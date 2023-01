Susanna, 33, haluaisi löytää kumppanin – kertoo, mikä lapsiin liittyvä asia rajaa monet ehdokkaat pois

Susanna Pollari, 33, on ollut sinkku kaksi vuotta. Hän toivoo löytävänsä parisuhteen, jossa olisi aitoutta ja tulevaisuudenhaaveet kohtaisivat.

Viime aikoina Susanna on käyttänyt paljon Facebook Dating -deittisovellusta. Se on hänen syvällisempi kuin moni muu treffisovellus.

Viime kesänä Susanna Pollari lähti poimimaan mustikoita lähimetsään. Samalla hän viestitteli mukavan oloisen miehen kanssa. Keskustelun lomassa mies totesi, että voisi tulla Susannan seuraksi mustikkaan.

– Enpä ollut aikaisemmin käynyt treffeillä mustikkametsässä! Susanna muistelee nyt huvittuneena.

Susanna asuu kahdestaan alakouluikäisen lapsensa kanssa. Treffailu on erilaista, kun lapsi on vanhempi. Jos Susanna halusi käydä treffeillä lapsen ollessa vielä pieni, oli järjestettävä hoitaja. Spontaanit treffit mustikkametsässä eivät olisi onnistuneet ihan tuosta vain.

Kaksi vuotta sitten päättyneen suhteen jälkeen Susanna on deittaillut paljon. Useimmiten treffikumppanit löytyvät netistä, kuten mustikkametsän deitti. Viime aikoina Susanna on käyttänyt paljon Facebook Dating -deittisovellusta. Hänen mielestään se on syvällisempi kuin moni muu treffiapplikaatio, joissa monet hakevat Susannan mukaan yhden illan suhteita.

Yksi kortti kerrallaan

Seuraa perinteinen kysymys: mitä itse etsit treffisivustoilta?

– Tuo on se yleisin kysymys deittailumaailmassakin, Susanna nauraa.

– En etsi veren maku suussa väkisin mitään. Katson, mitä on tarjolla, mutta en pistä pahakseni, jos jonkun kanssa kaikki loksahtaisikin paikalleen.

” Eniten kaipaan samanhenkistä seuraa.

Susanna nauttii arjen pienistä, tavallisista asioista. Pidemmällä tähtäimellä hän etsii kumppania, jonka kanssa jakaa yhteisen arjen ilot ja surut.

– Olen arki-ihminen: saan iloa ihan pienistä asioista. Eniten kaipaan samanhenkistä seuraa. Sillä ei kuitenkaan ole kiire. Ensin haluan tutustua toiseen kevyemmin, jotta näen, kuinka kemiamme kohtaavat.

Enää Susanna ei aloita parisuhdetta, joka ei tunnu täysin oikealta. Hän on tarkka myös siitä, missä vaiheessa tapailua esittelee kumppanin lapselleen. Lapsia ei hänen mielestään pidä vetää mukaan suhteeseen liian aikaisin.

” En halua lisää lapsia.

Kun Susanna käy erityisen hyvillä ensitreffeillä, hän ei sovi saman tien tapaamista jonkun toisen kanssa. Hänen mielestään on kiva ja kohteliastakin katsoa yksi kortti kerrallaan. Keskustelukumppanista huomaa helposti, jos tämä pyörittelee deittisovelluksissa useampaa ihmistä samaan aikaan. Silloin keskustelusta puuttuu Susannan mielestä tietty aitous, eikä toinen ole täysin läsnä. Käy helposti niin, että omakin mielenkiinto lopahtaa.

– Jos jutussa on ainesta johonkin vakavampaan, keskustelut syventyvät yleensä itsestään.

Mitkä ovat olleet Susannalle ikimuistoiset treffit? Katso video:

Ääripäihin

Susannalle suurin haaste deittailussa on löytää oman ikäinen kumppani, jolla on hänen kanssaan samanlainen elämäntilanne.

– En halua lisää lapsia. Oman ikäiseni sinkut ovat kuitenkin usein juuri sellaisessa elämänvaiheessa, että he haaveilevat perheestä ja ovat vasta perustamassa omaa perhettään. Itseäni nuoremmat puolestaan etsivät yhden yön suhteita. Sitten on reilusti vanhempia treffailijoita. Deittailu menee tällä tavalla helposti ääripäihin, Susanna kertoo.

Siksi Susanna ottaa treffeillä perhehaaveet ja tulevaisuuden suunnitelmat puheeksi ajoissa. Hän pyrkii siihen, ettei lähde rakentamaan suhdetta sellaisen ihmisen kanssa, jonka tulevaisuuden suunnitelmista ei ole perillä.

– On kurjaa, jos ihastuu ja rakastuu, ja joutuu lopulta torppaamaan toisen unelmat. Lopulta saattaa joutua valitsemaan omien unelmien ja toisen ihmisen välillä.

” Susanna ottaa treffeillä perhehaaveet puheeksi ajoissa.

Susannan mielestä on reilua antaa toiselle mahdollisuus löytää sellainen kumppani, jonka kanssa voi toteuttaa omia isoja haaveitaan. Silloin pitää osata päästää irti. Kerran Susanna joutui lopettamaan tapailusuhteen, kun kumppani halusi lapsia ja Susanna ei.

– Se oli surullista. En kuitenkaan halua olla esteenä toisen perhehaaveissa.

Viimeisin tapailusuhde päättyi, kun tapailukumppani ei ollut päässyt vielä yli edellisestä suhteestaan. Susanna arvosti toisen avoimuutta ja suoraa puhetta. Rehellisyys deittailumaailmassa ei ole Susannan mukaan aina itsestäänselvyys. Vastaan on tullut myös ihmisiä, jotka esittävät etsivänsä elämänkumppania, mutta ovat oikeasti asialla paljon kevyemmin mielin.

Toisinaan deittailusuhteiden pirstaleisuus ja pettymykset ottavat koville.

– Totta kai turhauttaa, että joutuu aloittamaan tietyllä tavalla alusta uudelleen ja uudelleen. Erityisen turhauttavaa se oli silloin, kun vielä mietin, haluanko lisää lapsia.

Silloin deittailu tuntui kamppailulta aikaa vastaan. Paineet katosivat, kun Susanna päätti, ettei halua enempää perheenlisäystä. Enää ei ole kiire löytää kumppania mahdollisimman pian.

” Enää ei ole kiire löytää kumppania mahdollisimman pian.

Susanna iloitsee siitä, että karttunut elämänkokemus ja selkeytyneet suunnitelmat ovat tuoneet treffailuun tiettyä rentoutta ja itsevarmuutta.

– Olen kasvanut ihmisenä paljon, ja suhtaudun myös treffailuun eri tavalla. Jos ajattelen itseäni kymmenen vuotta sitten, olisin stressannut kaikenlaisesta, meikkaamisesta ja vaatteista. Nyt minua ei haitannut pätkääkään tavata treffikumppani ensimmäistä kertaa kumisaappaat jalassa mustikkametsässä.

