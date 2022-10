Mikko Koivu ei saanut käsitellä avioeroaan Helena Koivusta Suomessa – asiantuntija kertoo avioliitosta seikan, jonka harva suomalainen tietää

Suomalaiset unohtavat helposti monta avioeroon liittyvää lainsäädännöllistä asiaa, sillä juristitkaan eivät ole niistä aivan perillä, kertoo aihetta vuosikymmeniä tutkinut asiantuntija.

Muun muassa tällaisia otsikoita ex-jääkiekkotähti Mikko Koivun ja hänen vaimonsa Helena Koivun riitaisa avioero on synnyttänyt viime viikkoina. Ex-parin avioero on junnannut lakiryteikössä – ja samalla otsikoissa – jo kolmatta vuotta.

Ongelma tiivistettynä: Mikko ja Helena Koivu avioituivat vuonna 2014, ja heillä on kolme lasta. Mikko Koivu tienasi pelkästään NHL:ssä avioliiton aikana 30 miljoonaa euroa, ennen häitä yli 20 miljoonaa euroa. Helena Koivu työskenteli Yhdysvalloissa kotiäitinä.

Helena Koivu haluaa, että ero käsiteltäisiin Yhdysvalloissa, missä Koivut lapsineen asuivat koko Mikko Koivun rahakkaan NHL-uran ajan. Mikko Koivu puolestaan on halunnut avioeron käsittelyn ja osituksen Suomeen.

Miksi osapuolet ovat joissakin tapauksissa valmiita riitelemään vuosia siitä, missä avioero käsitellään ja omaisuus jaetaan?

Syy löytyy vilkaisemalla maiden oikeusjärjestelmiä.

– Eri valtioiden oikeusjärjestelmät voivat olla hyvin erilaisia. Erityisesti perheoikeuden alueella eroavuudet voivat olla suuria. Tämän tiedostaminen olisi tärkeää, jotta kansainvälistä elämää viettävät puolisot voisivat miettiä, miten eroavuuksiin voisi ennakolta pyrkiä vaikuttamaan, kertoo kansainvälisen yksityisoikeuden ja perheoikeuden professori Tuulikki Mikkola Turun yliopistosta.

– Nythän ihmiset eivät ajattele, että säännöseroja on – tai että omiin asioihin voitaisiin soveltaa jonkin muun valtion lakia.

Mikkola ei tässä jutussa kommentoi Koivujen tapausta, vaan kertoo oikeussäännöksistä yleisellä tasolla. Hän pitää tärkeänä, että kansallisten ja kansainvälisten avioerojen oikeusvaikutuksista keskustellaan julkisesti. Tällöin nousevat automaattisesti esiin myös suomalaiseen avioliitto-oikeuteen liittyvät harhaluulot.

Koivujen tavoin kansainvälistyvässä maailmassa yhä useampi suomalaispari tai -perhe rakentaa elämänsä ulkomaille.

Kovin yksinkertaisesta asiasta ei ole kyse, sillä jokaisen maan oikeusjärjestelmällä on omat erikoisuutensa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa jokaisessa osavaltiossa oma järjestelmänsä.

Mikkola käyttää apunaan esimerkkiä:

– Mietitään, että perhe muuttaa ulkomaille, ja sitten tulee ero. Jos toinen puoliso hakee avioeroa uudessa asuinpaikassa, voi käydä niin, että tuossa valtiossa sovelletaan lakia, joka edellyttää avioeron saamiseksi esimerkiksi pitkää asumuseroa tai syyllisyysperusteita. Lisäksi islamin oikeutta soveltavat valtiot tuovat asioihin ihan erityiset haasteensa.

Helena ja Mikko Koivun erosoppa on esimerkki siitä, kuinka maiden oikeusjärjestelmät eroavat toisistaan. Kuvassa ex-pari vuonna 2019.

Kaikki tasan – vai meneekö sittenkään?

Toiseen kuoppaan kompastutaan, kun unohdetaan pohtia sitä, missä maassa ositus toimitetaan – eli missä puolisot irrotetaan toisistaan taloudellisessa mielessä. Vaikka itse avioeroasia ratkaistaisiin yhdessä valtiossa, se ei automaattisesti tarkoita, että pariskunnan aviovarallisuussuhteiden purkamiseen sovellettaisiin saman maan lakeja.

– Kokemukseni mukaan ihmiset ovat usein sellaisia, että vaikka he eläisivät kovinkin kansainvälistä elämää, oikeudellisia ongelmia kohdatessaan he ajattelevat, että asian voi aina käsitellä Suomessa. Meillä on kuitenkin aika tarkasti säännelty se, milloin tuomioistuimilla on toimivalta asioiden ratkaisemiseen täällä, Mikkola kertoo.

Saattaa olla myös niin, että ihmiset eivät muuta ulkomaille, mutta ostavat omaisuutta ulkomailta: Esimerkiksi loma-asunnon Espanjasta. Tällöin esineen sijaintipaikka ratkaisee, mitä lakia sen omistussuhteiden määrittämiseen sovelletaan.

– Melkein pitäisi olla rutiinina, että juristit kehottaisivat pariskuntia ottamaan uudelleen juristiin yhteyttä, jos he muuttavat ulkomaille. Vaikka vain väliaikaisestikin.

Kaikille edes vähän vai jollekin paljon?

Yllätyksiä voi tulla eteen myös elatusasioissa. Mikkolan mukaan eri maiden oikeusjärjestelmissä ymmärretään hyvin eri tavoin, millainen on puolisoiden taloudellinen suhde toisiinsa liiton aikana ja sen jälkeen.

Joissakin Euroopan maissa avioliiton ajatellaan olevan loppuelämän sopimus, jossa parin omaisuus sulautuu ikään kuin yhdeksi massaksi.

Joissakin valtioissa ajatellaan siis olevan oikeudenmukaista, että molempien osapuolten elintaso pysyisi suhteellisen samanlaisena eron jälkeen kuin mitä se oli ennen eroa. Tämä koskee myös avioerossa heikommin tienanneen elintasoa.

Esimerkiksi Italiassa maan entinen pääministeri Silvio Berlusconi määrättiin juhlakohua seuranneen eronsa jälkimainingeissa maksamaan aikoinaan ex-vaimolleen kolmen miljoonan euron kuukausittaista elatusapua.

Ei Suomessakaan jää ihan nollille, vaikka eron pohjalla olisi millainen sopimus, Mikkola huomauttaa. Ilman erillisiä sopimuksia järjestelmä ja sosiaaliturva tarjoavat kuitenkin vain minimin, eivät sen enempää.

– Mutta jos sitä on tottunut hirveän hyvään elintasoon, jossa on hieno kämppä täynnä design-huonekaluja ja kalliit harrastukset, niin sellainen pitää kyllä unohtaa, jos niitä ei eron jälkeen pysty itse maksamaan. Minimi on se, että on ruokaa ja katto pään päällä. Meidän järjestelmä pitää sitä oikeudenmukaisena.

Suomen järjestelmä asettaa paineen yksilölle

Mikkolan mukaan Suomen avioliittomalli on melko tasa-arvoinen: täällä ajatellaan, että naimisiin menee kaksi itsenäistä ihmistä, joilla on omat rahat, vaikka heillä olisikin yhteinen talous.

Suomessa aviopuolisoilla on myös sopimusvapaus. Se tarkoittaa, että molemmilla osapuolilla on mahdollisuus tehdä avioliiton taloudesta sopimuksilla sellaisen, että se vastaa juuri heidän tarpeitaan ja tahtoaan.

On mahdollista esimerkiksi sopia, että toinen osapuoli maksaa yhteistä, kuitenkin omistukseltaan tasan jaettua asuntolainaa, jos toinen osapuoli jää kotiin hoitamaan lapsia.

– Suomessa ihmisillä on mahdollisuus ennakoida ja sopia asioistaan keskenään. Se koetaan oikeudenmukaiseksi nykymaailmassa, jossa ihmiset eivät välttämättä ole loppuelämäänsä yhdessä, Mikkola toteaa.

Mikkola pitääkin suomalaista avioliittolakia varsin toimivana: kaikilla on erilaisin sopimuksin mahdollisuus eron tullen turvata tulevaisuutensa varallisuudestaan riippumatta.

Samalla suomalainen järjestelmä asettaa paljon painetta yksilölle ja sille, että ihmisen tulisi etukäteen osata neuvotella asemansa ja oikeutensa.

Avioeroon varautumista pidetään Suomessa edelleen epäromanttisena, Mikkola toteaa.

– Ajatellaan, että avioliitto on silloin tuomittu epäonnistumaan. Sopimuksilla ja mahdollisimman yksityiskohtaisella etukäteisellä dokumentaatiolla voi kuitenkin turvata sen, että ero ja sitä seurannut välirikko sujuisi mahdollisimman jouhevasti.

Sillä jos jokin tulee erossa kalliiksi, niin pitkittynyt oikeusprosessi.

