Fakta

Azovin rykmentti syntyi alun perin noin kahdeksan vuotta sitten äärioikeistolaisen liikehdinnän pohjalta. Azovin johdossa on ollut uusnatseja.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on propagandassaan nostanut Azovin yhdeksi esimerkiksi siitä, että Ukrainassa on uusnatseja. Putin on oikeuttanut hyökkäystä Ukrainaan muun muassa sillä, että maa on vapautettava uusnatseista.