minä johdan itseäni! Minä rakasta, en pelkää! Minä luotan, en pelkää! Minä elän, en pelkää! Minä olen OMAN ITSENI JOHTAJA!

– Uudelleen! Vielä kovempaa! Harju kannustaa.

Sunnuntaina lauseemme kaikuvat astetta kovempaa ja tanssimme vapautuneemmin. Heidi Katajamäki pyyhkii kyyneleitä hengitysharjoituksen jälkeen. Hänkin on saanut oivalluksen.

– Tajusin, että olen aina ollut kova suorittamaan työtä ja elämää. Olen tehnyt asioita muille, mutta ne eivät ole välttämättä tuntuneet itsestä hyvältä.

Siksi hänen uusi avainkysymyksensä kuuluu näin: Miten voisin nauttia elämän lahjasta vieläkin enemmän juuri nyt?

Tunnepitoisen viikonlopun ajan on hyvä antautua virran vietäväksi ja tehdä päätöksiä uudesta elämästä. Mutta kotona odottaa arki. On helppo ymmärtää, miksi moni palaa valmennuksiin uudelleen ja uudelleen.

” Miten voisin nauttia elämän lahjasta vieläkin enemmän juuri nyt?

Heikki Harju halasi osallistujaa valmennusviikonlopun päätteeksi. Osallistujien välisistä keskusteluista kehkeytyy tärkein osa seminaarin antia.

Soitan viikonlopun jälkeen Heidille ja Johannalle: mitä jäi käteen? Heidi kertoo joutuneensa muutamiin haastaviin vuorovaikutustilanteisiin, mutta toisin kuin ehkä aiemmin ne eivät ole vaikuttaneet häneen yhtä voimakkaasti.

– Siitä on tullut hyvä tunne, ettei minun tarvitse antaa toisten vaikuttaa itseeni ja että pystyn säätelemään, miten asiat minuun vaikuttavat, Heidi kertoo.

Lisäksi hän aloittaa aamunsa nykyään musiikilla ja tanssimalla. Se on tuonut hyvää mieltä.

Johanna kertoo yllättyneensä siitä, miten paljon hän on saanut energiaa tuntemattomien ihmisten kanssa vietetystä viikonlopusta.

– Se porukan voima ehkä yllätti eniten, hän sanoo.

13 hevosen hoitaminen pakottaa yhä nousemaan aikaisin aamulla ja suorittamaan tietyt asiat, mutta Johanna ottaa nyt lepohetken jokaisena päivänä. Myös hän käyttää apunaan musiikkia. Hän myös pysähtyy päivittäin hommien jälkeen ja miettii, mistä on kiitollinen.

– Haluan elää ja toteuttaa unelmani niin, että se tulee näkyväksi myös lähipiirilleni, hän sanoo.

Ehkä läpimurto ei tarkoitakaan suurta ja käänteentekevää muutosta: Kaiken muuttamista kerralla tai koko entisen elämän hylkäämistä. Se voi olla pieni itu, alku kunkin omannäköiselle elämälle.

Ei mikään huono unelma.

