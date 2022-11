Saimi- ja Triina-possu saivat uuden elämän, kun putosivat teurastamon auton kyydistä – tällaista on eläinten turvakodissa

Kokemäellä sijaitsee turvapaikka, jossa kaltoin kohdellut ja apua tarvitsevat eläimet saavat viettää loppuikänsä. Eläinsuojeluyhdistys Kuuran puheenjohtaja Inge kertoo, miksi hän viettää lähes kaiken vapaa-aikansa eläinten kanssa – vaikka sitten lapioiden niiden lantaa.

Kaikki alkoi kahdestatoista hevosesta.

Eläinsuojeluyhdistys Kuuran perustaja Tanja Koski sai puhelun marraskuussa 2020. Kuura oli perustettu saman vuoden keväänä, mutta yhdistys oli toistaiseksi keskittynyt keräämään varoja ja hoitamaan luonnonvaraisia pieneläimiä.

Nyt puhelimen päässä oli aluehallintavirasto, joka kysyi, voisiko Kuuran väki ottaa 12 hevosta hätäsijoitukseen.

Tanja Koski soitti pari puhelua ja sai vuokrattua tilat Kokemäeltä. Vajaan viikon kuluttua hevoset saapuivat, ja eläinten turvakoti oli syntynyt.

Turvakoti Kuurassa on tallirakennus 20 hevoselle, mutta ne saavat viettää runsaasti aikaa aidatulla metsäalueella. Kuvassa ovat Helmi, Täplä ja Väinö.

Tällä hetkellä Kuuran turvakodin neljän hehtaarin tontilla asuu yhteensä 71 eläintä. On hevosia, poneja, vuohia, lampaita, sikoja ja kanoja. On myös ankkoja, kalkkunoita, pupuja, kissoja ja minipossu. Eläimille on omat aitauksensa ja asuintilansa, mutta esimerkiksi hevoset saavat käyskennellä vapaasti isolla, aidatulla metsäalueella.

– Pyrkimyksemme on, että eläimet voisivat elää mahdollisimman lajityypillistä elämää ja viettää aikaa ulkona, yhdistyksen puheenjohtaja Inge Krone kertoo.

Possut, jotka pelastuivat

Kuura ottaa vastaan viranomaisen huostaan ottamia eläimiä. Kun eläin otetaan huostaan, on tilanne Ingen mukaan usein jo todella kehno ja eläin pahasti laiminlyöty.

– Se kertoo usein myös ihmisten hädästä: elämänhallinta on jostain syystä romahtanut tai on muita isoja vaikeuksia. Joissain tapauksissa on toki kyse puhtaasta välinpitämättömyydestä.

Hiljattain Kuura pääsi uutisiin, kun tilateurastamoon matkalla olleen kuorman kyydistä putosi possuja. Asiasta uutisoi muun muassa Yle.

Possut olivat olleet matkalla kasvamaan ja odottamaan teurastusta, kun kuljetusauton ovi petti. Karkurit ehtivät herättää huomiota mediassa, minkä ansiosta neljä possuista pelastui. Kuura neuvotteli tilateurastamon kanssa ja sai kaksi possua itselleen.

– He ovat Triina-Terttu Tomera ja Saimi-Sinikka Suloinen, ihastuttavat pikku sikatytöt.

Inge Krone viettää lähes kaiken vapaa-aikansa eläinten turvakodilla. Kun työt on hoidettu, ehtii asukkaita hellitellä.

Joskus Kuuraan saapuu eläimiä muilta eläinsuojeluyhdistyksiltä ja yksityishenkilöiltä.

– Erityisesti kesäaikaan tulee paljon yhteydenottoja. Ihmiset huomaavat, että pihassa tai lähiympäristössä on pulassa oleva koti- tai villieläin. Sitten he soittelevat ja pyytävät apua tai neuvoja.

” Voisi sanoa, että possut ovat keskivertokoiraa älykkäämpiä.

Triina- ja Saimi-possujen lisäksi tilalla asuu kaksi leikkokarjua, Herra Heikun-Keikun ja Sportti-Pertti. Ne syntyivät rääpäleinä ja olisivat joutuneet teurastamolle, mutta saivat Kuurassa uuden elämän. Nyt sikapojat ovat Ingen mukaan yli 200-kiloisia, persoonallisia ”äijiä”.

– Possut ovat älyttömän fiksuja. Triina ja Saimi oppivat tulemaan luokse ensimmäisenä päivänään meillä. Ne osaavat myös istua odottamaan ruokaansa. Voisi sanoa, että possut ovat keskivertokoiraa älykkäämpiä.

Inge parahtaa, kun häneltä yrittää tiedustella, kuka turvakodin asukkaista on hänen oma suosikkinsa.

– Se on kuin äidiltä kysyisi, että kuka on lempilapsesi. Ehkä suosikkini on aina se, joka on kipein ja tarvitsee eniten apua juuri sillä hetkellä.

Kanoille on rakennettu iso, häkitetty ulkoilualue. Lisäksi kanat saavat viettää aikaa mökissä, jossa on lämmitetty lisäsiipi. Kovilla pakkasilla ne siirretään sisälle.

Lantaterapiaa

Inge Krone työskentelee päivisin sairaanhoitajana ja psykoterapeuttina psykiatrian poliklinikalla. Lähes kaikki illat ja viikonloput hän viettää Kuurassa eläinten tai yhdistyksen muiden tehtävien parissa.

Eläinten auttaminen on ollut Ingen sydäntä lähellä lapsesta saakka. Hän on iloinen siitä, että nykyinen elämäntilanne sallii vapaaehtoistyöhön keskittymisen. Omat lapset ovat jo isoja, ja turvakoti sijaitsee lähellä hänen kotiaan.

– Ennen illat ja viikonloput kuluivat lapsen harrastuksissa. Nyt lapset ovat vain vaihtuneet toisenlaisiin.

– Tämä antaa minulle tosi paljon. Päivätöihin liittyvät asiat eivät tule mukaan turvakotiin. Siellä voin keskittyä hetkeen.

Kuura ja Sulo metsälaitumella. Eläinsuojeluyhdistys Kuura sai nimensä Tanja Kosken hoiviin tulleen Kuura-ponin mukaan.

Kuuran perustaja ja eläintenhoidosta vastaava Tanja Koski on turvakodilla töissä päivittäin. Hänen kanssaan työskentelee vaihteleva määrä vapaaehtoisia. Tällä hetkellä säännöllisesti käyviä on noin kymmenen. Yhdistyksellä ei ole yhtään palkallista työntekijää.

” Turvakoti on ensisijaisesti eläimille, mutta siellä on myös ihmisten hyvä olla.

Joskus mukana on harjoitteluaan suorittavia eläinhoitajaopiskelijoita tai yhdyskuntapalvelua suorittavia henkilöitä. Muutamia apukäsiä on saapunut kuntouttavan työtoiminnan ja etsivän nuorisotyön kautta. Lisäksi hoitolassa käy satunnaisauttajia. Jotkut auttavat etänä, esimerkiksi suunnittelevat ja järjestävät tapahtumia.

– Turvakoti on ensisijaisesti eläimille, mutta siellä on myös ihmisten hyvä olla. Siellä tehdään yhteistyötä ja itseään voi toteuttaa monella tavalla. Jokainen voi tehdä sitä, mikä tuntuu luontevalta, Inge kertoo.

Pirkko-Orvokki maistelee herkkuja Tanja Kosken, eläinsuojeluyhdistys Kuuran ja turvakodin perustajan kanssa.

Päivät koostuvat eläinten perushoidosta, ruokkimisesta ja siivoamisesta. Jos ja kun aikaa hieman jää, saa viettää aikaa eläinten kanssa.

Joskus eläinsuojelutöihin tuleva saattaakin pettyä siitä, että työ ei ole vain eläinten rapsuttelua ja hoitoa.

– Eläinten hoitaminen on pääosin siivoamista ja lannan luomista. Minusta se on erittäin terapeuttista ja palkitsevaa. Lantaa luodessa näkee heti kättensä jäljen.

– Parasta on se, kun illan päätteeksi tietää, että kaikilla eläimillä on siistit tilat, lämmin olla, vatsa täynnä ruokaa eikä niillä ole kipuja. Kun tallista sitten vielä kantautuu ääniä, kun ne mussuttavat heinää – se on maailman ihanin tunne.

Yksi eläin kerrallaan

Eläinsuojeluyhdistys Kuura kerää varoja järjestämällä myyjäisiä, kirpputoreja ja huutokauppoja. Tärkeimpiä ovat kuitenkin yksittäiset lahjoitukset, joiden avulla turvakotia pystytään pyörittämään.

Eniten rahaa kuluu eläinten ruokkimiseen ja eläinlääkärikustannuksiin, sillä eläimet ovat usein huonokuntoisia turvakotiin saapuessaan.

” Hevosesta näkee, onko sitä lyöty.

Suurin osa eläimistä viettää turvakodilla todennäköisesti loppuikänsä. Vaikka jollekin sattuisi löytymään uusi koti, uudelleensijoittamista harkitaan hyvin tarkkaan. Aina se ei ole eläimen edun mukaista.

Lampailla on Kuuran turvakodissa oma laidun, jota kiertää sähköaita. – Olemme susien riskialueella, joten meillä täytyy olla vahvat aidat, Inge kertoo. Kuvassa olevat lampaat ovat nimeltään Pirre ja Ruska.

Monet turvakodin asukkaista ovat kokeneet ikäviä asioita aiemmassa elämässään. Niiden taustoja ei aina tiedetä, mutta käytöksestä voi päätellä paljon.

– Vaikkapa hevosesta näkee, onko sitä lyöty. Miten se reagoi kosketukseen, onko käsi ollut aiemmin hyvä vai paha, Inge sanoo.

Koskettavinta on Ingen mukaan seurata, miten eläimen luottamus hiljalleen palautuu. Villiksi ja aggressiiviseksi väitetystä yksilöstä saattaa parissa päivässä paljastua aivan toisenlainen persoona. Joskus toipuminen vie pidempään.

– Eläinten kanssa ei voi pitää kiirettä, vaan asiat tapahtuvat ajallaan. Ensimmäinen vuosi menee tutustuessa.

” Kukaan ei voi muuttaa koko maailmaa, mutta voi tehdä edes jotain, yksilö kerrallaan.

Sirpa-poni odottelee kiltisti sairaalassa omaa vuoroaan Ingen kanssa.

Uusia eläintulokkaita olisi aina enemmän tarjolla kuin Kuura kykenee ottamaan vastaan. Rajoja on pakko vetää, jotta turvakodin toiminta pystytään säilyttämään ja eläinten ruoka- ja lääkärikulut saadaan maksettua.

– On aina kauheaa sanoa ei, kun tietää, että jossain on eläin hädässä.

Eläinsuojelutyössä voikin usein iskeä riittämättömyyden tunne, koska kaikkia hädässä olevia ei voi auttaa. Inge käsittelee tunnetta keskittymällä niihin eläimiin, joille hän voi olla avuksi.

– Kukaan ei voi muuttaa koko maailmaa, mutta voi tehdä edes jotain, yksilö kerrallaan.

