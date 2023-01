Kolumni: Olin vuoden juomatta, eikä vaikeinta siinä ollut hauskanpito tai kieltäytyminen

Suomi on varmasti ainut maa, jossa alkoholiton elämäntapa häiritsee ensisijaisesti kaikkia muita, kirjoittaa Wilma Ruohisto.

Oletko päättänyt viettää tipattoman tammikuun? Tai ehkä kokonaan lopettaa juomisen?

Hyvä päätös! Tein saman tasan vuosi sitten, kun aloin kirjoittaa alkoholiteemaista kirjaa. Ajattelin alkoholin jättämisen olevan helppoa, sillä en ole koskaan juonut mitenkään erityisen paljon. Suurin syy oli jaksamisessa: Tiesin, kuinka suuri vaikutus alkoholilla on esimerkiksi palautumiseen. Ja kun join, en palautunut.

Ensimmäinen vuoteni selvin päin oli kuitenkin aika vaikea. Tosin täysin eri syistä kuin mitä ennen kokeiluani ajattelin.

Vaikeita hetkiä olivat nimittäin vain ne, joissa joku huomasi alkoholittomuuteni.

” Tehokkain tapa hämmentää seuralainen juhlissa on kertoa vasta pikkutunneilla, ettei oikeastaan ole juonut illan aikana lainkaan.

Suomalaisilla on erityinen suhde alkoholiin. Ja kun sanon erityinen, tarkoitan itsetuhoista.

Suomalainen alkoholikulttuuri on nimittäin sellainen, jossa kaikki sosiaalinen kanssakäyminen rakentuu juomisen ympärille. Humaltumista eri paikoissa pidetään itsessään tekemisenä, ei hauskana lisänä johonkin yhteiseen aktiviteettiin.

Vaikeimpia ovat tilanteet, joissa on vieraana tai ihmisten seurassa, joihin haluaisi tehdä vaikutuksen, koska eihän raitis tyyppi voi mitenkään olla hauska. Tehokkain tapa hämmentää seuralainen juhlissa onkin kertoa vasta pikkutunneilla, ettei oikeastaan ole juonut illan aikana lainkaan.

Ja kun Suomessa juodaan, todella juodaan, vaikka tutkitusti juuri humalahakuinen juominen on kaikista vaarallisinta. Siinä raitis ihminen on vain kiusallinen silmäpari taltioimassa muiden sekoilua. (Näin meidän kesken: Ei oikeasti kiinnosta puolta pisaraakaan.)

Mitä enemmän salailin juomattomuuttani, sitä helpompaa selvästä elämästä tuli. Jos oli pakko, puhuin tipattomastani projektina. Huomasin, että ihmiset ymmärtävät raittiutta paljon paremmin, kun kerrot, ettet voi juoda esimerkiksi pihassa odottavan auton, lääkityksen tai kirjan PR-kampanjan takia.

Oikeastaan olen käyttänyt ”jotain projektia” syynä juomattomuudelleni edelleen, vaikka elämä on miljoona kertaa parempaa, kun ei tee mieli aina krapulassa hypätä tuuletusparvekkeelta.

Kokemukseni mukaan alkoholittomuus vaikuttaa häiritsevän erityisesti niitä, jotka eivät osaa pitää hauskaa tai ylipäätään olla sosiaalisissa tilanteissa ilman alkoholia.

Suomi on sellainen maa, jossa monelle vaikeinta raittiudessa on perustella kieltäytymistään aineesta, joka lamaa keskushermon, aiheuttaa riippuvuutta, tapaturmia, uniongelmia, mielenterveyden häiriöitä, verenkierto- ja ruuansulatuselimistön sairauksia. Sosiaalisista ja yhteiskunnallisista haitoista puhumattakaan.

Ja kun hän saa asiansa perusteltua, haluavat ihmiset hänen ympärillään tietää, milloin hän aikoo juoda taas. Koska juomattomuuteen pitää suomalaisessa alkoholikulttuurissa olla edelleen se jokin syy.

Uskon, että juuri siksi tipaton tammikuu on niin suosittu: Se on projekti, johon on ikään kuin sisäänajettu lupaus siitä, että pienen toipumisajan jälkeen kyllä vedetään taas.

Sen ei tarvitsisi olla.

Lue lisää: Anna, 45, haki apua alkoholiongelmaan, mutta lääkäristä sitä ei herunut – Suomessa on ryhmä alkoholista toipuvia, joita ei julkisuudessa näe

Lue lisää: 7 asiaa, jotka raitis haluaisi kaikkien muiden tietävän – ei, se ei ole mikään tipaton