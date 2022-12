Kun Miian 26 vuoden suhde päättyi, hän ymmärsi, mitä todella kaipaa – kertoo, mihin ongelmaan törmää omanikäisiään sinkkuja treffaillessa

Mia Mustaparta on viihtynyt sinkkuna seitsemän vuotta. Hänelle deittailu on arjen piristys, ei välttämättömyys.

Kun Mia Mustaparta, 50, seitsemän vuotta sitten erosi 26 vuoden suhteestaan, hän päätti, että kotiin ei ihan heti uutta kumppania tulisi. Koti olisi vain hänen ja lasten koti, kunnes lapset muuttaisivat omilleen. Se oli suurin syy sille, miksi hän ei avioeron jälkeen halunnut vakavaa parisuhdetta.

Avioero itsessään ei ollut Mialle musertava kokemus, päinvastoin.

– Se oli hyppy uuteen ja parempaan elämään. Siksi olin valmis tapailemaan uusia ihmisiä oikeastaan saman tien eron jälkeen, Mia kertoo.

” Tajusin, että nyt maailmahan on täysin avoinna.

Erottuaan Mialla oli vuoden mittainen tapailusuhde. Se päättyi, kun Mia ymmärsi, mitä todella avioeron jäljiltä halusi: vapautta.

– Tajusin, että nyt maailmahan on täysin avoinna. Voin tehdä mitä haluan, ja tutustua monenlaisiin uusiin ihmisiin. Se tuntui todella kummalliselta ajatukselta, kun oli ollut yhden ihmisen kanssa 26 vuotta.

Nyt Mia asuu ensimmäistä kertaa elämässään yksin. Kotona seuraa pitävät kaksi kissaa. Mialla on kolme lasta, joista nuorin muutti omilleen viime keväänä.

– Kun lapset muuttivat pois, myös deittailuelämä on muuttunut. Olen ensimmäistä kertaa oikeasti yksin. Siksi on tullut erilainen tarve tavata uusia ihmisiä ja uusi kaipuu myös deittailla.

”En tiedä, olisinko valmis palaamaan takaisin perhearkeen, jos kumppaniehdokkaalla olisi pieniä lapsia. Se elämänvaihe on jo eletty.”

Jatkuvaa oppimista

Seitsemään sinkkuvuoteen on mahtunut paljon erilaista deittailua. Avioeron jälkeen treffailu oli Mialle aluksi opettelua, tunnustelua ja uutta tutustumista itseen. Myös uuden parisuhteen mahdollisuus on pyörinyt vuosien varrella mielessä.

– Ajatukset ovat menneet laidasta laitaan. Välillä on ollut sellainen olo, että olen valmis uuteen suhteeseen. Vähän ajan päästä olen kuitenkin tajunnut, että ehkä en olekaan.

Tällä hetkellä deittailu on Mialle lisämauste rutiinien sanelemaan arkeen. Hän nauttii erityisesti siitä, ettei ole tilivelvollinen tekemisistään kellekään.

– Deittailu on vapaampaa, kun perhe on jo perustettu. Nyt ei ole mitään paineita edetä tietyn kaavan mukaisesti. En esimerkiksi tiedä, olisinko valmis palaamaan takaisin perhearkeen, jos kumppaniehdokkaalla olisi pieniä lapsia. Se elämänvaihe on jo eletty.

” Joskus sitä miettii, että kelpaankohan toiselle.

Omanikäisiä sinkkuja tavatessaan Mia on törmännyt erityisesti yhteen ongelmaan. Kun elämää on takana jo useampi vuosikymmen, omista tavoista ja arjen rutiineista voi olla puolin ja toisin vaikeaa tehdä kompromisseja. Ainakin siltä Miasta tuntuu. Se vaikeuttaa kumppanin löytämistä.

– Tässä vaiheessa elämää ihmiset tuntuvat etsivän jotakuta, joka hyppäisi vain kyseenalaistamatta mukaan siihen omannäköiseen, valmiiseen arkeen, Mia pohtii.

– Itse toivon löytäväni ihmisen, joka on valmis heittäytymään uuteen. Sellaisen ihmisen kanssa voisi luoda jotain yhteistä ja ihan uutta, joka olisi molemmille uudenlainen seikkailu – ei sitä jommankumman vanhaa elämää.

Toisinaan Miaa turhauttaa myös treffimaailman pinnallisuus. On kuluttavaa laittaa itsensä, arvonsa ja mielenkiinnon kohteensa jatkuvasti uusien ihmisten arvosteltavaksi. Silloin Mian valtaa olo, että hän hakee jollain tavalla treffikumppanin hyväksyntää.

– Joskus sitä miettii, että kelpaankohan toiselle. Uskallanko olla oma itseni? Ja jatkuuko tämä, jos näytän omat huonot puoleni?

– Minulla on kuitenkin terveellä tavalla tarve pitää kiinni omasta minuudestani. En enää suostu luopumaan itsestäni, jotta saisin jonkun pitämään minusta.

Mitkä ovat Miian ikimuistoisimmat treffit?

Ehyt kokonaisuus

Mia muistelee, että nuorempana deittailu oli erilaista. Silloin ei täysin tiennyt, mitä haluaa elämältä, saati kumppanilta. Oli avoin kaikelle ja innokas kokeilemaan uutta. Sen saman innon hän on löytänyt nyt deittailun kautta uudelleen.

Kesällä treffikumppani vei Mian veneilemään.

– Uusiin ihmisiin tutustuessa pääsee kokeilemaan ja tekemään asioita, joita ei muuten tulisi tehtyä laisinkaan. Samalla pääsee rikkomaan jämähtäneitä rutiineja ja laajentamaan omaa maailmankuvaa, Mia iloitsee.

Rentoutta treffailuun tuo nyt myös se, että vuosien varrella on ehtinyt tutustua itseensä, kartoittaa omia haluja ja tarpeita läpikotaisin.

– Tässä iässä sinisilmäisyys ei sotke asioita. En höpsähdä ruusuisiin lupauksiin tai usko vaaleanpunaisiin unelmiin, joita vastaan tulee. Arjen realismi on mukana myös deittaillessa.

Vaikka Mia on avoin rakkaudelle, tällä hetkellä hän ei halua luopua sinkkuudesta ja treffeillä käymisestä. Mitä pidempään hän on ollut sinkkuna, sitä enemmän on vahvistunut olo, että juuri nyt on hyvä yksin.

Toisinaan hän kohtaa perinteisiä lausahduksia, kuten ”kun et etsi mitään, niin kyllä se rakkaus yllättää”.

– No, ei ole vielä päässyt yllättämään, Mia nauraa.

– Vaikka yhteiskunta tuntuu jonkin verran painostavankin parisuhteeseen ja perheen perustamiseen, näen ihmisen itsenäisenä kokonaisuutena. Mielestäni me emme tarvitse mitään puolikasta.

