Kommentti: ”Mukava mies” surmaa naisen joka kuukausi

Ullanlinnan surma ei ole poikkeuksellinen tai edes yllättävä. Se selviää vilkaisemalla tilastoja, kirjoittaa Me Naisten toimittaja Wilma Ruohisto.

Tämä ei ole yksittäistapaus.

Helsingin Ullanlinnassa tapahtui viime viikolla henkirikos. 48-vuotias mies otettiin kiinni, kun hän oli nostamassa edellispäivänä kadonneeksi ilmoitetun vaimonsa ruumista autoon.

On hyvä tarkentaa, että psykiatrimiestä vasta epäillään rikoksesta. Mies kuitenkin vangittiin tiistaina todennäköisin syin epäiltynä 47-vuotiaan vaimonsa taposta. Poliisi epäilee miehen surmanneen vaimonsa heidän yhteisessä asunnossaan tasan viikko sitten perjantaina.

Mies surmasi vaimonsa -tyyppisiä henkirikoksia käsitellään yksittäisinä tragedioina, vaikka sellaisia ne eivät ole: kyseessä on toiseksi yleisin henkirikostyyppi Suomessa.

Joka vuosi noin parikymmentä naista saa surmansa lähisuhdeväkivallan seurauksena. Viime vuonna heitä oli kuusitoista, joista yhdeksän tappoi entinen tai nykyinen avo- tai aviopuoliso.

Myös joka kolmas nainen kokee fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa parisuhteessaan jossain vaiheessa elämäänsä. Maailman onnellisin maa on EU:n toiseksi vaarallisin paikka naiselle, väkivaltatyön kehitysmaa.

Vuonna 2020 viranomaisten tietoon tuli 10 800 pari- ja lähisuhdeväkivaltarikosta. Poliisihallituksen julkaiseman aineiston mukaan poliisi puolestaan suoritti kotihälytyksiä vuonna 2021 perheväkivallan vuoksi koteihin 22 654 kertaa. Se on yli 62 hälytystä päivässä.

Suuri osa väkivallasta ei koskaan päädy tilastoihin: arviolta vain noin 10 prosenttia tapauksista tulee poliisin tietoon. Vielä yleisempää on henkinen väkivalta, joka jää vaikean tunnistettavuutensa vuoksi usein tilastoimatta.

Nämä surmat eivät ole yleensä sattumanvaraisia, äkillisiä päähänpistoja. Niitä edeltää lähes aina pidempään pitkään jatkunut, ihmisyyden rajoja koetteleva henkinen ja fyysinen väkivalta. Tekijä on usein taitava manipuloimaan myös uhrin lähipiiriä.

Se unohtuu helposti median haastatellessa naapureita, jotka maalaavat kuvan mukavasta ja ystävällisestä miehestä, joka jotenkin vain päätyi survomaan paketoitua puolisoaan auton takakonttiin. Keskustelupalstoilla ja somessa teolle etsitään syitä naisen käytöksestä. Oliko nainen ollut ”hankala”? Oliko hän tehnyt jotain sellaista, mistä mies olisi voinut ”napsahtaa”?

Ensimmäinen kysymys väkivaltaa kokeneelle naiselle on edelleen usein se, miksei tämä vain lähtenyt.

Ehkä hän ei lähde siksi, että jos edes yrittäisi lähteä, tulisi lähtö.

” Lähisuhdeväkivalta on monisukupolvista ja sisäistettyä suomalaiseen kulttuuriin.

Suomi on sitoutunut ehkäisemään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Vuonna 2015 Suomi allekirjoitti Istanbulin sopimuksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta yhdessä muiden EU-maiden kanssa.

Sen jälkeen Suomeen on perustettu maksuttomia turvakoteja, vuorokauden ympäri päivystäviä auttavia puhelimia ja kampanjoitu naisten kokemaan väkivaltaan liittyvän stigman lievittämiseksi.

Se on tärkeää, mutta lähisuhdeväkivalta on monisukupolvista ja sisäistettyä suomalaiseen kulttuuriin. Sillä väkivalta lähtee tekijästä, tarvitaan apua, koulutusta ja tukitoimia myös väkivallan tekijöille. Väkivallan kierre jatkuu, jos sitä ei pysäytetä.

” Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ajoissa säästää sekä valtion rahat että naisen hengen.

Lähisuhdeväkivallalla on myös valtavat taloudelliset seuraukset. Jos siis aihe ei millään muulla tavalla kosketa, voi aina ajatella resursseja eli rahaa. Sitä Suomessa kuluu väkivallan seurauksien hoitamiseen paljon.

Valtioneuvoston tilaaman selvityksen mukaan lähisuhdeväkivallan uhreilla on niin paljon terveysongelmia, että he käyttävät terveydenhuollon palveluita jopa 80 prosenttia enemmän kuin muu väestö.

Kustannukset kääntyvät laskuun sen jälkeen, kun lähisuhdeväkivalta on tunnistettu terveydenhuollossa sekä viranomaistasolla, ja väkivaltaa kokeva saa tilanteeseensa apua.

Sosiaali- ja terveysministeriö on suositellut jo vuodesta 2008 jokaiseen kuntaan väkivaltatyön koordinaattoria ja moniammatillista väkivallan ehkäisyn työryhmää. Silti Suomessa on edelleen alueita, joissa sellaisia ei ole. Terveydenhuollon käyttöön on suositeltu myös helposti väkivaltatilanteita kartoittavia skriinauskysymyksiä, mutta niitä ei ole otettu järjestelmällisesti käyttöön.

Jos eduskuntavaalien alla joku miettii, kuinka kehittää hyvinvointiyhteiskuntaa kuluja leikkaamalla, niin tässäpä jollekin erinomainen vaaliteema:

Lähisuhdeväkivallan tunnistaminen ajoissa säästää sekä valtion rahat että naisen hengen.

Ehkä kymmenen vuoden päästä kenenkään ei tarvitsisi enää kysyä, että miksi se ei vain lähtenyt.

Apua? Akuutissa hätätilanteessa, esimerkiksi väkivallan uhatessa soita aina yleiseen hätänumeroon 112. Rikosuhripäivystys vastaa numerossa 116 006 suomeksi ma–pe klo 9–20 sekä ruotsiksi ma–pe klo 12–14. Nollalinjan puhelinpalvelu lähisuhdeväkivaltaa kohtaaville 080 005 005. (Avoinna 24h vuoden jokaisena päivänä.) Chat-palvelu auki arkisin klo 9-15. Nollalinjan sivuilta löytyvät listattuina myös kaikkien Suomen turvakotien yhteystiedot. Naisten Linjan tukipuhelin 0800 02400 suomeksi ma–pe 16–20 ja englanniksi perjantaisin klo 16–20. Chat-palvelu tiistaisin ja torstaisin klo 17–19. Mieli ry:n Valtakunnallinen kriisipuhelin suomeksi 09 2525 0111 (24h), ruotsiksi 09 2525 0112 (avoinna ma ja ke klo 16–20, ti, to, pe klo 9–13) sekä arabiaksi ja englanniksi 09 2525 0113 (avoinna ma ja ti klo 11–15, ke klo 13-16 ja klo 17–21, to klo 10–15). Kaikki linjat ovat maksuttomia.

Lue lisää: Tiina Jokinen oli viimeisillään raskaana ja pakeni henkensä edestä – pitkien minuuttien jälkeen tuttu ovi aukesi

Lue lisää: Suomessa joka kolmas nainen kohtaa suhteessaan väkivaltaa – yksi kysymys toistuu apua soitettaessa, ja se kertoo ongelmasta paljon