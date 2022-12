Saana, 20, on sinkku ja törmää jatkuvasti samaan oletukseen – kertoo kaksi asiaa, mitkä ovat vieneet häneltä innon deittailla

– Välillä jopa ällöttää, millaista kohtelua deittisovelluksissa saa, musiikkiteatteria opiskeleva Saana Korkeala sanoo.

Teatteria, ystäviä ja harrastuksia. Arki on joskus hektistä, joten Saana Korkealalle, 20, oma aika on kallisarvoista. Nykyään hän arvioi tarkasti, haluaako käyttää sitä treffailuun. Saanalla on takanaan kaksi lyhyttä seurustelusuhdetta, joista toinen päättyi kolme vuotta sitten.

– Aiemmissa suhteissani unohdin itseni kokonaan. Nyt pohdin tarkasti, onko treffikumppani aikani arvoinen, Saana kertoo.

Vaikka Saana ei ole käynyt varsinaisilla Tinder-treffeillä, pari kertaa hän on päätynyt treffeille somessa aloitettujen keskustelujen kautta.

– Haluan kuitenkin jutella ensin jonkin aikaa viestien välityksellä ennen kuin näen toista kasvotusten. Ainakin pari viikkoa, mieluusti pidempäänkin. Siitä tulee turvallisempi fiilis.

Kerran treffikumppani vei Saanan talviselle laavulle. Siellä he paistoivat makkaraa ja juttelivat kummankin mielenkiinnon kohteista ja tulevaisuuden haaveista. Laavulle johtava vaellus oli hauskaa yhteistä tekemistä. Aiemmin myös ajelulle lähtö oli pienellä paikkakunnalla perinteinen treffiaktiviteetti.

” Ihmiset ajattelevat, että koska olen parikymppinen vapaa sinkku, treffailuelämäni on helvetin villiä menoa.

Viime aikoina deittailu on jäänyt vähemmälle, ja Saana on keskittynyt tietoisesti itseensä ja tulevaisuuden matkasuunnitelmiin. Hän haluaa myös vaalia perhe- ja ystävyyssuhteitaan. Ne menevät deittailusuhteiden edelle. Toimintaa ja seikkailuja riittää arjessa, vaikka ei koko ajan treffailisikaan.

– Ihmiset ajattelevat, että koska olen parikymppinen vapaa sinkku, treffailuelämäni on helvetin villiä menoa. Kun minulta ei löydykään niitä villejä tarinoita, niin ihmiset yleensä jollain tavalla pettyvät. Joskus kaveritkaan eivät ymmärrä, miksen välttämättä kaipaa treffailua, Saana kertoo.

Kaksipiippuinen juttu

Yksi syy sille, miksi Saana ei viime aikoina ole halunnut deittailla, on treffailun ulkonäkökeskeisyys. Hänen mielestään se on osittain seurausta siitä, että deittisovelluksissa toisia rankataan lähes ainoastaan ulkonäön perusteella. Saanan sanoin sovellukset ovatkin ”kaksipiippuinen juttu”. Toisaalta ne ovat helppo tapa etsiä kumppania jopa toiselta puolelta maailmaa omalta kotisohvalta käsin.

Hän kertoo, että joskus deittailijoiden käytös sovelluksissa on kuitenkin kyseenalaista.

– Tinderissä eräs ehdotti minulle seksiä heti ensimmäisessä viestissä. En usko, että hän olisi ehdottanut samaa, jos näkisimme ensi kertaa kasvotusten. Välillä jopa ällöttää, millaista kohtelua deittisovelluksissa saa. Kommunikaatioon tuntuu tulevan tietynlainen inhimillisyys vasta silloin, kun nähdään somen ulkopuolella.

Kun deittailee samassa vapaassa elämäntilanteessa olevia ihmisiä, ulkonäön lisäksi seksillä on Saanan mielestä hieman liian iso merkitys. Kun Saana palaa treffeiltä, ystävät kysyvät lähes poikkeuksetta, harrastettiinko treffeillä seksiä. Tämä kertoo hänen mielestään paljon siitä, kuinka keskeisessä osassa seksi on deittailussa. Se luo myös paineita, sillä Saana toivoo treffailulta muutakin kuin peiton heiluttelua. Tutustuminen ennen seksin harrastamista on hänelle tärkeää.

” Odota nyt, älä vielä puhu mitään seksistä.

Usein seksi tulee deittikumppanin kanssa käydyissä keskusteluissakin esille Saanan mielestä turhan aikaisin.

– Silloin tulee sellainen olo, että odota nyt, älä vielä puhu mitään seksistä. Haluaisin vain oikeasti tutustua sinuun ensin, Saana kertoo nauraen.

Pelkän seksin lisäksi nuoret etsivät Saanan kokemuksien mukaan usein suhdetta, jossa saadaan parisuhteen hyödyt ilman sitoutumista toiseen. Tällaisessa suhteessa ei seurustella virallisesti, vaikka ulospäin suhde saattaa näyttää aivan parisuhteelta. Todellisuudessa ainakin toinen osapuoli haluaa pitää ”kaikki ovet avoinna”.

– Tällaiseen ”situationshippiin” jäädään sitten ihan vain siksi, että ei keskustella avoimesti siitä, mitä kumpikin suhteelta haluaa. Toinen saattaa odottaa innoissaan, että suhteesta tulisi jotain vakavampaa. Toinen puolestaan ei alun alkaenkaan etsinyt parisuhdetta, eikä ole valmis sitoutumaan. Usein näissä tilanteissa leikitään toisen tunteilla tiedostaen tai tiedostamatta, Saana pohtii ja vakavoituu.

Tilanne on hänen mielestään epäreilu sille, joka odottaa suhteelta enemmän.

– Itse en ole tämän kaltaiseen tapailusuhteeseen jäänyt, sillä pyrin aina avoimeen keskusteluun. Suhteeni ovat edenneet yhteisymmärryksessä siihen, että seurustelemme virallisesti.

Aikaa ja unelmia

Kun Saanalta kysyy, onko suhtautuminen deittailuun muuttunut kolmen sinkkuvuoden aikana, vastaus on nopea ja selkeä.

– No on! Minulle selkenee koko ajan, millainen olen ihmisenä, mistä tykkään ja mitä haluan elämältä. Tämä vaikuttaa myös siihen, miten suhtaudun treffailuun.

Hän uskoo, että kun keskittyy rakentamaan omannäköistä elämää omien mielenkiintojen ympärille, tapaa matkan varrella myös saman tyylisiä ihmisiä. Samalla oppii, millainen ihminen on itselle sopiva. Myös treffailu on jatkuvaa oppimista – itsestä ja muista.

– Viime vuosina olen myös jotenkin sisäistänyt sen, että minulla on ihan hirveästi aikaa. Ei ole kiire minnekään. Parasta tässä elämänvaiheessa treffaillessa on myös se, ettei minulla ole paineita mennä naimisiin tai saada lapsia. Voin käydä treffeillä, ja jos juttu ei toimi, niin ei toimi.

Saanan mielestä jokainen ihminen on kuitenkin mahdollisuus. Treffikumppanista voi saada kumppanin sijaan uuden ystävän tai hänen kauttaan saattaa tutustua muihin mielenkiintoisiin ihmisiin.

– Toivon jonain päivänä tapaavani sellaisen ihmisen, jonka kanssa voisin perustaa perheen. Se on yksi suurimmista haaveistani. Ennen sitä edessä on kuitenkin vaikka mitä mahdollisuuksia.

