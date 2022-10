Kommentti: Kerroitko ammattisi Instagramissa? Ei olisi kannattanut

Tietoja kalastellaan internetissä yhä ovelammin keinoin, sillä ihmiset ovat tottuneet jakamaan somessa elämäänsä, kirjoittaa Wilma Ruohisto.

Listaa kaikki ammattisi! Missä maissa olet elämäsi aikana käynyt? Kerro koko nimesi. Julkaise kuva itsestäsi kymmenen vuotta sitten.

Muun muassa tällaisia haasteita sosiaalisessa mediassa – erityisesti Instagramissa – on viime viikkojen aikana viljelty. Ajatus itsessään on vilpitön: mikä olisikaan mukavampaa kuin nostalgiapärinöissään plärätä vanhoja valokuvia ja palata lapsuuden lomareissuihin.

Nettihuijauksista kirjoitetaan nykyään paljon, lähinnä siksi, että hujauksia on paljon.

Selvästikään niistä ei kirjoiteta vieläkään tarpeeksi, kun katsoo ihmisten somekäyttäytymistä – ja tilastoja. Suomalaiset menettivät viime vuonna nettihuijauksissa yli 47 miljoonaa euroa.

Yksi tietojenkalastelun yleisin keino on pyytää ihmisiä kertomaan henkilökohtaisia tietojaan. Mitä enemmän ihmisestä nimimerkin takana tietää, sitä helpompi tili tai sen käyttäjän henkilöllisyys on varastaa verkossa tai oikeassa elämässä. Esimerkiksi vakuutuspalveluyritys MySafetyn tuottaman tutkimuksen mukaan identiteettivarkaudet ovat maailmanlaajuisesti nopeimmin kasvava rikollisuuden muoto, jonka kohteeksi joutuu myös yhä useampi suomalainen.

Potentiaalisten huijareiden lisäksi myös palvelu itse hyötyy siitä, kuinka yksityiskohtaisesti sen käyttäjät elämästään siellä kertovat. Muun muassa Instagramin ja Facebookin omistava Meta kertoo tietosuojakäytännöissään säilyttävänsä tietoja ”niin kauan, kunnes niitä ei enää tarvita”. Käytännössä siis niin kauan kuin palvelu itse haluaa.

Yritysten käyttäjistään saamat tiedot ovat dataa. Data on on nykymaailmassa rahaa, ja vain harvalla on 2020-luvulla varaa tai mahdollisuutta olla käyttämättä Metan kaltaisten suuryritysten palveluita.

Kun siis ensi kerralla joku penää listaa entisistä ammateistasi somehaasteen varjolla, mieti, kannattaisiko vain jättää vastaamatta.

Lue lisää: Tiedätkö, oletko joskus joutunut tietomurron uhriksi? Asiantuntija vinkkaa helpon keinon, jolla voit selvittää sen

Ilta-Sanomat kokosi myös hiljattain ohjeita verkkohuijauksia vastaan. Löydät ne täältä.