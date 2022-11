– Meitä estetään tällä hetkellä tekemästä työtä sellaisilla tavoilla, kuin haluaisimme, seksityöläinen Isa Häkkinen sanoo.

Tamperelainen Isa on tarjonnut seksipalveluita vuodesta 2014. Tällä hetkellä hän toimii ainoalla laillisella tavalla, jonka Suomen lainsäädäntö sallii: toiminimellä. Hänellä on yksityisyrittäjän vastuut, kuten velvoite kirjanpidosta, muttei samanlaisia oikeuksia kuin muiden alojen yrittäjillä.

– En saa esimerkiksi mainostaa yritystoimintaani tai kertoa julkisesti palveluistani ja niiden hinnoista. En voi myöskään vuokrata toimitilaa.

”Kannan mukanani bordellia, kun teen töitä”

Isalle kunnollisten toimitilojen puute on työssä kuluttavinta. Hänellä ei ole nykyisen lainsäädännön puitteissa mahdollisuutta vuokrata sellaisia työtiloja, jotka olisi suunniteltu seksityön tekemiseen.

Isa kantaa töihin lähtiessään mukanaan tavaraa kokonaisen työhuoneen edestä.

– Työlaukkuni on naurettavan kokoinen. Siellä on yhdeksää eri kokoa kondomeja, kaikki muut ehkäisyvälineet, seksilelut, kymmenen pyyhettä, nestesuojalakana, käsidesiä ja asiakkaille hammasharjoja, pesuaineita, suuvettä ja hammastahnaa. Kannan käytännössä bordellia aina mukanani, kun teen töitä.

Tällä hetkellä Isa tapaa asiakkaita suurten välitysfirmojen vuokrahuoneistoissa Suomen isoimmissa kaupungeissa. Pelkkiin vuokrakustannuksiin saattaa mennä kuukaudessa 500–1000 euroa.

– Olemme majoituspalveluille suuri asiakasryhmä. Olin korkeimmalla kanta-asiakastasolla kuukauden asiakkuuden jälkeen.

” Olisihan se siistiä, että voisin kävellä työpaikalle, tehdä siellä työpäivän ja lähteä kotiin.

Sellaista majoituspalvelua ei tällä hetkellä ole laillista järjestää, jossa majoittuvat ja majoittajat tietävät, että huoneissa tarjotaan seksipalveluja.

– Olisihan se siistiä, että voisin kävellä työpaikalle, tehdä siellä työpäivän ja lähteä kotiin, Isa sanoo.

Isa voisi haaveilla myös omasta kivijalkaliikkeestä. ”Liikehuoneistoja saa vuokrattua yllättävän halvalla. Mutta koska en saa lain mukaan mainostaa seksipalveluja, en saisi kertoa, mitä liikkeessä on tarjolla.”

Seksityötä tehdään täysin yksin

Isan mukaan alalle tullessa missään ei pääse näkemään, miten työtä tehdään. Kaikki tekevät töitä yksin suljettujen ovien takana kotona, hotellihuoneissa ja vuokratiloissa.

– Olen saanut kollegoilta viestejä, joissa he kertovat, että ovat tehneet alalla töitä pari–kolme vuotta, mutta eivät ole koskaan tavanneet toista tekijää.

Koska työntekotavat, työn laatu ja palvelujen hinnat on piilotettu kahdenvälisiin sähköposteihin, monelle alalle tulevalle on Isan mukaan epäselvää, kuinka paljon työstä voi pyytää rahaa tai mitkä ovat alan peruskäytännöt.

– Se ohjaa työntekoa ja koko alaa amatöörimäisempään suuntaan.

Isan mukaan on tyypillistä, että alaa kokeillaan. Ja uutena tekijänä joutuu ottamaan vastaan kaikki sellaiset asiakkaat, joista osaa muutaman vuoden kokemuksella kieltäytyä.

– Työstä voi tulla paskamainen kokemus. Todetaan, ettei tämä olekaan minun hommani. Se on tietysti oikein validi kokemus, mutta jos tiedossa ei ole oikeita työtapoja, työstä ei saa oikeaa kokemustakaan. Tämä pätee mielestäni alaan kuin alaan.

Koska ammattimainen työntekotapa on piilossa, asiakkaat tottuvat halpoihin hintoihin ja siihen, että voi tulla ja mennä miten haluaa.

Isa kokee, ettei asiakkailta saa yleistä ammatillista kunnioitusta.

– Ymmärrystä siihen ei ole, kuinka paljon teen työtä sen eteen, että puolen tunnin tapaaminen toteutuu. Tai arvostusta siihen, että tapaamisiin saavutaan ajallaan.

” On vaikeaa toimia ammattimaisesti, jos lupaa siihen ei lain mukaan ole.

– Lainsäädäntö ohjaa työnteon tapoja epäammattimaiseen tai ainakin epäammattimaiselta näyttävään suuntaan. On vaikeaa toimia ammattimaisesti ja ammattimaisen näköisesti, jos lupaa siihen ei lain mukaan ole.

Isan kokemuksen mukaan lainsäädäntö pakottaa seksityöläiset toimimaan yksinyrittäjinä tai satunnaisina alalle pistäytyjinä. Yrittäjyyteen liittyvä vastuu, kuormitus ja stressi kannetaan yksin ja on jatkuvaa. Stressiä aiheuttaa esimerkiksi se, saako työtään tehdä vuokraamissaan tiloissa.

”Olisi tosi hienoa, jos alalla olisi mahdollisuus tehdä töitä muutenkin kuin heittäytymällä täysin yksinyrittäjäksi. Tällä hetkellä ne tekijät, joilla ei ole resursseja työskennellä virallisesti, tekevät työtä harmaana taloutena ja jäävät esimerkiksi eläketurvan ulkopuolelle”, Isa sanoo.

Oman yrityksen mainostaminen on kiellettyä

Seksipalveluita ei saa mainostaa ja markkinoida Suomessa. Isa ja monet muut käyttävät mainostamiseen ulkomaisia sivustoja – tai kiertelevät totuutta kotimaisilla mainosalustoilla.

– Jos haluan mainostaa suomalaisilla sivustoilla, minun täytyy teeskennellä, etten myy seksiä.

Mainostussivujen ylläpitäjät tietävät Isan mukaan, että heidän alustoillaan myydään seksiä. Sitä ei vain saa sanoa ääneen. Lain takia sivustoilla kerrotaan näyttävästi, että sivustolla ei missään nimessä myydä seksiä.

– Me maksamme mainostuksesta varsinkin isommilla paikkakunnilla isoja summia, mutta emme saa sitä vastinetta, mikä maksavalle asiakkaalle luulisi kuuluvan. Jos joku haluaa esimerkiksi tehdä kiusaa ilmiantamalla mainoksiamme, he voivat tehdä niin. Ylläpidolla ei ole silloin muuta vaihtoehtoa kuin poistaa mainos.

– Sitäkin saa näillä sivustoilla miettiä, minne annat henkilötietosi ja laitat rahasi.

Seksikauppa pyörii yhä käteisellä

Isa käyttää maksuvälineinä käteistä ja tilisiirtoa. Maksutapapalvelut, kuten Zettle ja Pivo, kieltävät ehdoissaan niiden käyttämisen seksikaupassa. Se ei liity Suomen lainsäädäntöön, vaan kansainvälisten maksukorttien ehtoihin.

– Toimialaa katsotaan muutenkin kieroon. Se on siihen vähän kuin kirsikka kakun päälle, että ala pyörii käytännössä käteisellä rahalla.

Käteisen rahan voi nähdä seksityöläisten turhana turvallisuusriskinä. Kun seksityöläisellä on usein tiedettävästi käteistä rahaa, voidaan ajatella, että tässä on helppo kohde ryöstämiselle.

Isalla on toiminimelleen oma pankkitili, jolle hän tilittää firman käteiset työpäivän päätteeksi talletusautomaatilla. Pankissa tiedetään, että rahat tulevat tilille seksityöstä. Isan mukaan hänellä kävi pankin kanssa hyvä tuuri.

– Osa pankeista suhtautuu todella nuivasti seksityöläisiin. Tiedän kollegoita, jotka on heitetty pihalle pankin palveluista.

Syyllistymistä paritukseen pelätään

Isalla ja muilla Suomessa seksityötä toiminimellä harjoittavilla on muiden alojen yrittäjien kanssa samat vastuut. Oikeudet harjoittaa ammattia ja järjestää työtä ovat kuitenkin hyvin erilaiset.

Lainsäädäntö on vapaaehtoisesti seksipalveluita myyvien kannalta tuskallinen, sanoo seksialalla työskentelevien tukipalveluita järjestävän Pro-tukipisteen toiminnanjohtaja Jaana Kauppinen.

– Se on käytännössä yleiskielto toiminnan järjestämiselle tilojen vuokraamisesta yrittäjien yhdessä toimimiseen.

Kaikkein vahvimmin seksityön lainalaisuuksia määrittää Suomessa paritussäännös. Se on rikoslain pykälä, joka pyrkii estämään taloudellisen hyötymisen toisen henkilön toteuttaman seksin myymisestä.

” Kollegojen välinen yhteistyö, kuten yhdessä toimiminen samoissa tiloissa, voidaan tulkita paritukseksi.

Parittamiseksi saatetaan katsoa esimerkiksi kaikenlaisten tilojen vuokraaminen työkäyttöön seksityötä tekevälle. Paritukseen voi teoriassa syyllistyä myös, jos seksityöläiselle tekisi töitä esimerkiksi vartijana tai assistenttina. Myös kaikenlainen kollegojen välinen yhteistyö, kuten yhdessä toimiminen samoissa tiloissa tai asiakkaan ohjaaminen kollegalle, voidaan tulkita paritukseksi.

Liikehuoneiston, lyhytaikaisen asuinhuoneiston, hotellihuoneen tai pahimmillaan jopa oman kodin vuokranantaja voi nykylain mukaan syyllistyä parittamiseen.

– Rikoslaissa tämän tyyppisissä tilanteissa on rangaistavaa, että prostituutioon ryhtyvää majoittaa vakiintuneena osana liiketoimintaansa. Edellytyksenä on myös, että majoittaminen olennaisesti edistää seksuaalipalvelujen myymistä, lainsäädäntöneuvos Sami Kiriakos oikeusministeriöstä sanoo.

Vuokrattuun kotiin pitäisi jokaisella olla hänen mukaansa oikeus. Silti tilanne, jossa seksipalveluja tarjoaa omassa kodissaan, jää vuokranantajan vastuiden kannalta epämääräiseksi.

– Prostituutiota harjoittavalla ihmiselläkin on oikeus vuokrata asunto itselleen. Kriminalisointi koskee sitä, että joku käyttää tätä taloudellisesti hyväkseen tai pääasiallisena toimintanaan hyötyy toisen myymistä seksuaalipalveluista, Sami Kiriakos kertoo, mutta sanoo samalla, ettei voi kommentoida yksittäistapauksia tai lain soveltamista tarkemmin.

” Paritukseen voi teoriassa syyllistyä, jos seksityöläiselle tekee töitä vartijana tai assistenttina.

Parituksesta rangaistaan hänen mukaansa vain silloin, kun se on tahallista.

– Onko majoitusta tarjoava esimerkiksi perinyt korkeampaa hintaa kuin muilta asiakkailtaan?

Lain vaikean tulkinnan takia harva haluaa ottaa vähäistäkään riskiä paritussyytöksistä.

Saako seksistä sopia? Näin sanoo laki

Asiakkaita hämmentää nykyisellään se, mikä on kriminalisoitu ja mikä ei, Jaana Kauppinen sanoo. Seksin ostaminen ja myyminen itsessään ei ole laitonta, mutta palvelusta sopiminen tehdään silti usein nopeasti ja hieman piilotellen. Laki voi asettaa seksin ostajalle pelkoja siitä, syyllistyykö hän seksin ostamiseen parituksen kohteelta, vaikka mitään rikollista ei olisi todellisuudessa tapahtumassa.

– Ostajalle voi tulla olo, ettei hän voi olla mistään kontaktista täysin varma. Se voi luoda tilanteeseen hätäisyyttä.

Seksin ostaminen alaikäiseltä, parituksen kohteelta tai ihmiskaupan uhrilta on Suomessa laitonta. Toisin kuin pelkkään paritukseen, ihmiskauppaan liittyy painostamista tai vallankäyttöä. Ihmiskauppaa voi tapahtua muillakin aloilla kuin seksikaupassa.

Palvelun ostamisen ja myymisen rakenne on tällä hetkellä epämääräinen.

– Silloin tilanteeseen voi jäädä epäselvyyttä tai väärinymmärrystä, ja väkivallan ja hyväksikäytön riski kasvaa.

Kriminalisoitu kolmannen osapuolen taloudellinen hyötyminen seksityöstä tekee mahdottomaksi koko alan infrastruktuurin, kaiken, missä työn pitäisi tapahtua. Sen, missä palvelusta ilmoitetaan, ja sen, missä ostaja ja myyjä tapaavat toisensa, oli kyseessä sitten fyysinen ympäristö tai verkko.

Suuri osa seksipalveluja tarjoavista käy Jaana Kauppisen mukaan palvelun perusteellisesti läpi ja selvittää kummallekin osapuolelle sen, mitä halutaan ostaa ja mitä ollaan myymässä. Niin tekee myös Isa, kirjallisesti sähköpostitse.

Suomen laki ei kuitenkaan välttämättä suojaa seksiin liittyviä sopimuksia. Se aiheuttaa hankaluuksia esimerkiksi tilanteissa, joissa asiakas ei saavukaan varaamalleen ajalle.

– Jos asiakas lupaa jotain, muttei pidäkään lupaustaan, emme voi tehdä asialle mitään, Isa sanoo.

” Prostituutioon perustuvia saatavia ei voi periä oikeusteitse.

– Kyllähän se vaikuttaa suoraan sanottuna asiakkaiden käytökseen.

Osa Isan kollegoista pyytää tämän kertoman mukaan varausmaksuja. Isa ei pyydä, mutta hän ottaa tapaamisessa maksun aina etukäteen.

Monien muiden alojen palveluntarjoajat laskuttavat asiakkaalta esimerkiksi puolet, joskus jopa täyden hinnan varatuista ajoista, joita ei käytetäkään. Seksityöläisillä ei ole samaa mahdollisuutta.

Sami Kiriakosin mukaan tällaisista kysymyksistä ei ole laissa nimenomaisesti säädetty.

– Tämä on sopimusoikeudellinen kysymys. Meillä on tietääkseni joidenkin vuosien takaa korkeimman oikeuden päätös, jossa katsottiin, että prostituutioon sovelletaan niin sanottua puuttumattomuusperustetta. Prostituutioon perustuvia saatavia ei sen mukaan voi periä oikeusteitse.

Toisaalta ketään ei voi vaatia sukupuoliyhteyteen sopimuksen perusteella. Vaikka toinen olisi aikaisemmin sopinut, että myöhemmin harrastetaan seksiä, mutta muuttaa mieltään, seksiä ei voi vaatia sopimukseen vedoten.

– Siinä tulee vastaan itsemääräämisoikeus, jota korostetaan uudessa lainsäädännössä aiempaa vahvemmin. Jokainen saa sukupuoliyhteyden aloittamisen hetkellä tai sen aikana muuttaa mieltään. Mikään sopimus ei voi velvoittaa siihen, Sami Kiriakos sanoo.

Seksuaalirikoslainsäädännön uudistus vuoden 2023 alussa tuo lainsäädäntöön suostumusperusteisuuden. Se antaa Isalle ja muille seksityöläisille parempaa turvaa. ”Jos asiakas kesken seksin rikkoo ehtojani, ja olen aiemmin kirjallisesti kertonut, että tämä ei ole minulle ok, minulla on jatkossa huomattavasti paremmat puitteet haastaa ehtojani rikkovan toiminnan osalta asiakas käräjille.”

"Laki ei suojaa seksityötä tekeviä”

Rakenteelliset epäkohdat lisäävät seksityötä tekevien eristäytymistä ja pakottavat salailemaan sitä, mitä tekee, sanoo Jaana Kauppinen.

– Eivät seksityötä tekevät koe lakia itselleen turvaksi, sillä laki ei suojaa heitä, vaan vie toiminnan epämääräiselle alueelle. Laki ei päästä työtä osaksi järjestäytynyttä yhteiskuntaa. Seksityötä tekevien perusturva on koko ajan uhattuna.

Oikeusministeriöstä tuodaan esiin toinen näkökulma.

– On syytä muistaa, että sääntelyssä huomioidaan se, että prostituutiota harjoittava on usein heikommassa asemassa ja altis hyväksikäytölle. Säännösten tarkoitus on suojata siltä kattavasti ja myös ennaltaehkäistä vakavampia tekoja, Sami Kiriakos sanoo.

Hänen mukaansa vallankäyttöä, painostamista tai taloudellista hyväksikäyttöä voi olla monesti hankalaa näyttää toteen. Jos paritussääntelyä löyhennettäisiin, se ei välttämättä antaisi riittävästi oikeussuojaa kaikkein heikommassa asemassa oleville.

– Seksuaalipalvelujen myymiseen liittyvät usein hyvin vakavat taustailmiöt. Sääntelyn, jolla taloudellista hyötymistä kriminalisoidaan, täytyy olla riittävää, jotta vakavampaan paritukseen ja ihmiskauppaan voidaan puuttua.

Sami Kiriakos muistuttaa, että Suomessa lainsäätäjää sitovat tässä myös kansainväliset velvoitteet.

” Meillä on puitteet puuttua ihmiskauppaan ravintola-, siivous- ja rakennusalalla. Mihin tarvitaan pykälää parittamisesta, jos ihmiskaupasta voidaan tuomita muillakin aloilla?

Jaana Kauppisen mukaan nykylainsäädännön suojelutavoite ei täyty, vaan on päinvastoin ongelmallinen. Toimiminen harmaalla alueella lisää hyväksikäytön mahdollisuuksia. Hänen mukaansa tulisi arvioida, voitaisiinko hyväksikäyttöä ehkäistä ja vähentää tehokkaammin soveltamalla rikoslakia ilman prostituutioerityisyyttä.

– Seksityötä tekevän ihmisen raiskaaminen on raiskaus, kiristäminen on kiristys, ryöstäminen on ryöstö ja niin edelleen.

Samoin toteaa omasta näkökulmastaan Isa.

– Meillä on lainsäädännössä jo puitteet puuttua ihmiskauppaan ja alisteisessa asemassa teetettyyn työhön vaikkapa ravintola-, siivous- ja rakennusalalla. Mihin tarvitaan erikseen pykälää parittamisesta, jos ihmiskaupasta voidaan tuomita muillakin aloilla?

”Olisi aivan ihanaa, jos seksipalveluita voisi myydä Timmassa”, Isa haaveilee. Ajanvarauspalvelu ja markkinapaikka on tällä hetkellä yleisesti kotimaisten kampaamo-, kauneus- ja hierontapalveluntarjoajien käytössä.

Lainsäädännön uudistamisesta on kokemuksia Euroopasta

Jaana Kauppisen mukaan laki on säädetty siitä lähtökohdasta, että seksityö on jotakin hyvän tavan vastaista ja sellaista, mitä kukaan ei voisi haluta tehdä vapaaehtoisesti ja omalla valinnallaan.

– Korjaamalla nykyistä lakia siitä ei hyvää saada. Se pitäisi purkaa ja rakentaa uudelleen. Valmistelussa pitäisi tehdä mahdollisimman laajaa yhteistyötä ihmisten kanssa, joiden arkeen lait vaikuttavat. Kyse ei ole vain rikoslaista, vaan esimerkiksi työlainsäädännöstä.

” Laki pitäisi purkaa ja rakentaa uudelleen.

Hyvä ja tuore esimerkki löytyy Jaana Kauppisen mukaan Belgiasta, jossa seksityö dekriminalisoitiin. Prosessi tehtiin tiiviissä yhteistyössä seksityöläisten kanssa. Näin luodut säädökset palvelisivat hänen mukaansa sekä yhteiskunnan että seksityöläisten etua.

– Lainsäädäntö ei ratkaise kaikkea, mutta se vie alaa eteenpäin. Täytyy tietysti varmistaa, että samalla ei aiheuteta haittaa kenellekään muulle, kun parannetaan seksipalveluyrittäjien oikeuksia. Nykylainsäädännön kritiikki ei tarkoita, että unohdettaisiin kaupallisen seksin alaan liittyvät riskit ja seksityötä tekevien ihmisten oikeus suojeluun.

Miksi yhteiskunta suhtautuu seksipalveluihin irrallaan muusta yrittäjyydestä?

Seksityöläisten erilainen kohtelu on Jaana Kauppisen mukaan iso prostituutiopoliittinen kysymys.

– On hyvä, että seksityötä tekevät ovat alkaneet järjestäytyä ja ajaa etujaan. Heitä kannattaa mielestäni kuunnella. Millaisia asioita he ajavat omien oikeuksiensa saamiseksi?

” Erilainen ei tarkoita automaattisesti tuomittavaa.

Seksityöhön liittyvissä asenteissa ja keskustelussa kuuluu vahva stigma, joka ei ole poistunut yhteiskunnasta.

– Huoran leima elää ja voi hyvin.Täytyy muistaa, että huora-sana on asia, johon jokaisen tytön ja naisen on pitänyt jossain vaiheessa elämäänsä ottaa kantaa. Se on ollut hirveän tehokas käsite, jolla on rajoitettu naisen oman seksuaalisuuden ilmentämistä. Huora-kategoria aiheuttaa edelleen naisissa vihaisuutta, koska sitä on käytetty heitä vastaan.

Hänen mukaansa kaikki hyötyisivät solidaarisuusajattelusta.

– Ihmiset tekevät erilaisia valintoja. Erilainen ei tarkoita automaattisesti tuomittavaa. Se, mikä on toiselle täysin mahdoton ajatus, voi olla toiselle täysin luonnollinen ja mahdollinen. Seksityö ei ole kaikkien juttu, mutta joidenkin juttu se voi olla.

Kuinka montaa laki koskettaa? Seksipalveluita tarjoavia ihmisiä on Suomessa arvioiden mukaan joitakin tuhansia. Jaana Kauppisen mukaan on mahdotonta antaa tarkkaa arviota siitä, kuinka moni tekee seksityötä Suomessa tällä hetkellä. – Arvioisin, että vuositasolla emme puhu sadoista, puhumme tuhansista ihmisistä. Mutta emme kymmenistätuhansista. Jaana Kauppisen mukaan työtä tietoisella päätöksellä tekeviä on Suomessa enemmistö. – Väitän 30 vuoden ruohonjuuritason työkokemuksella, että ihmisiä, jotka tekevät työtä jollain tavalla pakotettuna, on vähemmän, kuin heitä, jotka tekevät työtä perustuen heidän omaan päätökseensä. Seksipalveluita ostavia tai ostaneita ihmisiä on Suomessa runsaasti enemmän. Viimeisimmät luvut aiheesta ovat vuodelta 2015: Tuolloin julkaistun Väestöliiton Finsex-tutkimuksen mukaan 12,1 prosenttia eli useampi kuin joka kymmenes miehistä on joskus elämänsä aikana ostanut seksiä. Naisilla luku oli 0,3 prosenttia.

Tällä viikolla Me Naisten teemana verkossa, somessa, lehdessä ja Me Naiset Radiossa on lainsäädäntö. Kysymme, miksi laki ei toimi. Julkaisemme aiheeseen liittyviä juttuja joka päivä 7.–13.11.2022.

