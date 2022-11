Me Naiset julkaisee kiinnostavimpia juttujaan uudelleen. Tämä on yksi niistä.

Jos kaikkien 18–64-vuotiaiden suomalaisten naisten mitat ynnättäisiin yhteen ja niistä laskettaisiin keskiarvo, lopputulos olisi Tilastokeskuksen mukaan 71–73 kiloinen ja 164–165 senttiä pitkä.

Mutta kuinka paljon tilastot ja numerot oikeastaan kertovat siitä, miltä ihminen näyttää?

Seitsemän keskiarvokokoista naista poseerasi Me Naisille todistaakseen, kuinka moninaisia oikeassa elämässä olemme. Samalla he jakoivat omat oivalluksensa kehosuhteestaan.

”Se, että pystyy nelikymppisenäkin kehittymään, on mielestäni ihan mahtavaa.”

Sellainen on ehkä asenteeni elämään: Vaikka en pitäisi jostain, pakotan itseni pitämään siitä.”

Juoksin maratonin, kun täytin 40 vuotta. Se piti juosta, sillä olen aina vihannut juoksemista. Tykkään haastaa itseäni niin fyysisesti kuin henkisestikin. Se, että pystyy nelikymppisenäkin kehittymään, on mielestäni ihan mahtavaa.

Harrastan jalkapalloa joukkueessa, jossa on minua 10–15 vuotta nuorempiakin pelaajia. Arvostan, että kehoni jaksaa ja pystyy, enkä jää heidän seurassaan ihan jalkoihin.

”Minulla on kaksi lasta. Lasten myötä suhde omaan kehoon muuttuu, sillä keho on tuottanut sinulle ne kaksi maailman rakkainta ihmistä.

Viihdyn kehossani, vaikka se on kyllä vaatinut monen vuoden taistelun. Kehoni on muodokas, ihana ja juuri hyvä tällaisena.”

Suolistosairauden kanssa joka päivä on erilainen, mikä vaatii myös itseltä sopeutumiskykyä. Välillä tulee huonoja kausia. Silloin pyrin pukeutumaan mahdollisimman upeasti. Olen huomannut, että siitä tulee yleensä nopeasti parempi fiilis.

Käytän nykyään eniten L-kokoisia vaatteita. Jostain syystä minulla meni pitkään tottua siihen. L-koko tuntui jotenkin kirosanalta. Se on hassua, sillä eihän kokolappu kerro vaatteen koosta oikeasti mitään.

”Sain IBS-diagnoosin neljä vuotta sitten. Se oli aluksi oli tosi vaikeaa, sillä lasi vettäkin sai vatsani turpoamaan tosi pahasti. Peiliin katsominen tuntui pahalta. Samalla se pakotti pysähtymään siihen, miksi on itselleen niin ankara ja kuinka itselleen puhuu.

”Oman kehon hyväksyminen on varmasti koko elämän mittainen prosessi.”

”Muistan, kun työkaverini osti hiljattain aivan liian pienen takin. Se ei mennyt kiinni, mutta hän ei voinut myöntää, että tarvitsisi isomman koon. Se on oikeasti monelle vaikea paikka.

Veikkaan, että jokainen sortuu välillä kritisoimaan itseään, niin tyhmää kuin se onkin. Myös lapsena saadut kommentit saattavat jäädä pyörimään korvien väliin koko loppuelämäksi. Ne voivat johtaa siihen, että itsessään näkee koostaan huolimatta aina jotain vikaa.

Oman kehon hyväksyminen on varmasti koko elämän mittainen prosessi. Olen itse kipuillut sen kanssa paljonkin, vaikka olen ollut vuosien varrella eri kokoinen. Minulla on kolme tytärtä. Toivon, että pystyn välittämään lapsilleni ajatuksen siitä, että he ovat täydellisiä aina sellaisina kuin ovat.

Jotenkin tuntuu. että mitä vanhemmaksi tulee, sitä paremmin hyväksyy kroppansa. Olen kuitenkin saanut kolme ihanaa lasta. Mitä siitä, jos on vähän makkaraa.”